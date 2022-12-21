Младенец, родившийся без конечностей, стал создателем невероятных нерукотворных икон

И Гришу, который появился на свет в 1858 году с атрофированными конечностями, стали воспитывать и растить по наитию. Несмотря на физическое увечье – отсутствие рук и ног, ум у мальчонки был светлым. Немного подросший Гриша стал от скуки выползать из избы и чертить на земле фигуры людей и животных, зажав в зубах прутик. Способности маленького калеки заметил земский учитель и вызвался обучить его грамоте.

Дело пошло, да так ладно, что вскоре Григорий стал палочкой-выручалочкой для всего села: письма писал для каждого, кто обратится. Никому не отказывал в помощи.

Односельчане к мальчику относились доброжелательно. Местные часто брали его на рыбалку, зная, как Гриша любит это дело. Ни одна сельская свадьба не обходилась без Григория. Он и шутки шутил, и кнутом научился лихо щёлкать, зажимая рукоять в зубах.