Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил женщину с 6-месячным ребёнком

Пострадало 8 человек. Как сообщают, виновник был под запрещёнными веществами.
В Москве на Севастопольском проспекте случилось ДТП. Porsche Cayenne вылетел на встречку и столкнулся с автомобилями Skoda и Volkswagen. В одной из пострадавших машин оказалось зажато двое человек, чтобы вытащить их, спасателям пришлось распиливать салон.
Во время столкновения, дорогу переходила женщина с коляской. Они чудом разминулись с шальным водилой, но коляска перевернулась и ребёнок выпал на проезжую часть. Но обошлось - женщине помогли прохожие. Тем не менее, ей сломало руку обломками разлетевшегося кузова.
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А позже выяснилось, кто устроил этот «шухер». Лихача зовут Нурди Устарханов ему 31 год, трудится директором «Пятерочки» на Арбате.
На него уже возбудили уголовное дело по статье за ДТП, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По ней грозит до 7 лет тюрьмы.
По предварительным данным, авто принадлежит не Устарханову, а некой москвичке. В момент ДТП она сидела справа на пассажирском, а потом её госпитализировали с переломом бедра.
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не понял?
все понятно без слов