Знаменитости, которые явно перестарались с улучшением внешности

Ни для кого не секрет, что многие из голливудских звёзд и других селебрити вкладывают в свою внешность время, деньги и массу усилий, в том числе усилий пластических хирургов. Некоторые умудрились перекроить лица так, что их и узнать-то можно с трудом! Особенно смешно, когда эти франкенштейны продолжают уверять, что такими их мама родила...
Давайте посмотрим, что значит "зайти слишком далеко" в любви к пластической хирургии.
И первой на сцену, конечно, выходит певица Мадонна, которая, появившись недавно на церемонии вручения премии "Грэмми", буквально шокировала всех катастрофической переменой во внешности.
Забавно, что Мадонна обвинила критиков в эйджизме и мизогинии, а также заявила, что её просто сняли крупным планом на камеру с длинным объективом, что исказило черты лица.
Линда Евангелиста в 2016 году прошла процедуру CoolSculpting для уменьшения жировых клеток. Результат оказался плачевным: лицо деформировалось, а назад "откатить" уже ничего нельзя.
Во время процедуры CoolSculpting к жировым отложениям прикладывается устройство, настроенное на температуру ниже точки замерзания, что вызывает гибель клеток в тканях. К несчастью, спустя несколько недель у Линды развился редкий побочный эффект криолиполиза — парадоксальная жировая гиперплазия, при которой обрабатываемая область становится больше, а не меньше.
Звезда реалити-шоу Лиза Ринна также стала жертвой неудачной операции. В 24 года ей вкололи перманентный силиконовый наполнитель. Но через 10 лет он начал просачиваться, что привело к образованию бугристой рубцовой ткани.
Ошибку пришлось исправлять в 2010 году известному пластическому хирургу. Он сумел реконструировать верхнюю губу, удалив часть повреждённой ткани, и ситуация более или менее выправилась.
Я всегда в шутку говорю, что у моих губ есть собственная карьера. Это сделало меня такой, какая я есть. Я идеальный пример того, чего нельзя делать по прихоти.
Слухи о том, что Мелани Гриффит легла под нож пластического хирурга, появились после того, как в 2010-х годах её внешность как-то резко изменилась.
Сама актриса призналась в чрезмерном увлечении пластикой и инъекционными процедурами лишь в 2017 году. Она даже сказала, что, возможно, зашла слишком далеко. По мнению специалистов, Гриффит делали инъекции ботокса, имплантаты в щеки, подтяжку бровей, подтяжку лица и увеличение губ. В общем, да, многовато получилось.
Актёр и комик Кэррот Топ в 2000-х годах стал выглядеть совсем не так, как раньше. Люди решили, что он сделал пластическую операцию.
Актёр назвал эти слухи «самой нелепой вещью», которую он когда-либо слышал о себе. Он постоянно отрицал какое-либо операционное вмешательство и настаивал на том, что просто всегда много тренировался и поэтому его лицо выглядит подтянуто.
Однако, по мнению специалистов, у Кэррота точно была подтяжка бровей, пластика щёк и челюсти, инъекции ботокса, инъекции в губы и лазерный пилинг.
В 2019 году актриса Тори Спеллинг призналась, что ранее делала пластику носа и операцию по увеличению груди (вставила силиконовые имплантаты). Но уверяла, что остановилась на этом и всё остальное — заслуга её гениального визажиста.
Однако те, кто разбирается в вопросе, перемены замечают сразу: актриса определённо ещё раз переделывала нос, сделала подтяжку лица, а также подтяжку бровей.
Певец Уэйн Ньютон в 2018 году появился в новом образе и ошеломил зрителей.
Он стал похож на восковую фигуру. Все задавались вопросом, зачем он сделал это со своим лицом.
Певец по этому поводу хранит гордое молчание. А специалисты говорят, что он, по всей видимости, перенёс несколько процедур: операции на верхних и нижних веках, полную подтяжку лица и шеи, подтяжку бровей. И переборщил с ботоксом.
Звезда сериала «Американская семейка» Рид Юинг в 2015 году рассказал о том, что перенёс восемь различных пластических операций. Первую операцию, по установке «щёчных имплантатов», он сделал в 2008 году, когда ему было всего 19 лет.
Актёр объяснил всё это тем, что страдал от телесной дисморфии. Он был юн, неопытен, пытался пробиться в Лос-Анджелесе за счёт внешности, друзей у него почти не было, и сидя в одиночестве он уверил себя в том, что недостаточно красив. Парень сделал одну операцию, затем вторую, третью, и увяз по уши. По его словам, каждая новая процедура вызывала новую проблему, которую опять нужно было решать с помощью пластики.
В 2012 году Рид Юинг поклялся никогда больше не ложиться под нож пластического хирурга, несмотря на то, что его неуверенность в себе так никуда и не делась. Он понимает, что впал в зависимость от косметической хирургии так же, как азартные люди становятся игроманами.
Хотел бы я вернуться и отменить все операции, — говорит он. — Теперь я вижу, что с самого начала со мной всё было в порядке, и они были мне не нужны.
Светская львица (ну или когда-то ею была) Джоселин Вильденштейн — одна из тех людей, кто первым вспоминается в связи с неудачной и чрезмерной пластикой. Её прозвали «женщиной-кошкой».
Её первой процедурой была подтяжка глаз, которую она сделала одновременно со своим тогдашним мужем Алеком Вильденштейном. А потому у женщины началась одержимость косметической хирургией.
Один из друзей Джослин в 1998 году сказал, что она постоянно делает какие-то операции и процедуры по изменению внешности. Однако сама она всегда отрицала любые предположения на этот счёт. И даже совсем недавно, в 2019 году, заявляла о том, что никогда в жизни не делала пластическую операцию, а необычный разрез глаз и высокие скулы у неё, так сказать, от природы.
70-летний Микки Рурк на протяжении многих лет открыто говорил о своём меняющемся лице и неудачных пластических операциях.
В молодости Микки Рурк был успешным боксёром-любителем, а в 1991 году он оставил актёрскую карьеру после череды неудач в прокате и снова вышел на ринг в качестве профессионала в возрасте 39 лет.
Микки не скрывает, что большинство его операций были направлены на лечение боксерских травм и что ему не повезло с выбором пластического хирурга: «Я пошёл не к тому парню, чтобы восстановить свое лицо».
Мне дважды ломали нос. У меня было пять операций на носу и одна на разбитой скуле, — пояснил он. — Мне пришлось удалить хрящ из уха, чтобы восстановить нос, и сделать пару операций по удалению хряща, потому что рубцовая ткань не заживала как надо. Это была одна из самых болезненных операций.
В 2017 году он сделал ещё одну операцию на носу, и на этот раз результаты его устроили.
Присцилла в 2003 году перенесла неудачную пластическую операцию, попав в руки Даниэля Серрано, аргентинского врача, не имеющего лицензии в США. Он по незнанию ввёл ей в лицо промышленный низкосортный силикон, аналогичный тому, что механики используют для смазки автомобильных деталей, и её внешность сильно от этого пострадала.
«Присцилла Пресли была одной из многих задокументированных жертв доктора Даниэля Серрано, — подтвердил её представитель в 2008 году. — Расследование, раскрывшее его неправомерные действия, в конечном итоге привело к его тюремному заключению на 18 месяцев. Мисс Пресли занималась этим вопросом много лет назад, и теперь всё в порядке».
Звезда реалити-шоу «Голливудские холмы» Хайди Монтаг резко изменилась после целой серии пластических операций, проведённых за один день. И это чуть не стоило ей жизни.
В 2009 году Хайди перенесла операцию по уменьшению подбородка, подтяжке бровей, повторной пластике носа, подтяжке ушей и второй операции по увеличению груди под наблюдением знаменитого пластического хирурга доктора Фрэнка Райана. Хайди, которой в то время было 23 года, решила изменить свою внешность под влиянием критики со стороны интернет-троллей. Во время операции возникли осложнения: у неё остановилось сердце. Но обошлось.
Позже Хайди Монтаг призналась, что сожалеет о том, что легла тогда под нож пластического хирурга.
В то время я была просто очень увлечена собой — как и многие молодые люди — но я также была на телевидении, где каждый кажущийся недостаток усиливается. Думаю, я слишком много смотрела в зеркало.
Дженис Дикинсон, объявившая себя первой в мире супермоделью, никогда не стеснялась признаваться, что сделала несколько пластических операций. Как минимум увеличение груди, подтяжку живота, подтяжку шеи и лица, липосакцию и ботокс.
В 2013 году Дикинсон даже объявила себя банкротом после того, как выяснилось, что она задолжала почти 1 миллион долларов налогов и неоплаченных счетов за косметические процедуры. А когда-то была одной из топ-моделей мира, появляясь на обложках журналов Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Vogue и Playboy, а также работала с такими домами моды, как Versace, Oscar de la Renta и Calvin Klein.
У актрисы и телеведущей Джоан Ван Арк было одно из самых известных лиц на телевидении. Но в 2007 году она появилась на публике в радикально новом образе. Когда она появилась на красной ковровой дорожке, даже самые внимательные поклонники не смогли её узнать.
Похоже, без пластической хирургии тут не обошлось.
Чересчур подтянутое лицо Саймона Коуэлла в последние годы вызвало огромное беспокойство у его поклонников и породило множество предположений о том, какие косметические процедуры стоят за его, казалось бы, нестареющей внешностью.
Буквально несколько месяцев назад судья телевизионного шоу America’s Got Talent заявил, что он покончил с косметическими процедурами, признав, что зашёл «слишком далеко» с ботоксом. Он признался, что после последней процедуры выглядел как нечто из фильма ужасов, и напугал своего восьмилетнего сына до истерики.
Источник:
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В любом случае было бы верно перед подобными изменениями необходимо серьезно пообщаться с психиатром.
Ну а итог - в большинстве случаев плачевен. И видеть эти рожи просто страшно
Природа их поимела, мать их....