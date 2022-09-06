Блистательный Чакраборти, каким мы его не знали

Сложно поверить, но звезде «Танцора диско» – самому известному и любимому в России индийскому актёру уже 72 года. И за это время он успел сняться не только больше чем в 350 фильмах, но и ещё много чего.
Многие факты из биографии звезды экрана стали известны относительно недавно. Итак, чем же удивлял и продолжает удивлять нас блистательный Митхун Чакраборти:
Это первый актер из Болливуда с шестью кубиками пресса.
Митхун был тайно женат на коллеге по цеху Шредеви. Бракосочетание состоялось в 1985 году, но ужиться двум звездам не удалось. И брак вошел в историю как одна из самых противоречивых болливудских лав-стори.
Существует комикс, персонаж которого срисован с индийского актера. Джимми Чжинчак, прототипом которого стал Чакраборти, покорил в 2008 году практически все США.
За свой дебютный фильм «Мригаяа» Митхун получил Национальную премию. Это действительно невероятное достижение для новичка.
В копилке ролей болливудского красавца были и злодеи. Поклонников так огорчало такое амплуа, что Митхун неоднократно просил прощения за такие перевоплощения.
Артист стал мировым рекордсменом: в 1989 году вышло 19 (!) фильмов с его участием.
Митхун не только перевоплощался на экране, но и успевал учиться. Он даже успел получить научную степень по такой непростой дисциплине как химия.
В годы дерзкой юности актер был наксалитом. Это вооруженные группировки в Индии. В свое время был приближенным известного деятеля Рави Ранджана. Но после ЧП, в результате которого Митхун потерял единственного брата, он завязал с этой частью жизни и вернулся к семье.
В 80-х актер был настоящим болливудским королем – самым высокооплачиваемым и самым известным за пределами родной страны.
Некоторое время мужчина был членом парламента. Но досрочно подал в отставку в связи с состоянием здоровья: годы уже брали свое.
Митхун обладает отличным предпринимательским чутьем, что позволило ему стать владельцем собственного продюсерского центра, сети отелей, различных производственных зданий и не только. Правда, на пути к миллионам он рискнул всем: в 90-х продал всю собственность и приобрел на вырученные деньги земельный участок. Там он выстроил отель «Монарх Сафари Парк», который и стал первым успешным бизнес-проектом и принес первые большие деньги. При этом во время раскрутки актер не чурался трудиться разнорабочим и ютился в крохотном домике.
Красавица актриса Йогита Бали отказалась от карьеры, став женой Митхуна, и родила троих сыновей. Все в семье было гармонично. Супруги лишь печалились, что не смогли подарить им сестричку: первая беременность женщины закончилась неудачно. И тут случилась распространенная в общем-то, для бедняков Индии история. Какая-то женщина выбросила в мусор новорожденную девочку. Актер нашел ребенка и отвез в больницу. Медики не давали никаких шансов. Но девочка выжила. Чакраборти так проникся судьбой брошенной крохи, что уговорил жену удочерить ребенка. Так в семье появилась красавица Дишани.
Сейчас Чакраборти – почтенный пожилой бизнесмен, занимающийся политикой и являющийся непререкаемым авторитетом в своей большой и дружной семье. Но мы, конечно, помним его как всегда юного танцора диско, который поет и танцует даже тогда, когда сердце рвется на части от боли.
А какой фильм с участием Чакраборти вы любите больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Оказывается Никола Питерский из «Джентльменов удачи» не вымышленный персонаж
- 8 сложных сцен в фильмах, которые были сняты с первого дубля
- Яркая карьера и бурная личная жизнь Николая Бурляева
- Первые роли любимых советских актёров
- «Старики-разбойники»: зачем Никулин красил волосы, как разыграл Евстигнеева
наши депутаты -подумали - как это?
Невидимку кажется он играл, который боролся с синдикатом, выпускающим несъедобные продукты. Какой-то был еще здоровяк, оторвавший у машины дверь, и которого ничто не брало... кончину тот нашел под огромным шипастым крестом)) Злодей был еще с бассейном кислоты - по его приказу два верных бойца для демонстрации дальнейшей участи ГГ прыгнули туда и тут же стали скелетами.
Такие вот флешбэки из детства.
Ача, Ача, Ача
Джимми, Джимми, Джимми
Ача, Ача, Ача
Аджаре мери са
Ке джаги джаги ра
Пукари туче сун
Суна де во хи дун
Джимми, Джимми, Джимми
Ача, Ача, Ача
Джимми, Джимми, Джимми
Ача, Ача, Ача
Аджаре мери са
Ке джаги джаги ра
Пукари туче сун
Суна де во хи дун