Дмитрий Дибров попал в ДТП с машиной полиции

Сегодня, 18 апреля, на Звездном бульваре в Москве Дмитрий Дибров стал участником ДТП с машиной полиции. Видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент аварии, появилось сразу в нескольких телеграм-каналах. По некоторым из них было не вполне понятно, кто виноват в сложившейся ситуации, и в пабликах даже стали обличать полицейских, которые "не умеют ездить".