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Шимпанзе, которого отвергла мать, становится интернет-сенсацией благодаря своим картинам за $1 000

Шимпанзе, которого отвергла мать, становится интернет-сенсацией благодаря своим картинам за $1 000

Автор:
23 января 2023 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Шимпанзе   животные   забавно   картины   талант   фото   художник   
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Лимбани, шестилетний шимпанзе, живущий в Майами, стал интернет-сенсацией благодаря своим работам, которые продаются по цене до 1000 долларов.



У него более 700 000 подписчиков в Instagram*, и он любит демонстрировать свои работы в дополнение к навыкам катания на скейтборде. Он также наслаждается фруктовым мороженым то тут, то там.

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Молодой шимпанзе был первоначально отвергнут своей матерью в младенчестве после перенесенной пневмонии. Теперь животное считает Зоологический фонд дикой природы в Майами своим домом.

Проявив страсть к произведениям искусства и живописи, Лимбани, что на суахили означает "сильный", получил прозвище Шимпкассо от основателей Зоологического фонда дикой природы Марио и Марии Табрауэ.

"Я постоянно восхищаюсь любопытством, которое Лимбани проявляет к созданию произведений искусства, и страсть, которую он проявляет, вплоть до выбора цвета, который он использует, действительно показывает, насколько он развит в шесть лет", — сказал Марио.

Мария сказала, что живопись позволяет активизировать его чувства и стала огромным фактором в его развитии.

Работы талантливого художника могут стоить коллекционерам до 1000 долларов.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Шимпанзе   животные   забавно   картины   талант   фото   художник   
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2  комментария
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Денис 53 минуты назад
Ёб...ный, бл...дский мир!!! Сраная вшивая макака катаясь на скейте и ух..ячивая морожку, получает за свою мазню по косарю бакинских. Люди!!! Это ж пздц полный!!! Мы реально прое...али поворот, и на всех парах ху...рим в сраную пропасть.
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