10 интересных фактов о плохом голливудском парне Уэсли Снайпсе

Актер Паттон Освальт высказал свое мнение о Снайпсе в ток-шоу после съемок фильма «Блэйд: Троица». Он рассказал, что Снайпс вел себя на съемочной площадке крайне странно и отзывался только на имя Блэйд: «Он не выходил из своего трейлера и целыми днями курил травку. Потом еще, помню, на съемочной площадке — они позволяли каждому актеру самому выбирать одежду — был один темнокожий актер, который тоже был из «клубных деток». И на нем была рубашка с надписью «Мусор» большими стильными буквами. Это была его рубашка. И Уэсли пришел на съемочную площадку, что он делал только для крупных планов. Всё остальное делал его дублер. Я снялся с ним только в одной сцене. Но вот он пришел и начал: «В фильме помимо меня всего один черный парень, и вы заставляете его носить рубашку с надписью «Мусор?». Ты ***ный расист!» И попытался задушить режиссера Дэвида Гойера».