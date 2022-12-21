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Младенец, родившийся без конечностей, стал создателем невероятных нерукотворных икон

Младенец, родившийся без конечностей, стал создателем невероятных нерукотворных икон

Автор:
21 декабря 2022 15:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Григорий Журавлёв   живопись   икона   иконопись   инвалид   история   пророчество   талант   храм   художник   
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В наши дни людей с ограниченными возможностями часто приводят как примеры силы духа. Но если они преодолевают в основном свою собственную боль, иногда становясь вдохновляющим примером для других, то у нас, в России, были и люди, наследие которых сохранилось в овеществлённой форме. И не перестаёт будоражить умы потомков.

Крестьянка Марья – жительница села Утёвка Самарской губернии заливалась слезами, разглядывая новорождённого сына. Так ждала его появления, а ребёночек вышел увечным. Ладно бы, руки или ноги не было. А он весь словно яичко, гладкий. Журавлёва впала в такое отчаяние, что хотела наложить на себя руки, предварительно умертвив несчастного калеку. Так бы оно и вышло, не вмешайся дед мальчика – Пётр Васильевич Трайкин. Он заявил, что заберёт калеку себе и вырастит. Муж Марьи в то время служил на Кавказе, в семье было уже двое здоровых детей, которые нуждались в матери.

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И Гришу, который появился на свет в 1858 году с атрофированными конечностями, стали воспитывать и растить по наитию. Несмотря на физическое увечье – отсутствие рук и ног, ум у мальчонки был светлым. Немного подросший Гриша стал от скуки выползать из избы и чертить на земле фигуры людей и животных, зажав в зубах прутик. Способности маленького калеки  заметил земский учитель и вызвался обучить его грамоте.

Дело пошло, да так ладно, что вскоре Григорий стал палочкой-выручалочкой для всего села: письма писал для каждого, кто обратится. Никому не отказывал в помощи.

Односельчане к мальчику относились доброжелательно. Местные часто брали его на рыбалку, зная, как Гриша любит это дело. Ни одна сельская свадьба не обходилась без Григория. Он и шутки шутил, и кнутом научился лихо щёлкать, зажимая рукоять в зубах.

Отца сын так и не увидел: жизнь того унесла случайная пуля на службе. Когда умер дед, заботу о Журавлёве взяли на себя местный батюшка и предводитель уездного дворянства.

Храм всегда притягивал Григория, манил каким-то волшебным видимым только ему светом. Рассматривая лики святых, он ощущал какое-то неземное одухотворение. И страстно захотел сам создавать такую красоту.

В возрасте 15 лет он вместе со старшим братом Афанасием отправился в Самару, чтобы попроситься в ученики к известному живописцу Травкину. Тот несказанно удивился, но не отказал и дал необычному ученику основы. После этого Григорий вернулся в деревню и целых 5 лет постигал секреты живописи уже самостоятельно. Помогали ему брат и бабушка – разводили краски, мыли кисточки, готовили доски для картин.

Спустя указанное время Журавлёв достиг такого уровня мастерства, что начал писать иконы и продавать их знатным людям. Слава об удивительном иконописце быстро распространилась, и Григорию стали поступать заказы. Потом они хлынули уже непрерывным потоком, заказчики готовы были ждать годы. Кто бы мог подумать, что больной младенец, которого родня предложила просто не кормить, чтобы избавиться от лишнего рта, станет столь талантливым иконописцем? Видимо, в этом действительно был какой-то божий промысел. Ведь батюшка, когда-то крестивший младенца, на причитания родственника философски ответил: «Погоди, погоди, ещё не ты, а он тебя будет кормить».

Слова оказались пророческими. Гриша действительно кормил всю семью. Одну работу – икону святителя Николая Чудотворца он даже передал в подарок цесаревичу Николаю. За что получил денежное вознаграждение. В 1885 году Журавлёва пригласили расписывать Троицкий храм. Живописец часы проводил в специальной люльке, держа в зубах кисть. Помогали ему брат и подмастерье.

Работа заняла 7 лет. За это время слава о художнике прокатилась по всей России. Но в дар он принёс не только красоту, подарив её миру, но и пожертвовал здоровьем. На теле от постоянного лежания образовались незаживающие раны. Зубы стерлись, губы лопались и кровоточили, дёсны болели. Даже есть мужчина не мог без боли. Сестра, кормившая Григория, сама рыдала, глядя на несчастного, и называла его мучеником.

Жизнь художника была недолгой. И в 1916 году её прервала чахотка. Возможно, в этом  тоже было провидение божье, чтобы не дать ему увидеть того, во что превратилось его творение: Троицкий собор сделали после революции зернохранилищем. И восстановили лишь в 1989 году. Свой последний приют иконописец нашёл в ограде расписанного им храма, которому отдал годы жизни и то не слишком крепкое здоровье, что у него было.

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Метки: Григорий Журавлёв   живопись   икона   иконопись   инвалид   история   пророчество   талант   храм   художник   
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2  комментария
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котегRUS 47 минут назад
Господи Иисусе, Храни Душу раба Твоего, Григория, Аминь
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Frank Borman Полчаса назад
Поповские сказки - они самые удивительные и увлекательные. Ибо попы, в стремлении зашибить бабло, способны придумать все что угодно.
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