Начальник столичного МЧС попал в ДТП, когда спешил на пожар

Вчера был пожар в отеле «МКМ» на Международной улице. И временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко поехал на место ЧП.

Ткаченко и его водитель мчались по Варшавскому шоссе с включённой «мигалкой». На дороге им повстречался 21-летний гражданин Киргизии, он решил перестроиться - в этот момент в него и врезался служебный Volkswagen Transporter. От удара машина потеряла управление и влетела в столб.