Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах

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Перед вами классические бытовые ситуации, которые ежедневно происходят в тысячах семей по всему миру. Мы лишь посмотрели на них под другим углом, добавив небольшую перчинку. Эх, мужчины и женщины такие разные, но почему-то не могут жить друг без друга.
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6. Семьянины с опытом знают основное отличие "Доброго утра" женщины от "Доброго утра" мужчины. И почему мы такие разные?
Источник:
АНТИФИШКИ
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