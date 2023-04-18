Дмитрий Дибров попал в ДТП с машиной полиции

Сам телеведущий назвал аварию "ерундистикой" и "бурей в клизме".
Сегодня, 18 апреля, на Звездном бульваре в Москве Дмитрий Дибров стал участником ДТП с машиной полиции. Видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент аварии, появилось сразу в нескольких телеграм-каналах. По некоторым из них было не вполне понятно, кто виноват в сложившейся ситуации, и в пабликах даже стали обличать полицейских, которые "не умеют ездить".
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Зато на другом видео отчётливо заметно, что автомобиль телеведущего сам врезался в полицейскую машину при перестроении.
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В аварии никто не пострадал, а сам телеведущий считает её пустяковой. ДТП Дибров охарактеризовал словами Вертинского: "буря в клизме".
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