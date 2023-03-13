Нейросеть состарила знаменитостей: юных, полных жизни и тех, что ушли слишком рано

Когда актеры и музыканты находится в поле нашего зрения уже долгое время, мы без труда можем найти их фото со всех этапов жизни — юность, зрелость и старость. А вот представить, какими в старости будут выглядеть еще совсем юные звёзды, гораздо сложнее. Художник Альпер Йесилтас принял этот вызов и с помощью нейросети состарил не только молодых знаменитостей, но и тех, кого мы уже точно не увидим пожилыми.