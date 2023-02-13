Знаменитости, которые явно перестарались с улучшением внешности

Давайте посмотрим, что значит "зайти слишком далеко" в любви к пластической хирургии.



И первой на сцену, конечно, выходит певица Мадонна, которая, появившись недавно на церемонии вручения премии "Грэмми", буквально шокировала всех катастрофической переменой во внешности.