Шимпанзе, которого отвергла мать, становится интернет-сенсацией благодаря своим картинам за $1 000

Лимбани, шестилетний шимпанзе, живущий в Майами, стал интернет-сенсацией благодаря своим работам, которые продаются по цене до 1000 долларов.
У него более 700 000 подписчиков в Instagram*, и он любит демонстрировать свои работы в дополнение к навыкам катания на скейтборде. Он также наслаждается фруктовым мороженым то тут, то там.
Молодой шимпанзе был первоначально отвергнут своей матерью в младенчестве после перенесенной пневмонии. Теперь животное считает Зоологический фонд дикой природы в Майами своим домом.
Проявив страсть к произведениям искусства и живописи, Лимбани, что на суахили означает "сильный", получил прозвище Шимпкассо от основателей Зоологического фонда дикой природы Марио и Марии Табрауэ.
"Я постоянно восхищаюсь любопытством, которое Лимбани проявляет к созданию произведений искусства, и страсть, которую он проявляет, вплоть до выбора цвета, который он использует, действительно показывает, насколько он развит в шесть лет", — сказал Марио.
Мария сказала, что живопись позволяет активизировать его чувства и стала огромным фактором в его развитии.
Работы талантливого художника могут стоить коллекционерам до 1000 долларов.
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