35 знаменитостей, которые не стесняются седины

Наконец-то настал день, когда седые волосы больше не ассоциируются со старостью и уже не считаются чем-то постыдным — давно пора, ведь у большинства людей первая седина появляется всего лет в 30! Конечно, этого бы не произошло без участия знаменитостей, которые заставляют общество переосмыслить стандарты красоты. Посмотрим, о ком речь?