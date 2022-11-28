"Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок

Вчера, 27 ноября, на улице Свободы в Москве водитель «КИА» не справилась с управлением и вылетела на тротуар в районе улицы Свободы в Москве. В это время там находилась женщина с двумя детьми, один из которых был в коляске. От удара мать и ребенок скончались. Автоледи утверждает, что внезапно потеряла за рулём сознание - очевидцы рассказывают, что та просто залипала в телефоне во время вождения.