Необычный каллиграф Томас Швейкер и его таланты

«Да что ты пишешь как курица лапой!» Такие замечания – не редкость для учеников и студентов. Даже при наличии двух совершенно здоровых рук учащиеся умудряются писать так, что бедные педагоги не в состоянии разобрать витиеватые узоры своих подопечных.
Этот человек доказал, что наличие не то что понятного, а безупречного – каллиграфического почерка – это просто. Для этого даже руки не нужны.
Томас Швейкер появился на свет в 1540 году в немецком городе Швебиш-Холле в семье пекаря Ганса, который позднее занял должность в городском совете, и его жены Доротеи. Томас стал шестым ребенком в семье. Всего их было восемь, все совершенно здоровые. А Томасу не повезло: мальчик родился без рук.
Причиной такой серьёзной патологии, вероятно, стал синдром амниотических перетяжек. Они представляют собой волокнистые нити, появляющиеся в плодном пузыре. Это мягкотканное образование, натянутое между двумя стенками матки. В большинстве случаев не наносят вреда плоду и не препятствуют нормальным родам, но случай Томаса стал исключением.
Однако патология не помешала мальчику не только научиться обслуживать себя в быту, но и пойти в школу. Ребёнок держал перо ногами. И вскоре не только освоил грамоту, но и путём долгих тренировок приобрёл изумительный каллиграфический почерк.
Швейкер получил должность городского клерка. Зрители приезжали издалека, чтобы посмотреть на него в действии, а затем приобрести его творения. Мужчина развил свои таланты до такого уровня, что превратил процесс работы по созданию сложных документов в какое-то волшебное действо.
Полюбоваться процессом приезжали и монаршие особы. В частности, император Максимилиан II. Работу каллиграфа оценили, и в 1584 году Томас был приглашён ко двору в Гейдельберге, где он пробыл до 1598 года, работая в качестве художника.
Необычный каллиграф скончался в 1602 году после непродолжительной болезни. Примечательно, что Швейкер лично подготовил своё свидетельство о смерти за 10 лет до неё. Документ, а также работы удивительного мастера выставляются в церкви Святого Михаила в Швебиш-Холле, где Томас нашёл последний приют.
Источник:
- В Германии перед судом предстанет украинка, зарезавшая немца за просьбу съехать из его дома
- Убийственный дуэт итальянских близнецов Коллоредо
- Мерседесу - бэнц! Компания объявила о закрытии всех автосалонов и ликвидации штаб-квартиры в Германии
- Четырёхглазый шулер Джонни Столкер
- "Её звали Меркель". В Гамбурге появилась статуя, удивительно похожая на голую экс-канцлерин