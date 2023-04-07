Женская зависть во всех её красках и проявлениях

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Мужское соперничество просто детский сад по сравнению с женской завистью. Бывает так, что представительницы слабой половины человечества просто перестают контролировать свои эмоции - смотрите сами.
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Кроме того, что наверняка неудобно с такими ходить, так еще и без поддержки там печальное зрелище ..., а спать как, куда их укладывать?