15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством

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Многие привыкли считать, что граффити портят внешний облик городов и в некоторых ситуациях так оно и есть. Бессмысленные теги и хаотичное разбрызгивание краски по стенам едва ли можно назвать искусством, которое может украсить город, но, к счастью, не все уличные художники стремятся сделать всё вокруг себя неопрятным — некоторые делают даже лучше, чем было.
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