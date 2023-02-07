20 знаменитостей, которых отвергли другие знаменитости

В 2017 году Сальма Хайек рассказала на передаче The Daily Show with Trevor Noah, что однажды она была на мероприятии со своим парнем, где также присутствовал Дональд Трамп. Тот заметил, что ей холодно, и накинул ей на плечи свой пиджак, а позже попытался подружиться с ее бойфрендом. Дружба между ними продлилась недолго, поскольку это был просто способ заполучить номер телефона Сальмы.

Трамп позвонил Сальме и пригласил ее на ужин. «Он приглашает меня сходить куда-нибудь, а я говорю: «А как насчет моего парня? Я сейчас брежу? Ты правда приглашаешь меня на свидание? Ты же знаешь, что у меня есть парень». Трамп не счел это достаточно веской причиной для отказа от свидания и заявил: «Он недостаточно хорош для тебя. Он не влиятельный, он недостаточно важный для тебя. Ты обязана сходить со мной на свидание». Хотя актриса в итоге и разошлась с тем парнем, от предложения Трампа она отказалась.