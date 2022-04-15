Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах

Перед вами классические бытовые ситуации, которые ежедневно происходят в тысячах семей по всему миру. Мы лишь посмотрели на них под другим углом, добавив небольшую перчинку. Эх, мужчины и женщины такие разные, но почему-то не могут жить друг без друга.

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1. Выбор каждый делает сам 0 Источник:

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2. Семейная жизнь у многих мужчин почему-то ассоциируется только с запретами 0 Источник:

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4. Р - романтика 0 Источник:

5. Когда твоя вторая половинка знает толк в извращениях 0 Источник:

6. Семьянины с опытом знают основное отличие "Доброго утра" женщины от "Доброго утра" мужчины. И почему мы такие разные? 0 Источник:

7. У мужчин к женщинам накопилось очень много вопросов 0 Источник:

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9. Обратная психология во всей красе 0 Источник:

10. Еще одна мужская житейская хитрость 0 Источник:

11. О начале отношений 0 Источник:

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13. Еще немного мужских наблюдений 0 Источник:

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16. Женщины, вам эта ситуация ничего не напоминает? 0 Источник:

17. До поножовщины 3...2...1... 0 Источник:

18. А если серьезно, то главное - это найти своего человека 0 Источник: