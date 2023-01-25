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"Танцoра дискo" засматривали дo дыр во всех кинoтеатрах СССР: фильму 40 лет

"Танцoра дискo" засматривали дo дыр во всех кинoтеатрах СССР: фильму 40 лет

Автор:
25 января 2023 09:36
Сообщество : Кино
Метки: Индия   Митхун Чакраборти   Музыка   Танцор диско   видео   кино   фильм   фото   
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Когда в детстве я видел, что по телевизору начинается какой-то индийский фильм, то сразу понимал - сейчас будут танцы, песни, и уходил куда-нибудь играть в другую комнату или на кухню.

Мне почему-то не нравилось индийское кино. Наверное, именно из-за всех этих танцев. Хотя нравилось, как в этих фильмах были показаны драки - очень эпично. Он его ударил с таким звуком «Ты-дыщ», а тот полетел от удара на пять метров. А этот кааак прыгнет, и словно птица пролетает расстояние. =)

Сейчас это всё смешно смотрится, а в детстве в принципе ничего - нормально.

Но я знаю, какой фурор производило индийское кино в советских кинотеатрах. Свободных мест не было, очереди, люди даже стоя смотрели кино.


«Зита и Гита», «Танцор Диско» шли на ура, по всей Советской стране. В принципе это можно понять - кино диковинное, иностранное, а проблемы подняты такие же – борьба угнетённых с угнетателями.

И захотелось мне вспомнить про самого известного индийского актёра, который стал кумиром миллионов.

Митхун Чакраборти родился 16 июня 1950 года в городе Калькутта. Его настоящее имя Гоуранга Чакраборти.

Уже в школе и в колледже он всех удивлял своим актёрским талантом, когда играл в театральных постановках. Хотя и учился на химика.

В конце 1960-х годов Митхун примкнул к крестьянскому движению, которые восставали против коррупции правящих классов и социальной несправедливости. Но мятеж был подавлен, и чтобы спасти сына, отец отправил его в Бомбей (который сейчас Мумбай) к дяде.

Там ему и пришла в голову идея поступить на актёрское отделения института кино. Хотя его сначала и не хотели брать из-за низкого сословного происхождения. Но всё же своим талантом он всех покорил, да и внешне был выдающимся красавцем (рост 183, а вес 72 кг.)

Ну и в целом, как говорится, пошло-поехало. =)

Первым его значимым успехом был фильм «Королевская охота» 1976 года, где Митхун сыграл трагическую роль простого и наивного охотника из племени санталов.


А в 1982 году на экраны вышел фильм «Танцор диско» который в один момент сделал Митхуна Чакраборти актёром первой величины в Индии, да и по всему миру у него появилась армия фанатов.

Фильм занимает 8-е место по посещаемости среди зарубежных лент в советском кинопрокате.

В прошлом году фильму исполнилось 40 лет, и до сих пор песня «Джими-Джими, ача-ача» является самой известной индийской песней у нас в стране.


Сам Митхун не раз приезжал в Советский Союз и до сих пор периодически посещает Россию в рамках промоакций своих новых фильмов.

К концу 1990-х годов Митхун входил в число самых богатых жителей Индии. А в 1999 году он был даже занесён в «Книгу Рекордов» как актёр, сыгравший максимальное количество главных ролей — на тот момент это 249 фильмов. Сейчас же общее количество фильмов с его участием - 373 фильма.

Долгие годы Митхун Чакраборти возглавлял профсоюз кинематографистов Индии. Он всячески старался помогать бывшим звёздам и активно занимался благотворительностью.

Сейчас ему 72 года. Но до сих пор он может появиться перед зрителями на сцене в шоу «Танцуй, Индия, танцуй!», и порадовать публику зажигательным танцем.

Однажды, уже будучи взрослым я был в гостях и там по телевизору как раз показывали «Танцора диско». И я сначала усмехался, а потом с интересом досмотрел фильм до конца. Не могу сказать, что я в полном восторге от индийского кинематографа, но то, что их фильмы уникальны — это точно.

Есть некоторые современные индийские фильмы, ничуть не уступающие голливудским, но при этом ещё и душевные. За компанию смотрел несколько и даже понравилось, например «Звёздочки на земле», «ПиКей» и "Эту пару создал Бог".


А вы смотрели фильм «Танцор диско»?



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Метки: Индия   Митхун Чакраборти   Музыка   Танцор диско   видео   кино   фильм   фото   
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10  комментариев
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Алексей Иванович Чернов Час назад
Все таки Танцуй танцуй было интереснее. Помню пацанами сидели во дворе - подошел сосед - типа атас прикольный фильм в кинотеатре идет, какие там мощные драки, а как он прыгает ))) Ну поперлись посмотрели - всем тогда зашло. Годов по 8 было наверное. И еще что то вспомнил как в деревенском кинотеатре на афише какого то боевика кто то помадой написал Индия 2 серии. Ох как бабки ругались...
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1k
Dimon 7 минут назад
Вот странно, но НИ РАЗУ фильм не видел. Скорее слышал миллион раз про него ну и конечно песенку "А-ча а - ча" знаю ))
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8k
Фомич 8 минут назад
Коротко о индийских фильмах...Первую серию поют, во второй поют и разбираются до чего же они допелись.
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5k
Leonid 17 минут назад
В командировке в маленьком городке просто не куда было пойти кроме как в один из двух кинотеатров, в обоих - Танцор диско. Вот так, можно сказать насильно, минкульт познакомил трех командированных с творчеством Митхуна, с трудом отсидели до конца. Никакого желания пересматривать или увидеть ещё какой-нибудь шедевр Боливуда никогда не возникало, даже наоборот все митхуны, зиты и гиты вызывают ощущение легкой тошноты.
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11k
кот базилий 20 минут назад
Не люблю ни фильмы, ни танцы и песни с подвывом. Цыгане иностранные. И актера этого тоже не очень.
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2k
Yàlìshān dà 21 минуту назад
""Танцoра дискo" засматривали дo дыр во всех..." - не только до дыр, а и через дыры в заборе в уличных кинотеатрах, и с чердака (через подвесной потолок) кинотеатра пансионата "Солнечная долина" в Крыму.
Пересматривал недавно, с годами смотрится очень наивно, кино с зачатками Болливуда))))
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16k
Bill 22 минуты назад
Индийские фильмы в основном крутили в кинотеатрах, а не по телевизору.
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20k
Will2006 Полчаса назад
У меня знакомый пацанчик гордился тем, что смотрел Танцора 22 раза
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27k
Ваня 55 минут назад
иной раз индийские кинематографисты радуют просто отличными картинами...
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