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Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах

Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах (20 фото)

Автор:
15 апреля 2022 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   женщины   мужчины   мужчины и женщины   отношения   прикол   семья   смех   
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Перед вами классические бытовые ситуации, которые ежедневно происходят в тысячах семей по всему миру. Мы лишь посмотрели на них под другим углом, добавив небольшую перчинку. Эх, мужчины и женщины такие разные, но почему-то не могут жить друг без друга.
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Источник:

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Метки: Юмор   девушки   женщины   мужчины   мужчины и женщины   отношения   прикол   семья   смех   
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Garbiy Час назад
Лучше на оборот, андройд дешевле)
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HalloFreeSpace Garbiy 17 минут назад
Ну кстати обратная ситуация тоже работает , я вот сменил телефон , неделю привыкаю )))
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Richard

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