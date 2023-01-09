FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7091 пост • 794 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
35 трогательных и забавных фото звёзд с их родителями

35 трогательных и забавных фото звёзд с их родителями

Автор:
09 января 2023 17:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   родители звезд   семья   трогательно   шоу бизнес   
1668
36

Всегда приятно видеть, как кумиры отдают дань уважения своим родителям и делятся их фотографиями в социальных сетях. Будь то снимки из детства, трогательные послания в День матери или отца или сердечное поздравление с днем рождения — эти жесты демонстрируют любовь и глубокую признательность, которые знаменитости испытывают к людям, подарившим им жизнь.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   родители звезд   семья   трогательно   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
PbIBOK Час назад
Счастливые такие, у них ещё есть мамки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
Guilty Pleasure Час назад
давай наших!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman Час назад
Кульно. Родные голливудские селебритники. Аж соул радуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев Час назад
кто такие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77734



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети
Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
Набирающие популярность в сообществах
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Автовсячина
Автовсячина
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#Приколы#картинки#собака#США#аварии#фильм#Китай
#Юмор#Фотографии#Россия#факты#забавно#интересное#подборка#шоу бизнес#полиция#коты
#Прикол#СССР#люди#животные#кино#дтп#в мире#авто аварии#девушки#милота
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии Тогда и сейчас: 29 знаменитостей, "повстречавших" себя в молодости Тогда и сейчас: 29 знаменитостей, "повстречавших" себя в молодости «Мне уже нечего скрывать»: Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и рассказала о бесплодии «Мне уже нечего скрывать»: Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и рассказала о... 30 фото из молодости знаменитостей, которых все знают пожилыми 30 фото из молодости знаменитостей, которых все знают пожилыми 14 раз, когда знаменитости подрались с папарацци 14 раз, когда знаменитости подрались с папарацци Известная актриса построила свою карьеру на лжи Известная актриса построила свою карьеру на лжи

На что жалуетесь?

Вернуться