«Та еще стерва»: истории людей, знавших знаменитостей до того, как те прославились

Конечно, в интернете полно историй от людей, которые клянутся и божатся, что чуть ли не в дёсны целовались со звездами первой величины. Но среди этих эпичных сказаний изредка встречаются настолько забавные или интересные истории, что в них хочется просто наивно поверить. Впрочем, вам решать, где правда, а где выдумка.
1. «Мой брат ходил в одну школу с Тейлор Свифт. На самом деле она очень гадко вела себя с людьми, и ее освистали, когда она выступала на шоу талантов за год до выпуска».
2. «Бабушка и дедушка моей девушки раньше брали фильмы напрокат в местном Blockbuster [сеть видеопрокатов], и один джентльмен там вечно рекомендовал им какие-то странные фильмы. По их словам, он был очень вежливый, но у него было странное имя. Оказалось, это был Квентин Тарантино. Они посмотрели один его фильм, когда он прославился, и сказали: "Что ж, это объясняет его рекомендации"».
3. «Мой бывший сосед жил рядом с Джоном Майером в детстве и был с ним очень близок. Хотя сам я так его ни разу и не встретил, мой сосед несколько раз с ним тусил. Оказывается, Майер довольно приземленный человек и просто хотел спокойно провести с ним время. Что мне действительно запомнилось, так это то, как Майер пригласил моего соседа переехать к нему на несколько месяцев после самоубийства его жены. Грустная история, но сосед просто не мог находиться в своем доме, зная, что его жена прожила там свои последние минуты».
4. «Я кузен Карди Би и знаю ее с детства. Она реально осталась собой, довольно замкнутая, но бешеная и веселая, когда ей комфортно. Мы до сих пор регулярно видимся на семейных праздниках, что приятно».
5. «Мы с Post Malone окончили одну школу! У меня даже есть фотография, когда мы на уроке искусства воссоздавали Тайную вечерю с едой из Макдональдса для чьего-то проекта. Он играл Иисуса, а я был, по сути, Иудой. Мы не были близкими друзьями, но он всегда вел себя дружелюбно, когда мы разговаривали. Он всегда был на чиле и вечно отпускал шутки на наших уроках истории. Мне всегда нравился этот чувак!»
6. «Я только перешел в старшие классы, а Крис Пратт учился последний год. Мы мало пересекались, но он участвовал во многих мероприятиях, и еще я был техником в спектакле, в котором он играл. Он был весельчак. Очень харизматичный, раскрепощенный, «клоун класса». Именно такой, каким представляешь его в детстве, глядя на него сейчас».
7. «Мама моего лучшего друга училась в колледже с Уэсом Андерсоном, и да, он был конкретным хипстером, но при этом он очень скромный чувак. Время от времени они пересекаются в Далласе, и он всегда здоровается с ней и покупает ей кофе, как будто он не мега известный режиссер. То же самое с Оуэном Уилсоном».
8. «Моя мама выросла с Кортни Кокс. Она была той еще с*кой. Истории о ней ужасны. Она из Маунтин-Брук, штат Алабама, невероятно богатого пригорода Бирмингема».
9. «Моя мама сходила на пару свиданий с Николасом Кейджем! Не знаю точно, какой это был год, но мама была профессиональной балериной в Нью-Йорке. Отец Ника Кейджа владел балетной труппой, в которой она танцевала. Судя по всему, Ник Кейдж увидел мою маму, она ему приглянулась, и они сходили на несколько свиданий. Я спросил маму, какой он, она на секунду задумалась, а затем сказала: “Странный”».
10. «Моя бабушка однажды разделила молочный коктейль с Элвисом Пресли. Она обожала его, и в день его смерти она выгнала моего отца из дома, потому что он вел себя как капризный ребенок. Ближе к Рождеству ей всегда становилось ужасно грустно, когда по радио играли песню Blue Christmas».
11. «Моя мама училась в одной школе с Мэрилином Мэнсоном. Он носил с собой в школу ланчбокс, полный голов от кукол, и его отец ласково называл его Люцифером и Антихристом».
12. «Мои родители учились в католической школе с Крисом Фарли. Видимо, в жизни он вёл себя точно так же, как и под прицелом камер, поскольку однажды его отстранили от занятий за то, что он показал свой писюн монашке».
13. «Сын моего бывшего одноклассника учился в школе с Томом Холландом. Говорит, он очень милый и любит дурачиться, немного легкомысленный и забывчивый».
14. «Я учился в одной школе с Дрейком. Он был на год старше моего старшего брата, и однажды он разревелся в мужской раздевалке спортзала, потому что у другого мальчика был какой-то дизайнерский свитер или что-то в этом роде, а у него такого не было, лол….. Я не помню такого, чтобы он издевался над другими или что-то в этом роде, он просто был немного нытик……. Прошлым летом меня пригласили на вечеринку у него дома, я встретил его и сказал, что мы вместе учились в школе и т. д., и он был очень приятным».
15. «Сестра лучшей подруги моей мамы училась в школе с Брэдом Питтом. Она даже встречалась с ним пару месяцев, но бросила его, потому что ей казалось, что он ничего не добьется в жизни».
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