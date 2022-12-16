15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством

Многие привыкли считать, что граффити портят внешний облик городов и в некоторых ситуациях так оно и есть. Бессмысленные теги и хаотичное разбрызгивание краски по стенам едва ли можно назвать искусством, которое может украсить город, но, к счастью, не все уличные художники стремятся сделать всё вокруг себя неопрятным — некоторые делают даже лучше, чем было.

Герои любимых советских фильмов, нарисованные на одной из улиц Санкт-Петербурга 0 Источник:

Впечатляющее 3D-искусство 0 Источник:

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Настоящий художник всегда найдёт вдохновение в своём окружении 0 Источник:

В Ланкашире, Великобритания 0 Источник:

Маяковский малярным скотчем 0 Источник:

Это намного лучше скучной серой стены 0 Источник:

Немного тротуарного рождественского арта 0 Источник:

Игра в прятки, Париж 0 Источник:

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Леди, Бродяга и провод из стены 0 Источник:

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Душевное уличное искусство, которое можно найти Новосибирске 0 Источник:

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Крутое искусство от художника из Лондона 0 Источник: