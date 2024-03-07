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Влюблённый в музыку Рэй Майерс

Влюблённый в музыку Рэй Майерс

Автор:
07 марта 2024 13:30
Сообщество : Истории
Метки: Рэй Майерс   гитара   гитарист   исполнение   история   конечность   музыкант   патология   радиоведущий   руки   
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Когда хочется посвятить всего себя и всё время делу всей жизни, то некоторые физиологические проблемы не станут препятствием.

Рэй Майерс наглядно это доказал на своём личном примере. Рэй родился в Ланкастере, штат Пенсильвания, 2 января 1911 года. Мальчик был пятым ребёнком в семье из девяти детей. Но если у его сестёр и братьев со здоровьем было всё нормально, то Рэй появился на свет с редкой генетической аномалией – врождённой ампутацией. У ребёнка не было рук.

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Но парнишка не унывал. И поскольку его очень влекла музыка, то уже в средней школе Аллентауна он начал играл на тромбоне в школьном оркестре. Позже Рэй Майерс приобрёл гавайскую гитару, которую хранил под кроватью, пока не научился на ней играть.

После окончания школы Майерс выступал на мероприятиях местного уровня, таких как церковные ярмарки и любительские конкурсы талантов. Именно на одном из них кто-то из представителей радиостанции Ланкастера WGAL так впечатлился талантами Майерса, чтобы предложить ему собственную еженедельную радиопрограмму.

Именно благодаря этой передаче Майерс попал в поле зрения Ковбоя Лойе – популярного исполнителя кантри-музыки. В 1937 году Лойе услышал выступление «Безрукого чуда» и пригласил на совместный концерт. Это выступление открыло Майерсу другие музыкальные направления. И вскоре гитарист выступал на радиостанциях по всему югу Соединённых Штатов.

В 1947 году Майерс играл на гитаре вместе с братьями Брюстер на популярном шоу WVOK «Dixie Jamboree». Помимо еженедельных радиопередач, они выступали и с живыми концертами. Люди собирались толпами, чтобы посмотреть и послушать, как Майерс играет старую добрую музыку. Сразу после выступления многие посетители направлялись прямо на парковку, чтобы посмотреть на ещё одно впечатляющее зрелище – вид Рэя Майерса за рулём его собственного автомобиля. На тот момент времени он был единственным имеющим удостоверение водителем в США, родившимся без рук.

К 1953 году Рэй Майерс вёл ежедневное радиошоу на канале WPDX в Кларксбурге, Западная Вирджиния. Помимо уникальности своей игры, Майерс ещё и высоко ценился как классический музыкант. Его долгое пребывание в должности радиоведущего, когда никто не видел, что у него нет рук, является одним из свидетельств его способностей.

Рэй Майерс умер в Гордонвилле, штат Пенсильвания, в мае 1986 года, оставшись в истории как один из примеров объединения таланта и удивительной целеустремлённости на пути достижения своей цели.

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Метки: Рэй Майерс   гитара   гитарист   исполнение   история   конечность   музыкант   патология   радиоведущий   руки   
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