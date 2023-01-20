17 раз, когда известные бренды разрывали отношения со знаменитостями

После этого Adidas опубликовал заявление: «Adidas не терпит антисемитизма и любых других разжигающих ненависть высказываний. Недавние комментарии и действия Йе были неприемлемыми, ненавистными и опасными, и они нарушают ценности компании, которые заключаются в разнообразии и инклюзивности, взаимном уважении и справедливости».

Gap также сделала заявление, в котором говорилось: «В сентябре Gap объявила о прекращении партнерства с Yeezy Gap. Недавние замечания и поведение нашего бывшего партнера еще раз подчеркивают, почему».