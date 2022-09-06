Блистательный Чакраборти, каким мы его не знали

Существует комикс, персонаж которого срисован с индийского актера. Джимми Чжинчак, прототипом которого стал Чакраборти, покорил в 2008 году практически все США.

За свой дебютный фильм «Мригаяа» Митхун получил Национальную премию. Это действительно невероятное достижение для новичка.