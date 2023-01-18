35 знаменитостей, которые не стесняются седины

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Наконец-то настал день, когда седые волосы больше не ассоциируются со старостью и уже не считаются чем-то постыдным — давно пора, ведь у большинства людей первая седина появляется всего лет в 30! Конечно, этого бы не произошло без участия знаменитостей, которые заставляют общество переосмыслить стандарты красоты. Посмотрим, о ком речь?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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