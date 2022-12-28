В Москве 27-летний юрист получил больше 50 миллионов рублей из-за множества ДТП со своим роскошным Bentley

Евгений Афанасьев - молодой московский юрист и обладатель Bentley. Возможно, он крайне невезучий водитель, хотя бы потому, что за год влетел в 50 ДТП.

В некоторые особо несчастливые дни, он попадал в аварии дважды. После каждой был ремонт лобового, бампера или крыльев. И солидные выплаты от страховой, по примерным подсчётам - не менее 50 миллионов рублей.