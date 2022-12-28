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В Москве 27-летний юрист получил больше 50 миллионов рублей из-за множества ДТП со своим роскошным Bentley

В Москве 27-летний юрист получил больше 50 миллионов рублей из-за множества ДТП со своим роскошным Bentley

Автор:
28 декабря 2022 17:36
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   авария   автоподстава   бентли   выплата   дтп   страховка   юрист   
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Всё по закону и он ни в чём не виноват. Но есть вопросы.

Евгений Афанасьев - молодой московский юрист и обладатель Bentley. Возможно, он крайне невезучий водитель, хотя бы потому, что за год влетел в 50 ДТП.

В некоторые особо несчастливые дни, он попадал в аварии дважды. После каждой был ремонт лобового, бампера или крыльев. И солидные выплаты от страховой, по примерным подсчётам - не менее 50 миллионов рублей.

Вот схема ДТП. С приколом и датами/адресами аварий:

И ни в одной из них он не виноват. Но когда журналисты приехали по адресу его

проживания, их встретили не слишком приветливо:

Но с юридической точки зрения всё кристально чисто - так что его можно смело назвать «Самым невезучим водителем 2022 года».

Источник:

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Метки: Москва   авария   автоподстава   бентли   выплата   дтп   страховка   юрист   
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7  комментариев
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18k
anpetrof 3 минуты назад
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4k
Tuskub 3 минуты назад
Вот такие темы всегда оставляют вопросы о деятельности, профессиональной подготовке и коррупционной составляющей прокуратуры и судейских. Да введите вы законы, по которым судьи и прокуроры должны быть подсудны по более упрощенной схеме и сроки там должны быть просто "волшебными" (даже минимальные) от 6 до пожизненного (и даже часть - без права обжалования и УДО - что бы "НАВСЕГДА")..И вот тогда судебная система должна измениться и соответствовать своему идинственному назначению - судить по чести!
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9k
Игорь 6 минут назад
х ерня какая то, как это может быть? все эти аварии надо было оформлять в ГИБДД, проводить через страховую
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575
Mrak OBOY 15 минут назад
другой момент, если он едет по правилам и не уворачивается от дебилов которые пдд не знают, в чем он виноват?! круговое движение это боль, люди просто не понимают что с крайней полосы выезд с круга!!! каждый день могу таранить очередного долбана который на перерез полос с круга слетает...
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72k
Viktor 19 минут назад
Честно говоря, у меня тоже была мыслишка взять хорошую (с виду) тачку и ехать собирать бабки по городу! Потому как ездят у нас отвратительно, а про круговое движение вообще говорить не буду - золотая жила!
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504
Feto13 21 минуту назад
А можно ли езду по пдд трактовать как подставу?
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1k
Максим Макашев 23 минуты назад
Вангую, что соберутся пострадавшие от этого юриста, наймут ЧЕТЫРЕ КАМАЗА и сделают из этого Бентли небольшой жестяной кубик ( с водятлом внутри есссно )
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