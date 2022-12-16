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Художник превращает унылые уголки города в красочные арт-объекты

Художник превращает унылые уголки города в красочные арт-объекты

Автор:
16 декабря 2022 10:12
Сообщество : Искусство
Метки: арт-объект   искусство   красиво   креатив   талант   фото   художник   
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Часто разные каракули на стенах зданий вызывают у людей неодобрение. Но забавные и красочные рисунки Тома Боба точно станут только лишним поводом для улыбки на лице.

Ведь этот художник хоть и занимается не совсем законной деятельностью, но всё же получается у него это лучше некуда. Под его чутким руководством старый столб на улице становится брендовой помадой гламурно-розового оттенка, а из заржавевшего люка вдруг вылезает крокодил. В общем, этот гений вандализма точно не пропустит ни один неприметный угол города и добавит больше красок в скучные предметы.


Хрюня

×
×

Скажите: «Сыыыр!»


Нашествие инопланетян

Свой путь уличного художника Том Боб начал с великолепных рисунков в переулках Нью-Йорка. Сейчас же его творчество можно увидеть в самых разных городах мира.


Рыжий похититель носков


Привидение


Цветочная полянка

Обычно Том не сразу делится результатом своей работы. Как правило, сначала он выставляет исходник и только спустя пару часов художник показывает, во что он превратил серые стены и руины. Интриган, что тут ещё сказать!


Взлётная полоса


Хулиган в деле


Лыжный курорт


Крокодильчик выполз на сушу


Осторожно, дорогу перелетает волшебник

Вандализм — это не всегда про непонятные надписи на гаражах и другие хулиганские творения. Иногда художники выводят стрит-арт на новый уровень, показывая всему миру, что это тоже своего рода искусство. Вот здесь, например, нашлось несколько находчивых вандалов, которые покреативили от души.


Циклопик

Помада размера max

Бейсболист

Робот

Королева скейтбординга

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Метки: арт-объект   искусство   красиво   креатив   талант   фото   художник   
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