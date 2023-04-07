9 необычных советских мультфильмов, которые способны удивить и напугать

Сюрреалистический этюд, срежиссированный Иваном Максимовым. Все 7 минут чёрно-белые неизвестные современной науке создания делают что-то… Понять, что происходит на экране, невозможно, если только не подключить воображение и не попытаться найти в происходящем какой-то иносказательный смысл. Что и следовало ожидать от режиссёра «Фрустрации-89».

Если персонажи этого мультика кажутся вам знакомыми, значит, вы знаете игру «Полная труба».