Чарльз Трипп – пример стойкости и таланта

Если жизнь закрывает одну дверь, то обязательно открывает другую. Надо только её увидеть.
В свое время Чарльз Трипп был не только самым известным уникумом, но и одним из самых знаменитых канадских артистов своей эпохи. Чарльз Трипп родился в Вудстоке, Онтарио, 6 июля 1855 года и во многом был обязан своей славой партнёру по сцене и близкому другу Эли Боуэну.
Чарльз Трипп родился без рук. Но ещё в раннем детстве быстро приспособился и стал феноменально искусным в использовании своих ног и ступней. Парень был таким же ловким, как обычные люди с руками.
Уже в юности он был хорошо известен в округе тем, что выполнял довольно обыденные повседневные задачи необычным образом.
Триппу было скучно и одиноко в маленьком родном городе. По воле судьбы в возрасте семнадцати лет Чарльз услышал о шоумене из Нью-Йорка, который делал людей с необычными талантами звёздами. Увидев в этом возможность добиться славы и богатства, Чарльз собрал вещи и отправился в Нью-Йорк, решив встретиться с шоуменом. У него было только имя, но и этого оказалось более чем достаточно. Шоуменом оказался Барнум.
Прибыв в Нью-Йорк, Трипп нашёл его офис и быстренько продемонстрировал свой утренний распорядок: расчесал волосы, сложил одежду и надел носки. Барнум немедленно принял Триппа на работу. Его более чем успешная карьера продлилась более полувека.
Трипп совершал множество действий во время своих выступлений. Они выглядели бы обыденными, если бы не отсутствие обеих рук. Так, обычное бритьё всегда поражало публику.
Но по мере духовного и интеллектуального развития менялся и репертуар Триппа, отражая его рост. В конце концов, артист стал известен своим изящным почерком, резьбой по дереву, поделками из бумаги, живописью и фотографией.
Чарльз Трипп провёл большую часть своей карьеры, гастролируя с шоу Барнума, а затем с шоу Ringling Bros and Barnum & Bailey. Во время этих гастролей Трипп зарабатывал до 200 долларов в неделю, что дополнялось продажей его фото с автографами.
Во время сотрудничества с Эли Боуэном Чарльз Трипп смог по-настоящему привлечь к себе внимание публики и стать действительно популярным.
Тандем безрукого и безногого артистов был, безусловно, гениальным ходом менеджера. Но именно благодаря лёгкости и непринуждённости Трипп и Боуэн вошли в историю.
Пока пара позировала для рекламных фотографий, один из них заметил велосипед-тандем. В мгновение ока два джентльмена не только сели на велосипед, но и поехали вместе, смеясь, как мальчишки. Фотограф быстро запечатлел пару во время поездки, и получившийся сюрреалистический снимок до сих пор вызывает у людей улыбки.
Трипп женился поздно, в возрасте около 70 лет. После женитьбы он ограничил свои гастроли. С помощью своей жены Чарльз Трипп гастролировал до самой смерти. В январе 1930 года Трипп скончался от астмы в Солсбери, Северная Каролина, в возрасте 74 лет.
Источник:
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