20 знаменитостей, которых отвергли другие знаменитости

В 2015 году Джастин Бибер давал интервью на радио Capital FM и рассказал, что влюблен в Дженнифер Лоуренс. Он сказал: «О да, [она] детка. 100%. Она такая сексуальная. Она невероятна. Такая миленькая."

Три года спустя Дженнифер Лоуренс появилась на передаче Watch What Happens Live with Andy Cohen, и один из поклонников упомянул комментарий Джастина и спросил, переспала бы она с ним. Дженнифер ответила: «Эм-м, я скажу твердое «нет»… но спасибо».