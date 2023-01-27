Когда живёшь без мужчины: сильные и независимые женщины во всей красе

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Этими фотографии они показали пользователям соцсетей мужского пола, что с их обязанностями женщины могут справиться без особых проблем. Встречайте, перед вами настоящие будни одиноких женщин, а не все эти фото с шопингов и SPA.
1. Когда в моде коляски с маленькими колесами, но тротуары в твоем городе оставляют желать лучшего
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