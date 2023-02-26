В Лефортовском тоннеле Москвы бетономешалка на полном ходу снесла легковушки, а на трассе М-11 столкнулись более 40 автомобилей

Авария страшная, но, по счастью, обошлось без человеческих жертв. Пострадали четыре автомобиля, из перевернутой бетономешалки течет бетон. Водитель грузовика получил травмы, но от госпитализации отказался. Движение по внешней стороне ТТК частично перекрыто.

Ещё более серьезное ЧП произошло на платной трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург в направлении столицы.

Там около 11 часов утра столкнулись два грузовика, после чего в них врезался Renault Duster и следом друг за другом и другие машины. Пострадали 14 человек - один взрослый и четверо детей. Погибла женщина — водитель одной из легковых машин, врезавшихся в фуру. Всего на этом участке столкнулись более 40 автомобилей.