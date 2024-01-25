Необычный каллиграф Томас Швейкер и его таланты

Швейкер получил должность городского клерка. Зрители приезжали издалека, чтобы посмотреть на него в действии, а затем приобрести его творения. Мужчина развил свои таланты до такого уровня, что превратил процесс работы по созданию сложных документов в какое-то волшебное действо.

Полюбоваться процессом приезжали и монаршие особы. В частности, император Максимилиан II. Работу каллиграфа оценили, и в 1584 году Томас был приглашён ко двору в Гейдельберге, где он пробыл до 1598 года, работая в качестве художника.