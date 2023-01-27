Когда живёшь без мужчины: сильные и независимые женщины во всей красе

Этими фотографии они показали пользователям соцсетей мужского пола, что с их обязанностями женщины могут справиться без особых проблем. Встречайте, перед вами настоящие будни одиноких женщин, а не все эти фото с шопингов и SPA.

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1. Когда в моде коляски с маленькими колесами, но тротуары в твоем городе оставляют желать лучшего 0 Источник:

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2. Женщины неплохо разбираются в сантехнике 0 Источник:

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4. Не каждый мужчина справится 0 Источник:

5. Классика студенческой жизни 0 Источник:

6. Сильные и независимые 0 Источник:

7. Женщины и не женские домашние дела 0 Источник:

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11. Кто-то выкладывает в соцсети накаченные губы, а кто-то... 0 Источник:

12. Будни матери-одиночки? 0 Источник:

13. Такое решение могло прийти в голову только женщине 0 Источник:

14. Главное - правильная закуска 0 Источник:

15. Работы на свежем воздухе - это по их части 0 Источник: