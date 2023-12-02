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Водитель фуры уснул за рулём и устроил смертельную аварию на Киевском шоссе в Москве

Водитель фуры уснул за рулём и устроил смертельную аварию на Киевском шоссе в Москве

Автор:
02 декабря 2023 18:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: volkswagen tiguan   ДТП   Киевское шоссе   Москва   авария   фура   
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Жëсткая авария с участием нескольких машин произошла 34-м километре Киевского шоссе. В огненном ДТП погибло два человека, одному оторвало ногу.

Авария, которой, казалось бы, не должно было случиться.

Как сообщает SHOT, у 21-летней Людмилы Арутюновой на 36-м км Киевского шоссе сломался её Volkswagen Tiguan, девушке пришлось остановиться на второй полосе. Это заметили патрульные ГИБДД, припарковались сзади, выставили конусы, включили мигалку и посадили Людмилу в служебную машину погреться.

Чуть позже приехал эвакуатор с двумя сотрудниками. Пока они грузили легковушку, во всю эту компанию влетела фура.

Грузовиком управлял 54-летний дальнобойщик — гражданин Белоруссии Геннадий Андрюшкин, он уснул за рулём.

В результате столкновения загорелись обе легковушки и эвакуатор, одна из машин после удара перевернулась.

Погибла хозяйка "Тигуана" и один из эвакуаторщиков — 30-летний Гор Кочарян.

Второму — 30-летнему Арсену Мурадяну — оторвало ногу, он госпитализирован, за его жизнь борются врачи. Сотрудники ГИБДД не пострадали, в момент столкновения они находились не в машине.

Движение в сторону области сейчас перекрыто, на месте работают оперативные службы города.

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Метки: volkswagen tiguan   ДТП   Киевское шоссе   Москва   авария   фура   
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28k
Matrosskin 2 часа назад
Простите, а у сотрудников ДПС с головой всё нормально ? Препятствие обозначили, молодцы, но оставить человека в машине, стоящей во втором ряду, пусть и в служебной ? Отогнать на обочину, лучше метров за 30-50 до препятствия и встать там с люстрой вообще никак было ?
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4k
DDoS 8 минут назад
Автор, ты зачем акцентировал внимание читателей на гражданство водителя фуры? Водители большегрузов, это отдельная каста водителей без национальных признаков, которые ведут себя на дороге как короли. Недосып, переработка, перегруз и т.д. , это всё происходит постоянно в погоне за баблом как и для самих водителей так и для их работодателей. Культура вождения у дальнобоев давно ушла в прошлое.
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1k
Страж 10 минут назад
Двум носатым не повезло ( поменьше осталось). Девушке RIp
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14k
net Полчаса назад
Ужасная лотерея блин. Могли к обочине оттащить? Могли. Могли больше мигалок включить? Могли. А человек уснул и мог рульнуть хоть влево хоть вправо. Наверное кто-то в таком случае должен быть ответственный за трафиком, контролируешь, сигнализируешь….
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14k
кот базилий 43 минуты назад
Из фуроводов выжимают все соки, несмотря на тахограф. Ходить можешь - за руль и вперед, спать,отдыхать дома будешь.
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3k
Froll Час назад
Да уж.Никогда не знаешь сколько тебе жить дано.Жалко девчонку.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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