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Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся

Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся (6 фото)

Автор:
06 марта 2022 17:52
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   Москва   авария   автозак   дтп   задержанные   политика   полиция   
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Авария произошла на Хамовническом валу под эстакадой Третьего транспортного кольца.

Сегодня, 6 марта, в центре столицы в ДТП попал спецтранспорт, перевозивший задержанных на несанкционированном митиге. На момент в автозаке находились 29 человек, пятеро из них - сотрудники правоохранительных органов.


По сообщениям СМИ, автобус на регулируемом перекрестке столкнулся с легковой машиной, после чего врезался в столб и от удара перевернулся. В эту же легковую машину врезалось авто коммерческой скорой помощи, водитель которой не успел затормозить.


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В результате аварии пострадали девять человек - из них три сотрудника полиции и шестеро гражданских лиц. У них диагростированы травмы различной степени тяжести. Из покореженной машины людям пришлось выбираться через люк.


На месте аварии очевидцы заметили несколько машин центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) и скорой помощи, семь машин полиции и второй автозак. Эвакуаторами увозили разбитый автобус и легковушку, у которой оказалась смята вся передняя часть.


Также сообщается, что один из задержанных, находившихся в перевернувшемся автозаке, попытался было бежать, но его остановили.

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Метки: Ynews   Москва   авария   автозак   дтп   задержанные   политика   полиция   

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4  комментария
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6k
CHNM Час назад
> один из задержанных, находившихся в перевернувшемся автозаке, попытался было бежать, но его остановили.

"Свои" же и остановили?
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Виктор 17 минут назад
Надеюсь полицейские не очень пострадали .
Блин, да и машину жалко.
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6k
Владимир Час назад
Полицейских жалко
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