Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся

Авария произошла на Хамовническом валу под эстакадой Третьего транспортного кольца.
Сегодня, 6 марта, в центре столицы в ДТП попал спецтранспорт, перевозивший задержанных на несанкционированном митиге. На момент в автозаке находились 29 человек, пятеро из них - сотрудники правоохранительных органов.
По сообщениям СМИ, автобус на регулируемом перекрестке столкнулся с легковой машиной, после чего врезался в столб и от удара перевернулся. В эту же легковую машину врезалось авто коммерческой скорой помощи, водитель которой не успел затормозить.
В результате аварии пострадали девять человек - из них три сотрудника полиции и шестеро гражданских лиц. У них диагростированы травмы различной степени тяжести. Из покореженной машины людям пришлось выбираться через люк.
На месте аварии очевидцы заметили несколько машин центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) и скорой помощи, семь машин полиции и второй автозак. Эвакуаторами увозили разбитый автобус и легковушку, у которой оказалась смята вся передняя часть.
Также сообщается, что один из задержанных, находившихся в перевернувшемся автозаке, попытался было бежать, но его остановили.
Источник:
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"Свои" же и остановили?
Блин, да и машину жалко.