Водитель фуры уснул за рулём и устроил смертельную аварию на Киевском шоссе в Москве

Жëсткая авария с участием нескольких машин произошла 34-м километре Киевского шоссе. В огненном ДТП погибло два человека, одному оторвало ногу.
Авария, которой, казалось бы, не должно было случиться.
Как сообщает SHOT, у 21-летней Людмилы Арутюновой на 36-м км Киевского шоссе сломался её Volkswagen Tiguan, девушке пришлось остановиться на второй полосе. Это заметили патрульные ГИБДД, припарковались сзади, выставили конусы, включили мигалку и посадили Людмилу в служебную машину погреться.
Источник:
Чуть позже приехал эвакуатор с двумя сотрудниками. Пока они грузили легковушку, во всю эту компанию влетела фура.
Грузовиком управлял 54-летний дальнобойщик — гражданин Белоруссии Геннадий Андрюшкин, он уснул за рулём.
Источник:
В результате столкновения загорелись обе легковушки и эвакуатор, одна из машин после удара перевернулась.
Погибла хозяйка "Тигуана" и один из эвакуаторщиков — 30-летний Гор Кочарян.
Второму — 30-летнему Арсену Мурадяну — оторвало ногу, он госпитализирован, за его жизнь борются врачи. Сотрудники ГИБДД не пострадали, в момент столкновения они находились не в машине.
Движение в сторону области сейчас перекрыто, на месте работают оперативные службы города.
Источник:
- Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил женщину с 6-месячным ребёнком
- "Ксюха, жива?": глыба льда сорвалась с фуры и влетела в лобовое стекло легковушки, чуть не убив семью под Костромой
- В Лефортовском тоннеле Москвы бетономешалка на полном ходу снесла легковушки, а на трассе М-11 столкнулись более 40 автомобилей
- Начальник столичного МЧС попал в ДТП, когда спешил на пожар
- Фура с химикатами перевернулась в Башкирии