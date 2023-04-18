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Дмитрий Дибров попал в ДТП с машиной полиции

Дмитрий Дибров попал в ДТП с машиной полиции

Автор:
18 апреля 2023 18:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Москва   авария   видео   дибров   дтп   полицейская машина   шоу бизнес   
1589
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Сам телеведущий назвал аварию "ерундистикой" и "бурей в клизме".

Сегодня, 18 апреля, на Звездном бульваре в Москве Дмитрий Дибров стал участником ДТП с машиной полиции. Видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент аварии, появилось сразу в нескольких телеграм-каналах. По некоторым из них было не вполне понятно, кто виноват в сложившейся ситуации, и в пабликах даже стали обличать полицейских, которые "не умеют ездить".


Зато на другом видео отчётливо заметно, что автомобиль телеведущего сам врезался в полицейскую машину при перестроении.


В аварии никто не пострадал, а сам телеведущий считает её пустяковой. ДТП Дибров охарактеризовал словами Вертинского: "буря в клизме".

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Метки: Москва   авария   видео   дибров   дтп   полицейская машина   шоу бизнес   
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13  комментариев
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688
GoInDown 2 часа назад
Ну попал и попал, дальше то что?
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1k
tvcshnik 59 секунд назад
Мдя... По идее обоюдка, по состоянию дунул.
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17k
Александр Сучков 5 минут назад
даже Дибров- долбоёппп
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3k
americos 13 минут назад
Пытается блеснуть эрудицией. Неизвестно зачем приплёл Грибоедова, Вертинского. Так может договорится до того, что за рулём был не он, а им любимый Пушкин.
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161
sansarus 21 минуту назад
внимательно следим ктож виноват, медийная личность не убедилась в безопасности манёвра или полиция в обгоне по встречке без мигалок !?
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18k
Александр Час назад
Оно и на первом видео видно, что полиция ехала прямо, а Дибров справа ей ткнулся.
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1k
Андрей Еделькин Час назад
А вчера он еще сосиску со стола уронил!
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4k
Трям Час назад
дибров мудак и чмошник
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5k
Старичок 2 часа назад
вот ты уже и не король дороги без мигалки. так, чернь безродная.
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37k
Алексей 2 часа назад
спец по клизмам?)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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