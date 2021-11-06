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Безумец с картонным щитом попытался победить Кутузовский проспект - и неудачно

Безумец с картонным щитом попытался победить Кутузовский проспект - и неудачно (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2021 08:17
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   авария   авто   дорога   дтп   кутузовский проспект   щит   
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Бедолага успел пройти половину пути, но был повержен несущейся на скорости машиной. 10-полосный Кутузовский проспект оказался сильнее.

Авария произошла поздним вечером 5 ноября. По словам очевидцев мужчина с картонным щитом сначала сражался со столбой, а потом внезапно принял решение перейти проспект. Дорога с интенсивным движением не была благосклонна к пешеходу.


Сначала ему удавалось лавировать между машинами, но потом он рискнул побежать. И именно в этот момент был сбит кроссовером "Мерседес", двигавшегося на приличной скорости. От удара пешехода подкинуло в воздух.


Осторожно! Жестокие кадры!

С переломами и разрывами внутренних органов пострадавший был экстренно госпитализирован. На его счастье неподалеку в пробке стояла машина скорой помощи, и врачи успели помочь мужчине. По сообщению Телеграм-канала "Москва с огоньком" водитель авто, сбившего пешехода, - 30-летняя женщина. Она в шоке от произошедшего.

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Метки: Москва   авария   авто   дорога   дтп   кутузовский проспект   щит   
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Терра Инкогнито 59 минут назад
Осенью, в дождливый серый день...
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Женя Женя78 43 секунды назад
мудила
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310
Макс Дорошенко 22 минуты назад
Дон Кихот ... мать его волшебницу! Да тут кто хочешь от такого в шоке будет. Не перевелись богатыри на Руси матушке. )
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964
Евгений 22 минуты назад
Очередной тик-токер или осеннее обострение?
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42k
Элек Мек 38 минут назад
долбо... лавировал лавировал,да так и не вылавировал.
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hetrick 39 минут назад
Бедная женщина.
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