На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети

Время не щадит никого, даже знаменитостей. Все люди стареют, кожа теряет свою упругость, а морщинки завладевают лицом. Но люди, имеющие деньги, могут обмануть даже время. Богачам доступны самые лучшие хирурги и косметологи, но на премии "Грэмми" Мадонна выглядела как раздутый шар.