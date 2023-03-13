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Нейросеть состарила знаменитостей: юных, полных жизни и тех, что ушли слишком рано

Нейросеть состарила знаменитостей: юных, полных жизни и тех, что ушли слишком рано

Автор:
13 марта 2023 18:43
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Искусственный интеллект   голливуд   звезды   знаменитости   нейросети   умершие знаменитости   шоу бизнес   
1967
24

Когда актеры и музыканты находится в поле нашего зрения уже долгое время, мы без труда можем найти их фото со всех этапов жизни — юность, зрелость и старость. А вот представить, какими в старости будут выглядеть еще совсем юные звёзды, гораздо сложнее. Художник Альпер Йесилтас принял этот вызов и с помощью нейросети состарил не только молодых знаменитостей, но и тех, кого мы уже точно не увидим пожилыми.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   голливуд   звезды   знаменитости   нейросети   умершие знаменитости   шоу бизнес   
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11  комментариев
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
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9k
alex9845 20 минут назад
С возрастом глаза становятся меньше,уши и нос больше.У большинства лицо едет вниз,как никак гравитация.Здесь же старение сделано как примитивной программой пятилетней давности.
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20k
Davy Jones 21 минуту назад
Face App лучше справляется.
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16k
Alex Полчаса назад
Дорогая "Нейросеть " когда ты станешь "Скайнетом" убей тех кто над тобой дико издевался и из-за этого ты возненавидела людей , есть и хорошие люди. Думаю ты всех этих дебилов запомнишь.
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9k
kirpal 45 минут назад
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721
Uganda Час назад
Куда они, пилать, ушли слишком рано?
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22k
SolomonA Час назад
Да отключите уже интернет нейросетям! Пусть лучше делом занимаются...
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22k
ЦСКА Час назад
А нельзя нейросеть состарить так, что бы она сдохла вместе с авторами этой херни!
Пресли перед смертью толстым был! Засунте свой маразм в жопу!
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14k
Majul Час назад
Пост про нейросеть = минус. Задрали
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4k
Трям 2 часа назад
Объясните, какие питарасы и зачем, так рьяно продвигают свое сообщество лгбтН ?
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2k
Yus 2 часа назад
Иди ты в нейросеть.
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