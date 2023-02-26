В Лефортовском тоннеле Москвы бетономешалка на полном ходу снесла легковушки, а на трассе М-11 столкнулись более 40 автомобилей

Сразу двумя резонансными ДТП ознаменовалось последнее Прощёное воскресенье февраля. Авария в Лефортовском тоннеле Москвы и массовое ДТП на платной трассе М11 в сторону Москвы, где столкнулись более 40 автомобилей.
Прокуратура Москвы публикует кадры не для слабнервных: в Лефортовском тоннеле Москвы, по внешней стороне Третьего транспортного кольца водитель бетономешалки, не справившись с управлением, на большой скорости протаранил несколько автомобилей, после чего машина перевернулась и заблокировала проезд в тоннеле.
Образовалась пробка длиной в километр, движение по внешней стороне ТТК пришлось перекрыть.
Авария страшная, но, по счастью, обошлось без человеческих жертв. Пострадали четыре автомобиля, из перевернутой бетономешалки течет бетон. Водитель грузовика получил травмы, но от госпитализации отказался. Движение по внешней стороне ТТК частично перекрыто.
Ещё более серьезное ЧП произошло на платной трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург в направлении столицы.
Там около 11 часов утра столкнулись два грузовика, после чего в них врезался Renault Duster и следом друг за другом и другие машины. Пострадали 14 человек - один взрослый и четверо детей. Погибла женщина — водитель одной из легковых машин, врезавшихся в фуру. Всего на этом участке столкнулись более 40 автомобилей.
Как рассказал "МК" один из очевидцев аварии Владислав:
«В такую погоду, как сегодня, стукнутся - задача нетривиальная. В моём случае, наверное, не хватило тормозного пути. Думаю у многих так. Здесь машин очень много скопилось, легковые в основном, но есть и несколько грузовиков. И не только в одном месте. С чего началось, вообще сказать сложно. С утра шло много снега. На дороге, видимо, кто-то не рассчитал скорость, а потом постепенно столкнулись один за другим.
Чтобы хоть как-то облегчить участь водителей, на трассе организовали мобильный пункт обогрева с горячим чаем и зарядными устройствами. Но поскольку сотрудники ГИБДД намеревались открыть движение только после того как оформят каждую аварию, можно представить, насколько затянется «раскупорка» пробки на Ленинградке, - пишет МК.
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