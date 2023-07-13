Эстетика домашних фотосессий, понять которую дано не всем

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Герои этого поста уверены, что профессиональные фотографы со своими фотостудиями - это самый настоящий развод на деньги. Ведь нет ничего лучше камеры мобильного телефона и уютной домашней обстановки.
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