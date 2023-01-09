Porky Pig
35 трогательных и забавных фото звёзд с их родителями
Автор:
09 января 2023 17:00
Всегда приятно видеть, как кумиры отдают дань уважения своим родителям и делятся их фотографиями в социальных сетях. Будь то снимки из детства, трогательные послания в День матери или отца или сердечное поздравление с днем рождения — эти жесты демонстрируют любовь и глубокую признательность, которые знаменитости испытывают к людям, подарившим им жизнь.
1. Кейт Хадсон со своим отчимом Куртом Расселом
2. Роберт Дауни-младший и его отец Роберт Дауни-старший
3. Хью Джекман со своим отцом Кристофером Джоном Джекманом
4. Эмма Уотсон с мамой Жаклин Льюсби
5. Крис Хемсворт с мамой Леони Хемсворт
6. Зендея со своим отцом Казембэ Аджаму Коулманом
7. Кейт Хадсон со своей мамой Голди Хоун
8. Райан Рейнольдс и его мама Тэмми Рейнольдс
9. Джейми Ли Кёртис и ее отец Тони Кёртис
10. Леди Гага с мамой Синтией Джерманоттой
11. Алисия Киз и ее мама Террия Джозеф
12. Дженнифер Гарнер и ее мама Патрисия Энн Гарнер
13. Орландо Блум со своим отцом Колином Стоуном
14. Риз Уизерспун и ее мама Бетти Риз
15. Джейсон Момоа с мамой Кони Момоа
16. Николь Кидман и ее мама Джанель Кидман
17. Жизель Бюндхен с мамой Ваней Нонненмахер
18. Тимоти Шаламе и его мама Николь Флендер
19. Дуа Липа и ее мама Анеша Липа
20. Галь Гадот и ее отец Майкл Гадот
21. Ариана Гранде с отцом Эдвардом Бутерой
22. Крис Пратт с мамой Кэти Пратт
23. Пол Маккартни и его отец Джеймс Маккартни
24. Мэнди Мур с отцом Дональдом Муром
25. Сара Мишель Геллар с мамой Розеллен Геллар
26. Орландо Блум со своей мамой Соней Констанс Жозефиной Коупленд
27. Шарлиз Терон с мамой Гердой Якобой Алеттой Мариц
28. Кэтрин Зета-Джонс и ее отец Дэвид Джеймс Джонс
29. Миранда Керр с мамой Терезой Керр
30. Люси Хейл со своей мамой Джули Хейл
31. Дженнифер Лопес и ее отец Дэвид Лопес
32. Сара Хайленд со своим отцом Эдвардом Джеймсом Хайлендом
33. Джессика Бил с мамой Кимберли Бил
34. Синди Кроуфорд с мамой Дженнифер Сью Кроуфорд-Молуф
35. Криштиану Роналду и его мама Мария Долорес душ Сантуш Авейру
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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