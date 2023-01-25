"Танцoра дискo" засматривали дo дыр во всех кинoтеатрах СССР: фильму 40 лет

Когда в детстве я видел, что по телевизору начинается какой-то индийский фильм, то сразу понимал - сейчас будут танцы, песни, и уходил куда-нибудь играть в другую комнату или на кухню.
Мне почему-то не нравилось индийское кино. Наверное, именно из-за всех этих танцев. Хотя нравилось, как в этих фильмах были показаны драки - очень эпично. Он его ударил с таким звуком «Ты-дыщ», а тот полетел от удара на пять метров. А этот кааак прыгнет, и словно птица пролетает расстояние. =)
Сейчас это всё смешно смотрится, а в детстве в принципе ничего - нормально.
Но я знаю, какой фурор производило индийское кино в советских кинотеатрах. Свободных мест не было, очереди, люди даже стоя смотрели кино.
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«Зита и Гита», «Танцор Диско» шли на ура, по всей Советской стране. В принципе это можно понять - кино диковинное, иностранное, а проблемы подняты такие же – борьба угнетённых с угнетателями.
И захотелось мне вспомнить про самого известного индийского актёра, который стал кумиром миллионов.
Митхун Чакраборти родился 16 июня 1950 года в городе Калькутта. Его настоящее имя Гоуранга Чакраборти.
Уже в школе и в колледже он всех удивлял своим актёрским талантом, когда играл в театральных постановках. Хотя и учился на химика.
В конце 1960-х годов Митхун примкнул к крестьянскому движению, которые восставали против коррупции правящих классов и социальной несправедливости. Но мятеж был подавлен, и чтобы спасти сына, отец отправил его в Бомбей (который сейчас Мумбай) к дяде.
Там ему и пришла в голову идея поступить на актёрское отделения института кино. Хотя его сначала и не хотели брать из-за низкого сословного происхождения. Но всё же своим талантом он всех покорил, да и внешне был выдающимся красавцем (рост 183, а вес 72 кг.)
Ну и в целом, как говорится, пошло-поехало. =)
Первым его значимым успехом был фильм «Королевская охота» 1976 года, где Митхун сыграл трагическую роль простого и наивного охотника из племени санталов.
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А в 1982 году на экраны вышел фильм «Танцор диско» который в один момент сделал Митхуна Чакраборти актёром первой величины в Индии, да и по всему миру у него появилась армия фанатов.
Фильм занимает 8-е место по посещаемости среди зарубежных лент в советском кинопрокате.
В прошлом году фильму исполнилось 40 лет, и до сих пор песня «Джими-Джими, ача-ача» является самой известной индийской песней у нас в стране.
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Сам Митхун не раз приезжал в Советский Союз и до сих пор периодически посещает Россию в рамках промоакций своих новых фильмов.
К концу 1990-х годов Митхун входил в число самых богатых жителей Индии. А в 1999 году он был даже занесён в «Книгу Рекордов» как актёр, сыгравший максимальное количество главных ролей — на тот момент это 249 фильмов. Сейчас же общее количество фильмов с его участием - 373 фильма.
Долгие годы Митхун Чакраборти возглавлял профсоюз кинематографистов Индии. Он всячески старался помогать бывшим звёздам и активно занимался благотворительностью.
Сейчас ему 72 года. Но до сих пор он может появиться перед зрителями на сцене в шоу «Танцуй, Индия, танцуй!», и порадовать публику зажигательным танцем.
Однажды, уже будучи взрослым я был в гостях и там по телевизору как раз показывали «Танцора диско». И я сначала усмехался, а потом с интересом досмотрел фильм до конца. Не могу сказать, что я в полном восторге от индийского кинематографа, но то, что их фильмы уникальны — это точно.
Есть некоторые современные индийские фильмы, ничуть не уступающие голливудским, но при этом ещё и душевные. За компанию смотрел несколько и даже понравилось, например «Звёздочки на земле», «ПиКей» и "Эту пару создал Бог".
А вы смотрели фильм «Танцор диско»?
P.s. А это самые громкие щелчки пальцев в мире! =)
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Пересматривал недавно, с годами смотрится очень наивно, кино с зачатками Болливуда))))