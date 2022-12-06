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Только богатые и с зубами: о предпочтениях молоденьких девушек

Только богатые и с зубами: о предпочтениях молоденьких девушек

Автор:
06 декабря 2022 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   женщины   запросы   знакомства   мужчины   смех   
3467
16
Молодые и перспективные мужчины теперь никого не интересуют, современным девушкам подавай исключительно состоявшихся и обеспеченных. Перед вами примеры классических женских анкет, которых так много на сайтах знакомств.
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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   женщины   запросы   знакомства   мужчины   смех   
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19  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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1k
Duke_kir 5 минут назад
только меня задолбали эти идиотки???
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1k
ZOV 9 минут назад
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2k
Инквизитор РФ 21 минуту назад
Симпатичные шлюхи
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226
cfhfwby Полчаса назад
Давно уже не смешно: есть товар, найдутся и покупатели, но лично я весьма небрежно отношусь к своим покупкам, они быстро мне надоедают и тогда их место на помойке, а я покупаю другую вещь.
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13k
sonic24a Полчаса назад
А лет было девушке всего-то 41..
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
Комментарий к фото
Товарищи украинцы, есть ли тут знакомые с Кличко? Может сведёте этих двух (уж очень хочется их потомство посмотреть и послушать))))
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4k
alex Полчаса назад
а где сиськи?
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5k
V2.Smirnov 48 минут назад
А почему нельзя спрашивать про Лондон?
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219
Data Tutashija V2.Smirnov 16 минут назад
Вероятно потому, что современный Лондон - это помойная яма с неограниченным контингентом вороватых и бомжеватых макак и чурбанов, что постоянно плотоядно смотрят на вас с целью пограбить, причём при всём честном народе. Как-то так, что по самому, по факту.
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50k
dima423 52 минуты назад
Молодые и перспективные мужчины теперь никого не интересуют, современным девушкам подавай исключительно состоявшихся и обеспеченных. (с)
А что такое по мнению автора молодые перспективные?) Щас полно молодых парней, у которых богатые родители, которые помогут ему создать свой бизнес или устроиться на хорошую работу, дав хорошее образование, или которые сами в 25-30 лет либо имеют успешный бизнес, либо сделали неплохую карьеру (а значит не плохо зарабатывают)...
Да если парень просто симпатичный, высокий, спортивный, при этом не туп как пробка и не бухает каждый день, при этом даже если у него не дофига бабла, проблем с девушками не будет от слова совсем, еще выбирать будет...
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5k
Котэ Час назад
ну и норм, на каждую женскую анкету пишет 100-200 мужиков в неделю, причём большая часть на разок и чурки, хоть как то их надо фильтровать. давай подборку мужских анкет! чела в золотом доме ищущего юную девственницу - не надо
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6k
Copycat Час назад
ооо я когда захожу в тиндер если у человека в статусе шутка стоит то сразу пропускаю,
эти шутки реально дурновкусные, вспоминая как моя бубуля смотрела когда я был мелкий смехопанораму - понимаю что Петросян с его "вы кто по гороскопу? я рыба! а я пиво!" - на много смешней
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Что-то заголовок слабо сочетается с содержанием.
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50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Не буду я вступать в НАТО...
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50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
порвешь, само зарастет)
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