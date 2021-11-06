Безумец с картонным щитом попытался победить Кутузовский проспект - и неудачно

Бедолага успел пройти половину пути, но был повержен несущейся на скорости машиной. 10-полосный Кутузовский проспект оказался сильнее.
Авария произошла поздним вечером 5 ноября. По словам очевидцев мужчина с картонным щитом сначала сражался со столбой, а потом внезапно принял решение перейти проспект. Дорога с интенсивным движением не была благосклонна к пешеходу.
Сначала ему удавалось лавировать между машинами, но потом он рискнул побежать. И именно в этот момент был сбит кроссовером "Мерседес", двигавшегося на приличной скорости. От удара пешехода подкинуло в воздух.
Осторожно! Жестокие кадры!
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С переломами и разрывами внутренних органов пострадавший был экстренно госпитализирован. На его счастье неподалеку в пробке стояла машина скорой помощи, и врачи успели помочь мужчине. По сообщению Телеграм-канала "Москва с огоньком" водитель авто, сбившего пешехода, - 30-летняя женщина. Она в шоке от произошедшего.
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