Влюблённый в музыку Рэй Майерс

В 1947 году Майерс играл на гитаре вместе с братьями Брюстер на популярном шоу WVOK «Dixie Jamboree». Помимо еженедельных радиопередач, они выступали и с живыми концертами. Люди собирались толпами, чтобы посмотреть и послушать, как Майерс играет старую добрую музыку. Сразу после выступления многие посетители направлялись прямо на парковку, чтобы посмотреть на ещё одно впечатляющее зрелище – вид Рэя Майерса за рулём его собственного автомобиля. На тот момент времени он был единственным имеющим удостоверение водителем в США, родившимся без рук.