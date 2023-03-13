Нейросеть состарила знаменитостей: юных, полных жизни и тех, что ушли слишком рано

Когда актеры и музыканты находится в поле нашего зрения уже долгое время, мы без труда можем найти их фото со всех этапов жизни — юность, зрелость и старость. А вот представить, какими в старости будут выглядеть еще совсем юные звёзды, гораздо сложнее. Художник Альпер Йесилтас принял этот вызов и с помощью нейросети состарил не только молодых знаменитостей, но и тех, кого мы уже точно не увидим пожилыми.
12. Хит Леджер, скончавшийся от передозировки лекарственными препаратами 22 января 2008 года в возрасте 28 лет
14. Фредди Меркьюри, скончавшийся из-за осложнений, вызванных СПИДом, 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет
15. Эми Уайнхаус, скончавшаяся в результате передозировки алкоголем 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет
17. The Beatles. Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года в возрасте 40 лет. Джордж Харрисон умер от рака 29 ноября 2001 года в возрасте 58 лет
20. Дженис Джоплин, умершая от передозировки героином 4 октября 1970 года в возрасте 27 лет
21. Джими Хендрикс, умерший от передозировки снотворными препаратами 18 сентября 1970 года в возрасте 27 лет
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пресли перед смертью толстым был! Засунте свой маразм в жопу!