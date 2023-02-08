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На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети

На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети

Автор:
08 февраля 2023 15:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   грэмми   интересное   красота   мадонна   пластика   фото   шоу бизнес   
2596
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Возраст мало кого красит, но у знаменитостей есть возможность обманывать время, имея деньги. Но вот Мадонна оказалась слишком честной. 64-летняя певица вручала награды на премии "Грэмии", и зрители обратили внимание на её лицо.

Время не щадит никого, даже знаменитостей. Все люди стареют, кожа теряет свою упругость, а морщинки завладевают лицом. Но люди, имеющие деньги, могут обмануть даже время. Богачам доступны самые лучшие хирурги и косметологи, но на премии "Грэмми" Мадонна выглядела как раздутый шар.

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Большое количество макияжа и ботокса сделали лицо неузнаваемым. Может быть самой Мадонне и кажется, что так она выглядит моложе, но только поклонники с ней не согласны.

В сети пользователи уже сравнили Мадонну с куклой из "Пилы" и с Тилем Линдеманном из его клипа.

И всё же, пластические операции ещё никого не сделали красивее. Неужели кто-то думает, что хирурги способны на такие чудеса?

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Метки: внешность   грэмми   интересное   красота   мадонна   пластика   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Мне кажется, что она просто постарела, сильно поправилась и зачем-то выщипала брови.
Тётке уже 64 года, что вы от неё хотите?
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26k
Лис 2 минуты назад
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9k
Григорий Бабкин 2 минуты назад
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2k
ZET 21 минуту назад
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263
ruslan d Полчаса назад
Ну ей уж сколько лет-то ?
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19k
alexis Полчаса назад
Обычная бабушка, только ей пирожки для внуков печь, а она скачет.
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422
Ivan Shotgun Полчаса назад
На Наталью Медведеву из камеди вумен похожа
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2k
· · 40 минут назад
Мишель Пфайффер, Шэрон Стоун .
Фото прошлого года - 2022 г., обеим актрисам по 64 года (1958 г.р.), обе дамы без макияжа, приятно посмотреть на естественную зрелость :
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52
noname789 48 минут назад
Как ЭТО развидеть теперь ?
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27k
Ваня 49 минут назад
упс...
упс...Посмотреть
упс...
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5k
Leonid 53 минуты назад
Утром где-то видел мельком эти фотки, я не поверил, думал стёб или фейк какой-то
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1k
Vladislav Grigorenko 54 минуты назад
Пила? Нет! Не пила! А чо рожа как у пугачихи? Ну пила! Но тока чуток...
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4k
vasilykopkov 56 минут назад
На Пугачеву стала похожа.
У них, видимо один и тот же пластический хирург...
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10k
Shtoppi Час назад
скоро станет как донателла версаче, такая же "красивая", а то и еще страшнее ))))
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30k
Андрей Иванов Час назад
Смотрю, у Матвиенко новая причёска
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256
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
дааа Чиконе уже не та , а по чесноку она всегда была страшненькая , голос и внешность никак не связаны.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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