На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети

Возраст мало кого красит, но у знаменитостей есть возможность обманывать время, имея деньги. Но вот Мадонна оказалась слишком честной. 64-летняя певица вручала награды на премии "Грэмии", и зрители обратили внимание на её лицо.
Время не щадит никого, даже знаменитостей. Все люди стареют, кожа теряет свою упругость, а морщинки завладевают лицом. Но люди, имеющие деньги, могут обмануть даже время. Богачам доступны самые лучшие хирурги и косметологи, но на премии "Грэмми" Мадонна выглядела как раздутый шар.
Большое количество макияжа и ботокса сделали лицо неузнаваемым. Может быть самой Мадонне и кажется, что так она выглядит моложе, но только поклонники с ней не согласны.
В сети пользователи уже сравнили Мадонну с куклой из "Пилы" и с Тилем Линдеманном из его клипа.
"Мадонна на Грэмми прошлой ночью и Rammstein в музыкальном видео, которое они сняли в прошлом году о пластической хирургии и ботоксе"
И всё же, пластические операции ещё никого не сделали красивее. Неужели кто-то думает, что хирурги способны на такие чудеса?
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Тётке уже 64 года, что вы от неё хотите?
Фото прошлого года - 2022 г., обеим актрисам по 64 года (1958 г.р.), обе дамы без макияжа, приятно посмотреть на естественную зрелость :
У них, видимо один и тот же пластический хирург...