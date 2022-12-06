Только богатые и с зубами: о предпочтениях молоденьких девушек

3467
16
Молодые и перспективные мужчины теперь никого не интересуют, современным девушкам подавай исключительно состоявшихся и обеспеченных. Перед вами примеры классических женских анкет, которых так много на сайтах знакомств.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников
- Сначала мидии, потом хламидии: современные девушки и их способы знакомства
- Люблю покушать, спортом не занимаюсь: нетипичные анкеты девушек из приложений для знакомств
- Когда не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей
- Не перевелись еще романтики: наглядно о людях с эмоционально-возвышенным мироощущением
Новости партнёров
реклама
А что такое по мнению автора молодые перспективные?) Щас полно молодых парней, у которых богатые родители, которые помогут ему создать свой бизнес или устроиться на хорошую работу, дав хорошее образование, или которые сами в 25-30 лет либо имеют успешный бизнес, либо сделали неплохую карьеру (а значит не плохо зарабатывают)...
Да если парень просто симпатичный, высокий, спортивный, при этом не туп как пробка и не бухает каждый день, при этом даже если у него не дофига бабла, проблем с девушками не будет от слова совсем, еще выбирать будет...
эти шутки реально дурновкусные, вспоминая как моя бубуля смотрела когда я был мелкий смехопанораму - понимаю что Петросян с его "вы кто по гороскопу? я рыба! а я пиво!" - на много смешней