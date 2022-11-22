Невинность за 2 млн рублей, или девушки с запросами в поисках папиков

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Женская аудитория популярных приложений для знакомств - это уже давно своеобразный клуб меркантильных, разведенных и странноватых представительниц слабой половины человечества. Они не перестают удивлять - это факт!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но остальные запросы это пипец...на рудники бы всех...