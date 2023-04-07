9 необычных советских мультфильмов, которые способны удивить и напугать

Абсурдные, мрачные, жуткие или просто странные — иногда такие мультики могут вызвать беспокойство или волнение даже у взрослого зрителя.
Некоторые предполагают, что советская мультипликация была направлена исключительно на детей и несла только разумное, доброе и вечное. Но советские мультипликаторы тоже любили поэкспериментировать. И некоторые их экспериментальные работы, случайно увиденные в детстве, могут напугать и тем самым запомниться на всю оставшуюся жизнь.
Шкатулка с секретом (1976)
Работа режиссёра Валерия Угарова, сценариста Евгения Аграновича и художника Владимира Зуйкова. Мультфильм создан по мотивам сказки «Городок в табакерке». По сюжету главный герой попадает внутрь музыкальной шкатулки и… видит царящее там цветастое безумие. Мультик способен напрячь не только визуалом, но и местами напряжённой музыкой.
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Медведь – липовая нога (1990)
Мультфильм Дмитрия Наумова и Валентина Телегина по мотивам народной сказки. За все почти шесть минут экранного времени не произносится не единого слова и ни один цвет не нарушает гнетущую чёрно-белую гамму. Мораль мультфильма проста — не обижайте медведей.
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Гость (1990)
Мультфильм из сборника «Страсти-мордасти». Работа с очень мрачным визуалом и с ноткой философии. Мультик можно счесть забавным, если не особо вдумываться в детали…
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Халиф-аист (1981)
Экранизация одноимённой сказки Вильгельма Гауфа от режиссера Валерия Угарова. Сюжет повествует о скучающем халифе и расскажет, к чему приводит невыполнение магических инструкций. Музыкальное сопровождение и жуткие моменты метаморфоз монстров-творений колдуна напугали тех, кто увидел этот мультик ещё ребёнком. Однако, судя по комментариям на YouTube под этим мультфильмом, некоторым тревожно смотреть его и во взрослом возрасте.
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Бескрылый гусёнок (1987)
Экранизация чукотской сказки от режиссёра Оксаны Черкасовой. Сюжет расскажет про злоключения бескрылого гусёнка. Мультик представляет из себя небольшую философскую притчу. Ну или просто наглядно показывает, почему не надо спать слишком долго. Тревожная атмосфера при просмотре возникает благодаря необычной, мрачной рисовке и чукотской музыке.
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Чёрная курица (1975)
Кукольный мультфильм по сказке Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» от режиссёра Юрия Трофимова. По сюжету мальчик Алёша спас чёрную курицу. Однако ночью спасённая курица превращается в министра тайного подземного общества, который готов щедро отплатить за своё спасение. Хоть мультик и выполнен в мрачных оттенках, его сложно назвать жутким или сюрреалистичным, но для любителей искать тайные, глубоко скрытые дополнительные смыслы здесь просто раздолье.
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Доктор Бартек и Смерть (1989)
Кукольный мультфильм от режиссёра Марианны Новогрудской. Мрачная и гнетущая история по мотивам польской сказки рассказывает о докторе, который решил обрести бессмертие.
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5/4 (1990)
Сюрреалистический этюд, срежиссированный Иваном Максимовым. Все 7 минут чёрно-белые неизвестные современной науке создания делают что-то… Понять, что происходит на экране, невозможно, если только не подключить воображение и не попытаться найти в происходящем какой-то иносказательный смысл. Что и следовало ожидать от режиссёра «Фрустрации-89».
Если персонажи этого мультика кажутся вам знакомыми, значит, вы знаете игру «Полная труба».
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Урок (1987)
Научно-фантастический мультфильм Роберта Саакянца, снятый явно не для детей. На другую планету высаживается группа землян и начинает истреблять местную фауну. Однако у этой планеты есть необычный закон природы: если одно существо убивает другое, то убивший перерождается в жертву. И мало того, что земляне не хотят слушать друг друга и воздерживаться от истребления всего живого, так ещё и этот закон природы утроен сложнее, чем кажется…
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