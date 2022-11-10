Не перевелись еще романтики: наглядно о людях с эмоционально-возвышенным мироощущением

Герои данной подборки считают себя романтиками, но вкладывают в это понятие разный смысл. Встречайте, перед вами очень странные люди, которые иногда творят самую настоящую дичь.

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1. Именно так выглядит романтика в современном мире 0 Источник:

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2. Что естественно... 0 Источник:

3. У всех своя романтика 0 Источник:

4. Уточнения всегда нужны и важны 0 Источник:

5. Девушки хотят познакомиться... 0 Источник:

6. Так выглядит любовь 0 Источник:

7. Продолжаем тему романтики в современных отношениях 0 Источник:

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9. Ожидание и реальность 0

10. Хорошо, что для этого появились специальные люди 0 Источник:

11. Мужчины и романтика 0 Источник:

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13. Многие уверены, что всю романтику убила экономическая ситуация 0 Источник:

14. С милым рай и в шалаше 0 Источник: