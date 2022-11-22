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Невинность за 2 млн рублей, или девушки с запросами в поисках папиков

Невинность за 2 млн рублей, или девушки с запросами в поисках папиков

Автор:
22 ноября 2022 12:26
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   деньги   женщины   знакомства   разведёнка   смех   
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Женская аудитория популярных приложений для знакомств - это уже давно своеобразный клуб меркантильных, разведенных и странноватых представительниц слабой половины человечества. Они не перестают удивлять - это факт!
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Источник:

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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   деньги   женщины   знакомства   разведёнка   смех   
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12  комментариев
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7k
Wollas Полчаса назад
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Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
"Шесть красоток", а на фото семеро и не красоток. Везде обман.
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1k
Сид Полчаса назад
Где 6 красоток их же там 7. Значит одна некрасивая?
Гадаем какая?
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14k
Алан★Z★ 44 минуты назад
Наверное у них поперёк?
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10k
Vacony 45 минут назад
ну Алина в декрете, ищу папу - это еще ладно, нормально..
Но остальные запросы это пипец...на рудники бы всех...
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