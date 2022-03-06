Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся

Сегодня, 6 марта, в центре столицы в ДТП попал спецтранспорт, перевозивший задержанных на несанкционированном митиге. На момент в автозаке находились 29 человек, пятеро из них - сотрудники правоохранительных органов.





По сообщениям СМИ, автобус на регулируемом перекрестке столкнулся с легковой машиной, после чего врезался в столб и от удара перевернулся. В эту же легковую машину врезалось авто коммерческой скорой помощи, водитель которой не успел затормозить.



