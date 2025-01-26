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Советские актёры исполнили песню группы«Кино»

Советские актёры исполнили песню группы«Кино»

Автор:
26 января 2025 13:51
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Жду ответа   Музыка   Цой   кино   фильм   
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Ролик на песню «Жду ответа» группы «Кино» смонтирован из фрагментов советских фильмов.

Для работы понадобились 103 кинокартины.

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Метки: Видео   Жду ответа   Музыка   Цой   кино   фильм   
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46  комментариев
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1k
Hard.NET 6 часов назад
Ну такое....
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378
Александр 18 минут назад
Прикольно
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9k
Джонатан Свифт Полчаса назад
Соглашусь, работа кропотливая, с музыкальной стороны не очень. Но сама задумка и нарезка из хороших фильмов - когда смотрел было забавно. Как идею автору брать не песни, а допустим стихи известные, возможно получится даже лучше.
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10k
МБР 43 минуты назад
вот людям делать нех...р
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26k
Валерий Час назад
Спасибо за напоминание про великолепные фильмы СССР. Пока смотрел, вспомнил каждый фильм.
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467
Бриллиант Час назад
как мост из спичек
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21k
Alush 2 часа назад
Смотрю некоторым здесь как-то не очень, а мне понравилось.
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140
виталий александрович 2 часа назад
Задумка хорошая, но получилась очень не очень. Не надо так делать
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4k
americos 3 часа назад
Песня" Чёрный кот" была написана композитором Юрием Саульским на стихи Михаила Танича в 1963 году.
В 1964 году Тамара Миансарова исполнила песню «Чёрный кот», ставшую ещё одной «визитной карточкой» певицы.
И причём здесь Сюткин? Ему на момент написания песни было 5 лет.
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13k
Vital Idol 4 часа назад
работа кропотливая, но результата не стоит...
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11k
Дмитрий 4 часа назад
Хрень...
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1k
GoodFireman 4 часа назад
Прочитал комментарии.
Послушайте, хейтеры, если Вы считаете себя критиками и профессионалами, то сделайте лучше. Выложите. А мы оценим!
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42
Лёха GoodFireman 2 часа назад
Здесь как бы и сидят,чтобы хейтить или хвалить.Для этого есть лайки и дизлайки. Люди разные,как и их мнения.Чего возбудитились то?Ваш вкус не является идИалом для всех.
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11k
wild cat 4 часа назад
не а, ни зачёт!
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156
Александр Гуревич 4 часа назад
извините, но полная херня!
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1k
Purple_Bear 4 часа назад
Вроде работы сделано много, а результат - ерунда. Даже первый клип не осилил досмотреть.
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5k
VFRCBVEC 4 часа назад
коротко и лучше

Ссылка coub.com
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2k
Сергей 4 часа назад
Одноразовое ...
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8k
Slowly 5 часов назад
Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить. (С)
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5k
VFRCBVEC 5 часов назад
работа огромная кропотливая но на выходе хрень
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4k
Duke_kir 5 часов назад
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65k
Hitokiri 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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