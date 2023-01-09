35 трогательных и забавных фото звёзд с их родителями

Всегда приятно видеть, как кумиры отдают дань уважения своим родителям и делятся их фотографиями в социальных сетях. Будь то снимки из детства, трогательные послания в День матери или отца или сердечное поздравление с днем рождения — эти жесты демонстрируют любовь и глубокую признательность, которые знаменитости испытывают к людям, подарившим им жизнь.