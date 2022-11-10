Не перевелись еще романтики: наглядно о людях с эмоционально-возвышенным мироощущением

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Герои данной подборки считают себя романтиками, но вкладывают в это понятие разный смысл. Встречайте, перед вами очень странные люди, которые иногда творят самую настоящую дичь.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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