20 знаменитостей, которых отвергли другие знаменитости

Всем нам порой приходится мириться с отказами, будь то в личной жизни или профессиональной — от этого не застрахован никто, даже самые богатые и знаменитые, и эта подборка историй из жизни звёзд тому подтверждение.
В 2017 году Сальма Хайек рассказала на передаче The Daily Show with Trevor Noah, что однажды она была на мероприятии со своим парнем, где также присутствовал Дональд Трамп. Тот заметил, что ей холодно, и накинул ей на плечи свой пиджак, а позже попытался подружиться с ее бойфрендом. Дружба между ними продлилась недолго, поскольку это был просто способ заполучить номер телефона Сальмы.
Трамп позвонил Сальме и пригласил ее на ужин. «Он приглашает меня сходить куда-нибудь, а я говорю: «А как насчет моего парня? Я сейчас брежу? Ты правда приглашаешь меня на свидание? Ты же знаешь, что у меня есть парень». Трамп не счел это достаточно веской причиной для отказа от свидания и заявил: «Он недостаточно хорош для тебя. Он не влиятельный, он недостаточно важный для тебя. Ты обязана сходить со мной на свидание». Хотя актриса в итоге и разошлась с тем парнем, от предложения Трампа она отказалась.
К 20-летию франшизы «Гарри Поттер» актеры воссоединились в документальном фильме, и Эмма Уотсон рассказала, что ей очень нравился Том Фелтон. Более того, она даже призналась, что в какой-то момент влюбилась в него: «Я вошла в комнату, где у нас проходили занятия. Нам дали задание нарисовать, как, по нашему мнению, выглядит Бог, и Том нарисовал девушку в кепке задом наперёд на скейтборде. И, я не знаю, как еще это сказать — я просто влюбилась в него».
Том на самом деле знал о влюбленности Эммы, но он ничего с этим не делал и сказал, что считал Эмму скорее своей младшей сестрой и защищал ее, потому что в то время ему было 14 лет, а 11-летняя Эмма была среди них самой младшей. Тем не менее, теперь они хорошие друзья и до сих пор частенько встречаются.
В 2015 году Джастин Бибер давал интервью на радио Capital FM и рассказал, что влюблен в Дженнифер Лоуренс. Он сказал: «О да, [она] детка. 100%. Она такая сексуальная. Она невероятна. Такая миленькая."
Три года спустя Дженнифер Лоуренс появилась на передаче Watch What Happens Live with Andy Cohen, и один из поклонников упомянул комментарий Джастина и спросил, переспала бы она с ним. Дженнифер ответила: «Эм-м, я скажу твердое «нет»… но спасибо».
Брук Шилдс рассказала ведущему Энди Коэну, что однажды ее пригласил на свидание Дональд Трамп. Выражение ее лица во время этого интервью явно демонстрировало, что это был неприятный опыт. Шилдс сказала Энди, что это произошло сразу после того, как бывший президент США развелся с Марлой Мейплз.
Трамп сказал ей: «Я правда думаю, что нам с тобой надо встречаться, потому что ты любимица Америки, а я самый богатый человек Америки, так что людям это понравится». Брук пришлось отклонить предложение, потому что у нее был парень. Впрочем, даже если бы его не было, не похоже, что она бы согласилась.
Хотя ни Мадонна, ни Ди Энджело публично не рассказывали об этой встрече, различные источники утверждают, что однажды Мадонна попыталась привлечь внимание музыканта, поскольку тот ей очень нравился. На одном мероприятии она подошла к нему и сказала женщине, которая сидела рядом с ним: «Кажется, ты на моем месте».
После этого Мадонна села рядом с Ди Энджело и спросила его, что он об этом думает, на что тот ответил: «Думаю, что ты грубая».
После развода с женой Малаак Комптон-Рок в 2016 году Крис Рок решил, что готов к новым отношениям, поэтому, увидев Рианну на вечеринке, он подошел к ней и завел разговор.
Комик вспоминает, что певице было не до смеха. «Рианна посмотрела на меня так, будто я была одной из ее теток». На тот момент ему было 53, а Рианне 29, и Рок признался, что это довольно большая разница в возрасте, так что это могло объяснить холодную реакцию певицы.
Николь Кидман была замужем за Томом Крузом 11 лет до их расставания в 2001 году, и вскоре после этого она заинтересовалась Джимми Фэллоном, который только недавно начал свою карьеру комика и быстро завоевал популярность.
В 2002 году их общий друг привел Николь в дом Джимми, и актриса почувствовала себя неловко, поскольку Джимми совершенно ей не интересовался и из всех возможных занятий предложил сыграть в видеоигру.
Николь ожидала, что Джимми попросит ее номер в другой раз. Они пересеклись на вечеринке у режиссера Дэвида Финчера, и она не ушла с остальными, а осталась ждать Джимми, но снова ее постигло разочарование.
Актриса пришла на шоу Джимми в 2017 году и призналась ему в той своей влюбленности, о которой, как оказалось, ведущий понятия не имел, и был в неподдельном шоке от того, что у него была возможность встречаться с Николь Кидман.
В 2011 году Джастину Биберу было всего 16 лет, и песня Baby принесла ему мировую известность в самом начале карьеры. Он присутствовал на Матче всех звезд НБА и сидел рядом с Рианной, которой в то время было 23 года.
Судя по всему, Джастин пытался добыть номер Рианны, поскольку в декабре 2015 года Бибер выложил в Instagram* их общую фотографию с игры с подписью: «Дай мне свой номер, пожалуйста» — Джастин. «Не-а» — Рианна».
9. Джулианну Хаф отверг Дэниел Рэдклифф, проигнорировав ее признание в День святого Валентина
Джуллианна Хаф дебютировала в кино в 2001 году, сыграв небольшую роль в фильме «Гарри Поттер и философский камень». В 2012 году актриса призналась, что была влюблена в Дэниела Рэдклиффа во время съемок.
Она рассказала в интервью Live! with Kelly: «Я была влюблена, особенно в Дэниела Рэдклиффа. Я написала ему любовную записку. Это был День святого Валентина, и я подарила ему медвежонка Valentino Beanie Baby. Я так и не получила ответа».
Это был смелый поступок для 11-летней девочки, и теперь она очень смущается, когда видит его. «Теперь мне действительно стыдно. Я пересекаюсь с ним иногда, и я просто поворачиваюсь в другую сторону и ухожу. Я слишком нервничаю [чтобы заново представиться]».
10. Азиза Ансари отвергла Блейк Лайвли после того, как она публично признала себя его поклонницей
До того, как Блейк Лайвли вышла замуж за Райана Рейнольдса, она публично призналась, что является большой поклонницей Азиза Ансари, актера, комика, писателя и режиссера. Ансари услышал об этом и попытался завязать с ней отношения, обменявшись номерами.
Но актриса оставила почти все его сообщения без ответа, хоть и прочитала их, и после нескольких попыток пригласить Блейк на свидание или пожелать ей счастливых праздников, Азиз сдался и использовал эту историю в своих стендап-выступлениях.
Хилари Дафф и Аарон Картер начали встречаться, когда им обоим было всего 13 лет, и их отношения в итоге переросли в любовный треугольник с Линдси Лохан. В 2003 году пара рассталась навсегда, но в 2014 году Аарон написал в Твиттере: «Я проведу остаток своей жизни, пытаясь стать лучше, чтобы вернуться к ней. Меня не волнует, что ЛЮБОЙ из вас думает», что смутило актрису.
Она ответила на твит: «Я не знаю, что сказать на это! Это было столько лет назад. Я буквально не видела его уже… так что это неловко». Она также добавила: «Когда мне было 13… он был очень милым. Когда мне было 13».
Первый студийный альбом Билли Айлиш вышел в 2019 году и возглавил чарты. В то время ей было всего 17 лет, и мир был очарован этой новой молодой звездой.
Судя по всему, певец Шон Мендес тоже обратил внимание на талантливую девушку и отправил ей сообщение, но Билли проигнорировала его. В интервью First We Feast Билли рассказала: «Шон Мендес написал мне, но я не ответила».
Шон отреагировал на отрывок из интервью в Твиттере словами «ЛОЛ, вау», а во время встречи с фанатами в Нэшвилле певец заявил, что Билли так никогда ему и не ответила, когда кто-то из толпы об этом спросил.
В 2014 году в открытый доступ попал список, составленный Линдси Лохан. Оказалось, это были имена людей, с которыми у нее был секс, но Джеймс Франко позже заявил, что между ними ничего не было. Мало того, он признался, что актриса подкатывала к нему, но он ей отказал.
Дрейк открыто признался, что любит Ники Минаж. В 2010 году он разговаривал с MTV и сказал: «У нас с Ники очень игривые отношения. Когда я был на гастролях… Я впервые увидел Ники и, типа, буквально влюбился. На ней была эта повернутая назад кепка, на которой было написано «Минаж». Она носила ее каждый божий день. Она была похожа на студентку театрального, и она настолько крута в рэпе».
Между рэперами завязался роман, который, к несчастью Дрейка, продлился всего одну ночь. Ники и не собиралась вступать с ним в отношения, но инсайдер сказал Media Takeout, что Дрейк был убит горем из-за этого. «Кажется, он ожидал, что у них будут отношения или что-то в этом
Гарри Джоуси быстро обрел популярность после участия в шоу Netflix «Too Hot To Handle». E! News пригласило его сняться в сегменте, в рамках которого знаменитости раскрывают «некоторые из своих самых забавных, самых милых и даже самых грязных сообщений».
Оказывается, ютубер пытался связаться с американской актрисой и певицей Хейли Стайнфелд, отправив ей простое «Привет!» Ответ девушки тоже был прост: «Нет».
Когда Гарри спросил, что он такого сделал, чтобы заставить Хейли его ненавидеть, та ответила: «Ненависть? Нет никакой ненависти». И на этом их общение закончилось.
Оказывается, Капитан Америка, он же Крис Эванс, отлично умеет играть на пианино. На это обратила внимание певица Лиззо, которая в то время работала над своим альбомом Special, и подумала, что было бы здорово, если бы Крис сыграл в нем на пианино.
Она связалась с актером, и его ответ был «Ха-ха». Похоже, Крис не понял, что это действительно деловое предложение, и решил, что она в шутку отвечает на его видео в соцсетях, где он играл на инструменте.
17. Ноя Сентинео отвергла Лана Кондор, отказавшись вместе порепетировать в ожидании прослушивания
Актеры Лана Кондор и Ной Сентинео наиболее известны как главные герои романтического фильма «Всем парням, которых я любила», но в их первую встречу любовь витала где угодно, но не рядом с ними.
Ноа Сентинео рассказал, что они впервые встретились, оказавшись в одной комнате в ожидании прослушивания. Он спросил, не хочет ли она пробежаться по репликам вместе с ним, поскольку, по его опыту, это легче сделать сначала с незнакомцем, чем сразу с кастинг-директором.
Однако Лана прямо и жестко ответила ему «Нет», и Ной описал свои чувства в тот момент как: «О, круто, хорошо, я просто тут умру».
Кэти Перри познакомилась с Найлом Хораном, бывшим участником One Direction, когда она была судьей на шоу «Голос», а Найл — участником. Она рассказала в интервью Nova FM, что он, похоже, был влюблен в нее: «Я все время везде его вижу, он всегда пытается, типа, добыть мой номер, может, даже флиртовать со мной, но я такая: «Я тебе в няньки гожусь. Я, типа, могла бы быть твоей мамой!»
Однако Найл дерзко ответил на обвинения, сказав в интервью The Project Show: «Кэти, пожалуйста, перестань меня обижать. Теперь она находит любой предлог, чтобы покровительствовать мне и распространять обо мне слухи. Я просто хочу быть твоим другом!" Он также добавил, что она не намного старше его, так как между ними всего 9 лет разницы.
19. Дженнифер Лав Хьюитт отверг Адам Левин, который счел ее признание в любви слишком агрессивным
В разговоре с ведущей Эллен Дедженерес актриса и певица Дженнифер Лав Хьюитт призналась, что ей очень нравится Адам Левин, ведущий вокалист группы Maroon 5. «Я постоянно начеку. Я только два дня назад прочитала, что Адам Левин снова одинок... Я просто говорю.» И добавила: «Слушайте, мы были бы милой парой!»
Но актриса быстро пожалела и впредь пообещала хранить свои чувства в секрете, когда на следующей неделе Адама Левина пригласили на то же шоу, и Эллен упомянула слова Дженнифер.
Оказывается, певец уже знал об этом и сказал, что «это было агрессивно». Чтобы смягчить свой отказ, он также добавил, что «это было очень мило и лестно. Это, знаете ли, прекрасная жизнь, когда красивая женщина говорит о тебе приятные вещи».
У звезды социальных сетей Селины Пауэлл, мягко говоря, не очень хорошая репутация, поскольку она славится тем, что публично заявляет о своих отношениях с известными рэперами и своих беременностях от них.
Судя по этим скриншотам, ее слава достигла и ушей Дрейка, потому что, когда Селина написала ему, рэпер сначала возмутился тому, что у нее вообще есть его номер телефона, а затем тут же отверг ее.
Позже в том же году Селина гордо заявила на подкасте Plug Talk, что Дрейк однажды сменил свой номер телефона, потому что она продолжала присылать ему нюдсы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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