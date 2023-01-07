Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил женщину с 6-месячным ребёнком

В Москве на Севастопольском проспекте случилось ДТП. Porsche Cayenne вылетел на встречку и столкнулся с автомобилями Skoda и Volkswagen. В одной из пострадавших машин оказалось зажато двое человек, чтобы вытащить их, спасателям пришлось распиливать салон.

Во время столкновения, дорогу переходила женщина с коляской. Они чудом разминулись с шальным водилой, но коляска перевернулась и ребёнок выпал на проезжую часть. Но обошлось - женщине помогли прохожие. Тем не менее, ей сломало руку обломками разлетевшегося кузова.