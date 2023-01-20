17 раз, когда известные бренды разрывали отношения со знаменитостями

«Звездная» реклама — дело тонкое. До тех пор, пока знаменитость ведет себя прилично, для бренда это сплошная выгода — больше огласки, больше денег. Но стоит звезде впутаться в скандал, как на руках у бренда оказывается масштабная катастрофа, которую приходится в срочном порядке разруливать. Впрочем, бывают и ситуации, когда бренды увольняют знаменитостей по каким-то своим причинам — и не всегда адекватным…
1. Adidas прекратил сотрудничество с Канье Уэстом после его недавних антисемитских высказываний
После этого Adidas опубликовал заявление: «Adidas не терпит антисемитизма и любых других разжигающих ненависть высказываний. Недавние комментарии и действия Йе были неприемлемыми, ненавистными и опасными, и они нарушают ценности компании, которые заключаются в разнообразии и инклюзивности, взаимном уважении и справедливости».
Gap также сделала заявление, в котором говорилось: «В сентябре Gap объявила о прекращении партнерства с Yeezy Gap. Недавние замечания и поведение нашего бывшего партнера еще раз подчеркивают, почему».
В 2012 году, когда Лэнс Армстронг признался, что использовал нелегальные допинговые препараты в нескольких своих победных заездах на Тур де Франс, Nike расторгла с ним контракт. Помимо Nike, другие компании, такие как Anheuser-Busch, Trek Bicycle Corp, FRS и Honey Stinger, также отказались от Армстронга. После своего признания спортсмен потерял 150 миллионов долларов на спонсорских сделках.
Когда Вупи Голдберг отпустила пару откровенных шуток об имени президента Буша на мероприятии по сбору средств для кандидата от Демократической партии Джона Керри в Нью-Йорке в 2004 году, SlimFast уволил ее с поста своего представителя.
По словам генерального менеджера SlimFast, ее шутки оскорбили некоторых потребителей. В своем ответном заявлении Вупи сказала: «Хотя я уважаю то, что SlimFast должны делать для сохранения своего бизнеса, я также должна делать то, что мне необходимо как артисту, писателю и американке, не говоря уже как комику».
После антисемитских высказываний в его подкасте Cannon's Class телеведущего уволили из популярного комедийного сериала Wild'N'Out. Ричард Гриффин, которого исключили из Public Enemy после того, как он сказал, что евреи виноваты в «преобладании разврата, царящего по всему миру», давал интервью Кэннону, в ходе которого Кэннон задался вопросом, почему «мы даем так много власти «им», а «они» превращаются в иллюминатов, сионистов и Ротшильдов».
Внимание всего мира было приковано к Джонни Деппу, когда в 2018 году Эмбер Херд, бывшая жена звезды, заявила в статье для The Washington Post, что является «общественной фигурой, символизирующей домашнее насилие». СМИ требовали от Деппа ответа на обвинения Херд.
Всего через четыре дня после публикации статьи Disney уволила актера из своей многомиллиардной франшизы «Пираты Карибского моря». Естественно, это вызвало широко известный иск Деппа о клевете против Херд, в котором он позже выиграл. Несмотря на это, он продолжал работать с Dior на протяжении всего судебного процесса.
Предприниматель и модель славится тем, что не сдерживается в высказываниях в Твиттере. Однако после того, как в 2011 году выяснилось, что она буллила 16-летнюю модель, она лишилась нескольких сделок с брендами.
Кортни Стодден обнародовала личные сообщения и твиты от Тейген, в том числе «Я ненавижу тебя» и «Моя пятничная фантазия: ты. Спишь в земле» и «Иди. Усни. Навсегда». - в отношении брака юной модели с 51-летним актером Дугом Хатчисоном.
В мае 2021 года Тейген извинилась в Твиттере, написав: «И мне очень жаль, что я подвела вас, ребята. Я всегда буду стремиться стать лучше, чем я была 10, 1 или 6 месяцев назад».
7. Ralph Lauren, Speedo, Airweave и Gentle Removal расторгли контракт с Райаном Лохте за ложь о том, что его ограбили
В 2016 году профессиональный пловец и олимпийский чемпион Райан Лохте заявил, что его ограбили на заправке в Рио вместе с другими олимпийцами Джимми Фейгеном, Гуннаром Бенцем и Джеком Конгером. Однако после расследования было установлено, что фактического ограбления не было, и показания Лохте были сфабрикованы.
Признавшись в «преувеличении» утверждения о том, что он и трое его товарищей по команде были ограблены под дулом пистолета на заправке, Райан Лохте лишился поддержки со стороны брендов Ralph Lauren, Speedo, Airweave и Gentle Hair Removal в 2016 году.
Gillette отказалась от Тайгера Вудса в 2010 году, когда информация о его многочисленных внебрачных связях стала достоянием общественности. Вскоре после этого спортсмен и его жена развелись. Это не помешало ему продолжить доминировать в мире гольфа, и только серьезные проблемы со здоровьем остановили его на непродолжительный период.
9. Kellogg's разорвала контракт с Майклом Фелпсом из-за фотографий, на которых он употребляет запрещенные вещества
Спонсорское соглашение Майкла Фелпса с Kellogg's было расторгнуто в 2009 году после того, как были обнародованы фотографии, на которых он употребляет запрещенные вещества. Спортсмен выразил сожаление по поводу своего поведения и «недальновидности», когда фотографии утекли в сеть.
В результате проблем с законом скандальная актриса Линдси Лохан была уволена компанией Odaingerous. 26-летняя звезда должна была заработать 500 000 долларов на этом сотрудничестве.
Креативный директор и генеральный директор Odaingerous Одайн Уотсон объявил, что компания по производству одежды отозвала свое предложение о сотрудничестве с актрисой Линдси Лохан в качестве лица бренда.
Уотсон сказал: «Мы желаем ей всего наилучшего, пока она выздоравливает и преследует свои цели в будущем. Неопределенность вокруг г-жи Лохан заставила нас отложить нашу следующую рекламную кампанию».
11. Christian Dior разорвал сотрудничество с Шэрон Стоун за намек на то, что землетрясение в Китае было возмездием за обращение нации с Тибетом
Сделав вывод, что землетрясение в Китае было возмездием за то, как страна обращалась с Тибетом, Шэрон Стоун лишилась своей позиции лица бренда Christian Dior в 2008 году.
12. Гилберт Готфрид лишился роли утки Aflac после комментария о цунами, обрушившемся на Японию
Гилберта Готфрида уволили как голос знаменитого маскота страховой компании Aflac в 2011 году после того, как он неосторожно высказался в Твиттере о разрушительном цунами, обрушившемся на Японию. На следующий день компания Aflac разорвала с ним контракт. Он принес искренние извинения всем, кого оскорбила его попытка пошутить в отношении трагедии в Японии. «Мои мысли с жертвами и их семьями, и я не хотел никого оскорбить», — сказал Готфрид.
13. Chanel и Burberry разорвали отношения с Кейт Мосс из-за использования запрещенных веществ
После того, как в 2005 году Кейт Мосс призналась, что заявления таблоидов об употреблении ею запрещенных психоактивных веществ были правдивы, Chanel и Burberry разорвали с ней все отношения.
14. Мария Шарапова лишилась контрактов с Porsche, Nike и Tag Heuer из-за положительного результата теста на допинг
В 2016 году Мария Шарапова не прошла допинг-тест, в результате чего Porsche, Nike и Tag Heuer прекратили с ней сотрудничество. Она определила, какое лекарство повлияло на результат, и заявила, что принимала его в течение десяти лет после того, как его прописал врач. Шарапова якобы не знала, что у вещества есть другое название и оно является запрещенным.
15. Squatty Potty отказалась сотрудничать с Кэти Гриффин из-за ее фото с муляжом отрубленной головы Трампа
Squatty Potty, компания по производству табуретов для туалета, отозвала рекламный ролик с участием Кэти Гриффин в 2017 году после того, как выяснилось, что она фотографировалась с муляжом отрубленной головы президента Трампа. Кэти извинилась вскоре после публикации фотографий. «Я зашла слишком далеко, — сказала она, — я была неправа и совершила ошибку».
16. Несколько брендов разорвали контракты с Со Е-Джи, звездой корейских дорам, когда та запретила своему бывшему сниматься в романтических сценах
32-летняя актриса дорамы «Я псих, но это нормально» оказалась в центре скандала в прошлом году, когда выяснилось, что она запретила своему бывшему парню, актеру Ким Джон-хёну, сниматься в романтических сценах с другой актрисой. После этого сразу несколько брендов отказались с ней сотрудничать.
Певица Рианна лишилась контракта с Nivea после того, как новый генеральный директор материнской компании посчитал ее «неприемлемой» из-за ее непристойного имиджа. Штефан Хайденрайх, генеральный директор Beiersdorf, заявил немецкой национальной газете Welt: «Рианна нам не подходит. Я не понимаю, как совместить основной бренд Nivea с Рианной». О сотрудничестве Nivea и Рианны впервые стало известно в 2011 году, когда компания заявила, что «очень рада» сотрудничеству с ней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А не пошла бы она ... лесом .