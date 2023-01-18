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35 знаменитостей, которые не стесняются седины

35 знаменитостей, которые не стесняются седины

Автор:
18 января 2023 16:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   голливуд   звезды   знаменитости   седина   стиль   шоу бизнес   
1605
36

Наконец-то настал день, когда седые волосы больше не ассоциируются со старостью и уже не считаются чем-то постыдным — давно пора, ведь у большинства людей первая седина появляется всего лет в 30! Конечно, этого бы не произошло без участия знаменитостей, которые заставляют общество переосмыслить стандарты красоты. Посмотрим, о ком речь?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внешность   голливуд   звезды   знаменитости   седина   стиль   шоу бизнес   
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11  комментариев
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59k
Парагвайский шпион Час назад
Обамо здесь лишнее, ящетаю.
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9k
Обама Бараков 10 минут назад
У Джейми Ли Кёртис нужно еще и картину на стене посмотреть. Кто не знает, гугл и яндекс в помощь (картина у Джейми Ли Кёртис на стене скандал)
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3k
Усач 20 минут назад
Ещё бы с морщинами тренд запустили. А тот пугают эти ботаксные морды. Естественная старость куда приятней на лице знаменитости, нежели тюнингованная неестественность после пластики.
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2k
Геннадьич 21 минуту назад
Надо было указать возраст на фото.
Малоинформативно.
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4k
5 копеек 23 минуты назад
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Комментарий к фото
Стив Мартин родился таким...
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5k
sedoisever 40 минут назад
А много ли мужчин вообще закрашивают седину?
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4k
Frank Borman Час назад
Ужас. Кто все эти старики и старушки? А я ведь их всех помню молодыми.
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7k
Copycat Час назад
ох Стив Мартин очень же рано поседел в 1970х уже седеть начать в 80х уже полностью, это считай ему только за 30 было уже почти седой был
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134
ruslan d Час назад
А чего ее стесняться , у меня лет в 35 началась ... видимо ведьмачьи гены )))
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Porky Pig

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