10 интересных фактов о плохом голливудском парне Уэсли Снайпсе

Уэсли Снайпс когда-то был одним из самых громких имен в Голливуде, наравне с Робертом Де Ниро и Сильвестром Сталлоне. Его потрясающий атлетизм и неотразимое обаяние делало каждую его роль незабываемой — чего только стоит Блэйд или Саймон Феникс из «Разрушителя»! Однако карьера актера не всегда шла гладко, и в жизни Снайпса были как взлеты, так и падения. Вот 10 разнообразных фактов о Уэсли Снайпсе: неожиданных, предсказуемых, печальных и забавных.
В 2008 году Снайпса приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 5 миллионов долларов — всё потому, что актер не предоставил налоговые декларации на сумму 15 миллионов долларов. Снайпс отсидел два с половиной года, и его освободили раньше за хорошее поведение.
Снайпс был не в ладах с законом еще до неуплаты налогов. В августе 1993 года его арестовали за ношение скрытого оружия, снаряженного полдюжиной патронов с экспансивными пулями. Актер получил штраф в размере 2700 долларов и два года условно.
Многие актеры способны надрать злодеям задницу на экране, но Снайпс — это тот человек, с которым лучше не связываться и в реальной жизни. Снайпс начал заниматься боевыми искусствами в возрасте 12 лет и стал мастером сётокан каратэ, получив черный пояс 5-го дана. Неудивительно, что он так эффектно машет ногами в «Разрушителе»! К слову, Снайпс славится тем, что сам выполнял большинство трюков в кино.
Хотя он воспитывался как христианин, Снайпс решил принять ислам в 1978 году, однако около десяти лет спустя оставил религию. Он упомянул об этом в интервью 1991 года: «Мне нравится читать о разных религиях — иудаизме, исламе, христианстве, индуизме и буддизме… На самом деле меня привело к этому мое обучение боевым искусствам — ведь это довольно духовное занятие». Он также добавил: «В театре вам всегда говорят, кем вы не являетесь. Это заставило меня задуматься, кто я на самом деле».
Снайпс рассказал, как они с семьей едва избежали смерти 11 сентября 2001 года. Во время теракта Снайпс и его жена находились в Калифорнии, где ухаживали за новорожденной дочерью. После ее рождения они решили остаться в Калифорнии, чтобы не подвергать новорожденного перелёту. Их квартира в Нью-Йорке была разрушена, и Снайпс считает, что дочь спасла ему жизнь.
Интересно, что в детстве Уэсли Снайпс мечтал о карьере профессионального танцора. Будучи подростком, он поступил в школу исполнительских искусств, где вскоре понял, что его настоящее призвание — актерское мастерство.
Не секрет, что Снайпс и Вуди Харрельсон отлично «химичат» на экране, ведь этот актерский дуэт засветился аж в трех фильмах «Дикие кошки» (1986), «Белые люди не умеют прыгать» (1992) и «Денежный поезд» (1995). Но они также близкие друзья и в реальной жизни, и Харрельсон написал безупречную характеристику для Снайпса во время его судебного разбирательства по делу об уклонении от уплаты налогов, назвав его «настоящим гражданином мира». К сожалению, как мы знаем из первого пункта, Снайпсу это не слишком помогло.
Терри Крюс блестяще справился с ролью Хэйла Цезаря в остросюжетном боевика Сильвестра Сталлоне «Неудержимые». Но, забавный факт — эта роль предназначалась для Уэсли Снайпса.
Снайпс и Сталлоне сыграли главные роли в блокбастере 1993 года «Разрушитель» и с тех пор больше никогда не работали вместе. Сталлоне был решительно настроен изменить это, но, когда фильм был в производстве, Снайпс был по горло в том же судебном разбирательстве. Впрочем, он все же смог засветиться во франшизе, снявшись в «Неудержимых 3» 2014 года вместе с Мелом Гибсоном, Антонио Бандерасом и Харрисоном Фордом.
Снайпс успел побывать плохим парнем как на экране, так и за его пределами. В 1994 году во Флориде Снайпс вынудил полицию устроить за ним настоящую погоню: полицейские гнались за ним около 30 минут со скоростью 190 километров в час. Погоня завершилась победой полиции, а Снайпс разбил свой мотоцикл.
Актер Паттон Освальт высказал свое мнение о Снайпсе в ток-шоу после съемок фильма «Блэйд: Троица». Он рассказал, что Снайпс вел себя на съемочной площадке крайне странно и отзывался только на имя Блэйд: «Он не выходил из своего трейлера и целыми днями курил травку. Потом еще, помню, на съемочной площадке — они позволяли каждому актеру самому выбирать одежду — был один темнокожий актер, который тоже был из «клубных деток». И на нем была рубашка с надписью «Мусор» большими стильными буквами. Это была его рубашка. И Уэсли пришел на съемочную площадку, что он делал только для крупных планов. Всё остальное делал его дублер. Я снялся с ним только в одной сцене. Но вот он пришел и начал: «В фильме помимо меня всего один черный парень, и вы заставляете его носить рубашку с надписью «Мусор?». Ты ***ный расист!» И попытался задушить режиссера Дэвида Гойера».
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