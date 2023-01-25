"Танцoра дискo" засматривали дo дыр во всех кинoтеатрах СССР: фильму 40 лет

Мне почему-то не нравилось индийское кино. Наверное, именно из-за всех этих танцев. Хотя нравилось, как в этих фильмах были показаны драки - очень эпично. Он его ударил с таким звуком «Ты-дыщ», а тот полетел от удара на пять метров. А этот кааак прыгнет, и словно птица пролетает расстояние. =)

Сейчас это всё смешно смотрится, а в детстве в принципе ничего - нормально.

Но я знаю, какой фурор производило индийское кино в советских кинотеатрах. Свободных мест не было, очереди, люди даже стоя смотрели кино.