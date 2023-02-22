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Начальник столичного МЧС попал в ДТП, когда спешил на пожар

Начальник столичного МЧС попал в ДТП, когда спешил на пожар

Автор:
22 февраля 2023 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: МЧС   Москва   авария   глава   дтп   отель   пожар   юрий ткаченко   
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По пути его подрезал курьер и служебное авто врезалось в столб.

Вчера был пожар в отеле «МКМ» на Международной улице. И временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко поехал на место ЧП.

Ткаченко и его водитель мчались по Варшавскому шоссе с включённой «мигалкой». На дороге им повстречался 21-летний гражданин Киргизии, он решил перестроиться - в этот момент в него и врезался служебный Volkswagen Transporter. От удара машина потеряла управление и влетела в столб.

У Ткаченко перелом бедра, сотрясение мозга и множественные ушибы. Его водитель также госпитализирован. Виновник аварии не пострадал.

Источник:

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Метки: МЧС   Москва   авария   глава   дтп   отель   пожар   юрий ткаченко   
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1  комментарий
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Андрей 42 минуты назад
Привыкли мля на ишаках в своих аулах ездить!
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