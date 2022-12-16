Художник превращает унылые уголки города в красочные арт-объекты

Ведь этот художник хоть и занимается не совсем законной деятельностью, но всё же получается у него это лучше некуда. Под его чутким руководством старый столб на улице становится брендовой помадой гламурно-розового оттенка, а из заржавевшего люка вдруг вылезает крокодил. В общем, этот гений вандализма точно не пропустит ни один неприметный угол города и добавит больше красок в скучные предметы.

Хрюня