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"Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок

"Она в телефоне сидела": в Москве женщина устроила смертельное ДТП. Погибли мать и ребенок

Автор:
28 ноября 2022 07:01
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   Москва   авария   видео   дтп   женщина за рулем   наехала на пешеходов   пешеходы   смертельное дтп   тротуар   
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Вчера, 27 ноября, на улице Свободы в Москве водитель «КИА» не справилась с управлением и вылетела на тротуар в районе улицы Свободы в Москве. В это время там находилась женщина с двумя детьми, один из которых был в коляске. От удара мать и ребенок скончались. Автоледи утверждает, что внезапно потеряла за рулём сознание - очевидцы рассказывают, что та просто залипала в телефоне во время вождения.

После случившегося водителя "Киа" - 37-летнюю женщину - задержали в качестве подозреваемой в порядке ст. 91 УПК РФ. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в прокуратуре Северо-Западного административного округа г. Москвы.


Дама утверждает, что внезапно потеряла сознание, находясь за рулём, поэтому не справилась с управлением авто. Очевидцы же трагедии не согласны с этим заявлением и уверены, что всё было совсем не так.



Кстати, скорую помощь вызвали именно прохожие и те, кто в тот момент находился рядом. На видео один из мужчин поднял и держал грудного малыша, пока вызвали врачей и полицию.


В любом случае, женщине предстоит ряд экспертиз и медицинское освидетельствование. Что касается сбитых ею пешеходов, то мать двух детей погибла на месте, еще одного ребенка пытались реанимировать врачи неотложки, прибывшие на место ДТП, но безуспешно - мальчик скончался. Оставшийся в живых младенец сейчас находится под наблюдением медиков. От удара он отлетел в сторону вместе с коляской. Врачи констатируют у ребенка сотрясение мозга.



В пресс-службе столичного главка МВД сообщают, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, приведших к смерти по неосторожности двух и более человек). Сбившей пешеходов женщине грозит тюремный срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Столичный главк СКР инициировал передачу этого уголовного дела ему.


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Метки: Ynews   Москва   авария   видео   дтп   женщина за рулем   наехала на пешеходов   пешеходы   смертельное дтп   тротуар   
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8  комментариев
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351
Javier Полчаса назад
Вот тварь, лучше бы об столб или дерево самоубилась...
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16k
сеньор Леонсио 8 минут назад
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4k
Frank Borman 11 минут назад
Автоледя за рулем - горе в семье.
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388k
Алексей 22 минуты назад
в один миг сука семью разрушила(убила)
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89k
parallax Полчаса назад
До семи лет...
Маловато, за две прерванные жизни. Тем более, если пялилась в мобилу, то можно расценивать как преднамеренное убийство.
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3k
pinbalist 39 минут назад
С такими курицами за рулём только дома можно чувствовать себя спокойно. Жаль погибших
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