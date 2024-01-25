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Необычный каллиграф Томас Швейкер и его таланты

Необычный каллиграф Томас Швейкер и его таланты

Автор:
25 января 2024 10:35
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Германия   Томас Швейкер   документ   каллиграф   навык   патология   развитие   руки   талант   уникум   
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«Да что ты пишешь как курица лапой!» Такие замечания – не редкость для учеников и студентов. Даже при наличии двух совершенно здоровых рук учащиеся умудряются писать так, что бедные педагоги не в состоянии разобрать витиеватые узоры своих подопечных.

Этот человек доказал, что наличие не то что понятного, а безупречного – каллиграфического почерка – это просто. Для этого даже руки не нужны.

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Томас Швейкер появился на свет в 1540 году в немецком городе Швебиш-Холле в семье пекаря Ганса, который позднее занял должность в городском совете, и его жены Доротеи. Томас стал шестым ребенком в семье. Всего их было восемь, все совершенно здоровые. А Томасу не повезло: мальчик родился без рук.

Причиной такой серьёзной патологии, вероятно, стал синдром амниотических перетяжек. Они представляют собой волокнистые нити, появляющиеся в плодном пузыре. Это мягкотканное образование, натянутое между двумя стенками матки. В большинстве случаев не наносят вреда плоду и не препятствуют нормальным родам, но случай Томаса стал исключением.

Однако патология не помешала мальчику не только научиться обслуживать себя в быту, но и пойти в школу. Ребёнок держал перо ногами. И вскоре не только освоил грамоту, но и путём долгих тренировок приобрёл изумительный каллиграфический почерк.

Швейкер получил должность городского клерка. Зрители приезжали издалека, чтобы посмотреть на него в действии, а затем приобрести его творения. Мужчина развил свои таланты до такого уровня, что превратил процесс работы по созданию сложных документов в какое-то волшебное действо.

Полюбоваться процессом приезжали и монаршие особы. В частности, император Максимилиан II. Работу каллиграфа оценили, и в 1584 году Томас был приглашён ко двору в Гейдельберге, где он пробыл до 1598 года, работая в качестве художника.

Необычный каллиграф скончался в 1602 году после непродолжительной болезни. Примечательно, что Швейкер лично подготовил своё свидетельство о смерти за 10 лет до неё. Документ, а также работы удивительного мастера выставляются в церкви Святого Михаила в Швебиш-Холле, где Томас нашёл последний приют.

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Метки: Германия   Томас Швейкер   документ   каллиграф   навык   патология   развитие   руки   талант   уникум   
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kσρβγς 58 минут назад
ШвАЙкер...
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