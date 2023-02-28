«Та еще стерва»: истории людей, знавших знаменитостей до того, как те прославились

14. «Я учился в одной школе с Дрейком. Он был на год старше моего старшего брата, и однажды он разревелся в мужской раздевалке спортзала, потому что у другого мальчика был какой-то дизайнерский свитер или что-то в этом роде, а у него такого не было, лол….. Я не помню такого, чтобы он издевался над другими или что-то в этом роде, он просто был немного нытик……. Прошлым летом меня пригласили на вечеринку у него дома, я встретил его и сказал, что мы вместе учились в школе и т. д., и он был очень приятным».