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Гарри Поттер и звезда Болливуда: каким был бы фильм, если бы его снимали в Индии

Гарри Поттер и звезда Болливуда: каким был бы фильм, если бы его снимали в Индии

Автор:
17 декабря 2022 09:14
Сообщество : Кино
Метки: Болливуд   Индия   видео   гарри поттер   кино   умора   фильм   фото   
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Историю о Гарри Поттере знают и любят во всём мире. Существуют адаптации и пародии знаменитой франшизы. Но что было бы, если бы фильмы о волшебниках снимали в Индии?

О, тогда они были бы наполнены песнями, танцами и невероятными спецэффектами. Но пока мы думаем и представляем, нейросети уже могут нам это показать. Итак, Гарри Поттер в Болливуде!


Гарри Поттер


Гермиона


Рон

Если бы действие франшизы происходило в Индии, то фильмы о «мальчике, который выжил, однозначно стали бы шедеврами Болливуда.


Волан-де-Морт

«Я убью тебя, Гарри Поттер, но перед этим мои 40 Пожирателей смерти и слоны станцуют для тебя!»


Северус Снейп


Альбус Дамблдор


Близнецы Уизли


Драко Малфой


Рубеус Хагрид


Возможно, именно так выглядел бы святочный бал

У нейросетей есть некоторые проблемы в количеством пальцев у людей.


Полумна Лавгуд


Люциус Малфой


Хогвартс-экспресс

Ученики точно добирались бы до Хогвартса, толпами свисая с вагонов.


Джинни Уизли

Ещё один образ Тёмного Лорда

Шутки шутками, но в болливудском кино действительно есть аналог Гарри Поттера, и это фильм «Aabra Ka Daabra»


Источник:

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Метки: Болливуд   Индия   видео   гарри поттер   кино   умора   фильм   фото   
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5k
Горожанин 53 минуты назад
Реально смешно
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3k
Станислав Вершинин 3 минуты назад
Эх, какие там, наверное, были бы драки...
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7k
Doomer 16 минут назад
И самое прикольное - руки. Этот ИИ явно не умеет считать пальцы.
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18k
Алексей Теуш 45 минут назад
У всей семьи Уизли должны быть одинаковые родимые пятна!
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