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Ролик на песню «Жду ответа» группы «Кино» смонтирован из фрагментов советских фильмов.
Для работы понадобились 103 кинокартины.
«Жду ответа»
Источник:
«Звезда по имени Солнце»
Валерий Сюткин – "Чёрный кот
Источник:
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В 1964 году Тамара Миансарова исполнила песню «Чёрный кот», ставшую ещё одной «визитной карточкой» певицы.
И причём здесь Сюткин? Ему на момент написания песни было 5 лет.
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