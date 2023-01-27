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Когда живёшь без мужчины: сильные и независимые женщины во всей красе

Когда живёшь без мужчины: сильные и независимые женщины во всей красе

Автор:
27 января 2023 16:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   без мужчин   быт   девушки   женская доля   женщины   одиночество   смех   
1883
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Этими фотографии они показали пользователям соцсетей мужского пола, что с их обязанностями женщины могут справиться без особых проблем. Встречайте, перед вами настоящие будни одиноких женщин, а не все эти фото с шопингов и SPA.
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Метки: Прикол   Юмор   без мужчин   быт   девушки   женская доля   женщины   одиночество   смех   
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16  комментариев
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12k
Ivan 47 минут назад
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669
Sumrak58100 2 минуты назад
Есть и женщины рукастые и мужики безрукие. Тут многое зависит от родителей, в частности отцов. Если отец рукастый, а ребёнок любопытный, большой шанс, что и ребёнок вырастет рукастым, неважно, девочка или мальчик.
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4k
Stas 9 минут назад
Да какая нах независимость - половина фото сборка икеи. У меня жена не дает мне собирать, потому что самой нравится этот пазл, да еще и с шуриком в руках это плевое дело. Про починку наушников с оторванным проводом от мембраны (а на фото нет паяльника) и изоленту - это тупизм. Фото из магаза и у машины с фанкой, которая весит граммы - это независимость как она есть. Ну и главное, что фоткают, скорее всего, мужья, которые и будут потом ВСЁ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ)))))))
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2k
Oorfin 10 минут назад
Ну, то, что они на фото за что-то держатся, ещё ни о чём не говорит. Покажите в процессе что ли.

Ссылка youtu.be
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4k
Vlamir 11 минут назад
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194
ruslan d 13 минут назад
Блин , никогда не мог понять в чем разница ? Или девочки вы думаете , что мы с этими умениями рождаемся ? Все так же учатся , если хотят что-то сделать сами ...
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2k
NIS 13 минут назад
А мужчины типа фотографировали ..
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4k
Владимир 15 минут назад
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39
Катюшка 16 минут назад
Комментарий к фото
Совершенно неподходящая для колки дров обувь - полено может отскочить или топор соскользнуть - ТБ уровня 0
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6k
М С 19 минут назад
А потом:
- Ой, я ничего не делала, оно само сломалось...
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62k
hpgjzsorqzo4 20 минут назад
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322
Тоша Полчаса назад
Не вижу во всём этом ни чего сверх сложного, если есть руки, нужный инструмент и мозг.
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194
ruslan d Тоша 13 минут назад
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852
labus 38 минут назад
как-то так....!

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