Только богатые и с зубами: о предпочтениях молоденьких девушек

Молодые и перспективные мужчины теперь никого не интересуют, современным девушкам подавай исключительно состоявшихся и обеспеченных. Перед вами примеры классических женских анкет, которых так много на сайтах знакомств.

0

1. Зубная фея в поиске работы 1 Источник:

×

×

2. Оскорбление чувств, нет? 0 Источник:

3. Афоризмы 21 века 0 Источник:

4. Когда ты еще тот философ 0 Источник:

5. Как вам список? 0 Источник:

6. Тот случай, когда фото на 100% подходит к анкете 0 Источник:

7. Тема фекалий часто фигурирует в их анкетах 0 Источник:

8. Аня, так ты мужика не найдёшь 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. З - запросы 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Кто говорил, что идеальных девушек не существует? 0 Источник:

14. 0 Источник: