В Москве 27-летний юрист получил больше 50 миллионов рублей из-за множества ДТП со своим роскошным Bentley

Всё по закону и он ни в чём не виноват. Но есть вопросы.
Евгений Афанасьев - молодой московский юрист и обладатель Bentley. Возможно, он крайне невезучий водитель, хотя бы потому, что за год влетел в 50 ДТП.
В некоторые особо несчастливые дни, он попадал в аварии дважды. После каждой был ремонт лобового, бампера или крыльев. И солидные выплаты от страховой, по примерным подсчётам - не менее 50 миллионов рублей.
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И ни в одной из них он не виноват. Но когда журналисты приехали по адресу его
проживания, их встретили не слишком приветливо:
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Но с юридической точки зрения всё кристально чисто - так что его можно смело назвать «Самым невезучим водителем 2022 года».
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