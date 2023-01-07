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Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил женщину с 6-месячным ребёнком

Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил женщину с 6-месячным ребёнком

Автор:
07 января 2023 17:09
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   авария   бородач   водитель   дтп   женщина   порш кайен   ребенок   спасатели   
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Пострадало 8 человек. Как сообщают, виновник был под запрещёнными веществами.

В Москве на Севастопольском проспекте случилось ДТП. Porsche Cayenne вылетел на встречку и столкнулся с автомобилями Skoda и Volkswagen. В одной из пострадавших машин оказалось зажато двое человек, чтобы вытащить их, спасателям пришлось распиливать салон.

Во время столкновения, дорогу переходила женщина с коляской. Они чудом разминулись с шальным водилой, но коляска перевернулась и ребёнок выпал на проезжую часть. Но обошлось - женщине помогли прохожие. Тем не менее, ей сломало руку обломками разлетевшегося кузова.

А позже выяснилось, кто устроил этот «шухер». Лихача зовут Нурди Устарханов ему 31 год, трудится директором «Пятерочки» на Арбате.

На него уже возбудили уголовное дело по статье за ДТП, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По ней грозит до 7 лет тюрьмы.

По предварительным данным, авто принадлежит не Устарханову, а некой москвичке. В момент ДТП она сидела справа на пассажирском, а потом её госпитализировали с переломом бедра.

Источник:

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Метки: Москва   авария   бородач   водитель   дтп   женщина   порш кайен   ребенок   спасатели   
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24  комментария
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22k
hebpat 2 часа назад
да ладно, дадут полтора года и выйдет как дибил бил
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336
sever84 Полчаса назад
Ссылка coub.com
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−13
little dragon Полчаса назад
Хм... это точно РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ сайт?
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10k
Юрий 42 минуты назад
ДТП повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью в состоянии опьянения, какая-то формулировка противоречивая. Какая может быть осторожность если водятел в состоянии опьянения? Наберет команду адвокатов и виноваты будут все вокруг.
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3k
Могвай 43 минуты назад
Нурдю Утрахова на кол!
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61
Lex Lem Час назад
Что не новость, то абдолбаный барадатый обезьян
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7
Эрик Картман Час назад
Спасибо нужно еще и чернильнице сказать, за передачу транспортного средства животному.
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571
сергей ремизов Час назад
И причём здесь борода? Он просто дол..б
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4k
alex Час назад
хандон
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13k
butata Час назад
Обезьяна, хуле! В зону СВО
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337
стеклоВАТА 2 часа назад
а что было? один поворачивал через 2 сплошных а другой по встречке шел?
не понял?
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8
Андрей Касперский стеклоВАТА 36 минут назад
в крайнем левом разворот под стрелку
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0
Вячеслав Андрей Касперский Полчаса назад
На одном из видео, мне показалось, что данный гандон, решил быстрее уйти на дополнительную полосу разворота (как оказалось). Но в это время перед ним выехала машина в эту полосу и ему пришлось выезжать уже на встречку, чем и завершил всё остальное. Больше скажу, что наверно человек который его так сказать и спугнул из этой полосы, сохранил жизнь мамке с коляской.
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4k
Elmaestro 2 часа назад
чурбанья бородка,
все понятно без слов
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23k
Добрый Алабай 2 часа назад
Можно вывезти бородача из аула, но нельзя вывезти аул из бородача.
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2k
Любушка 2 часа назад
Сука!!!
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