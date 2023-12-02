Водитель фуры уснул за рулём и устроил смертельную аварию на Киевском шоссе в Москве

В результате столкновения загорелись обе легковушки и эвакуатор, одна из машин после удара перевернулась.

Погибла хозяйка "Тигуана" и один из эвакуаторщиков — 30-летний Гор Кочарян.

Второму — 30-летнему Арсену Мурадяну — оторвало ногу, он госпитализирован, за его жизнь борются врачи. Сотрудники ГИБДД не пострадали, в момент столкновения они находились не в машине.

Движение в сторону области сейчас перекрыто, на месте работают оперативные службы города.