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15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством

15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством

Автор:
16 декабря 2022 10:30
Сообщество : Искусство
Метки: art   в мире   граффити   дома   искусство   красота   талант   фото   художник   
226
15
Многие привыкли считать, что граффити портят внешний облик городов и в некоторых ситуациях так оно и есть. Бессмысленные теги и хаотичное разбрызгивание краски по стенам едва ли можно назвать искусством, которое может украсить город, но, к счастью, не все уличные художники стремятся сделать всё вокруг себя неопрятным — некоторые делают даже лучше, чем было.
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Метки: art   в мире   граффити   дома   искусство   красота   талант   фото   художник   
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2  комментария
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5k
Наталья 38 минут назад
у нас теперь так! И это классно!
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567k
АРОН 9 минут назад
А в Питере вандалы из ЖКХ Бродского закрасили...Помните?
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Deiz

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