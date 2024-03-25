Чарльз Трипп – пример стойкости и таланта

Чарльз Трипп родился без рук. Но ещё в раннем детстве быстро приспособился и стал феноменально искусным в использовании своих ног и ступней. Парень был таким же ловким, как обычные люди с руками.

Уже в юности он был хорошо известен в округе тем, что выполнял довольно обыденные повседневные задачи необычным образом.

Триппу было скучно и одиноко в маленьком родном городе. По воле судьбы в возрасте семнадцати лет Чарльз услышал о шоумене из Нью-Йорка, который делал людей с необычными талантами звёздами. Увидев в этом возможность добиться славы и богатства, Чарльз собрал вещи и отправился в Нью-Йорк, решив встретиться с шоуменом. У него было только имя, но и этого оказалось более чем достаточно. Шоуменом оказался Барнум.