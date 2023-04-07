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Женская зависть во всех её красках и проявлениях

Женская зависть во всех её красках и проявлениях

Автор:
07 апреля 2023 18:16
Сообщество : Юмор
Метки: Зависть   Прикол   Юмор   грудь   девушки   женщины   смех   
2182
15

Мужское соперничество просто детский сад по сравнению с женской завистью. Бывает так, что представительницы слабой половины человечества просто перестают контролировать свои эмоции - смотрите сами.

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Метки: Зависть   Прикол   Юмор   грудь   девушки   женщины   смех   
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3  комментария
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ScorpionDS Час назад
Чему здесь завидовать? Скорее в розовом платье завидуй той что в черном.

Кроме того, что наверняка неудобно с такими ходить, так еще и без поддержки там печальное зрелище ..., а спать как, куда их укладывать?
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4k
MPEG-8 52 минуты назад
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Richard

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