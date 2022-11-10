FISHKINET
Сообщество Юмор 15902 поста • 3174 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Не перевелись еще романтики: наглядно о людях с эмоционально-возвышенным мироощущением

Не перевелись еще романтики: наглядно о людях с эмоционально-возвышенным мироощущением

Автор:
10 ноября 2022 11:05
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Романтика   Юмор   девушки   женщины   мужчины   отношения   парни   смех   
1195
16
Герои данной подборки считают себя романтиками, но вкладывают в это понятие разный смысл. Встречайте, перед вами очень странные люди, которые иногда творят самую настоящую дичь.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Романтика   Юмор   девушки   женщины   мужчины   отношения   парни   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ChePaev 22 минуты назад
С милым рай и в шалаше, если милый -атташе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86331



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фотографии из прошлого
Фотографии из прошлого
Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве
Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве
Набирающие популярность в сообществах
Культовый BMW 850CSi: о нём мечтают даже сегодня
Культовый BMW 850CSi: о нём мечтают даже сегодня
Странные дела в городе
Странные дела в городе
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#дтп#СССР#картинки#позитив#сарказм#Разное#археология
#Юмор#Прикол#факты#авто аварии#автомир#люди#познавательно#США#Россия#Вещи
#интересно#интересное#аварии#автомобили#в мире#Прошлое#подборка#улыбнуло#авария дня#истории
Старый iPhone способен работать от пальчиковых батареек Старый iPhone способен работать от пальчиковых батареек Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола Женщины честно рассказали, что их больше всего бесит в мужчинах Женщины честно рассказали, что их больше всего бесит в мужчинах Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах

На что жалуетесь?

Вернуться