Самые популярные переводчики фильмов 80-х и 90-х

Помимо озвучивания фильмов Василий является журналистом и актером. С 1963 по 2021 год Горчаков снялся в 15 проектах, причем на экране он впервые появился еще будучи 12-летним мальчишкой.

Помимо этого, Горчаков длительное время работал каскадером и постановщиком трюков.

Свой первый фильм Василий Горчаков озвучил еще в 1973 году, причем по просьбе Леонида Володарского. Тот попросил подменить его, и в результате Горчаков втянулся.

По словам Василия Горчакова, во времена СССР он зарабатывал в среднем по 25 рублей за каждый озвученный фильм. Причем, иногда он озвучивал по 2-3 фильма за день. То есть, за один день он мог запросто заработать половину средней месячной зарплаты обычного работяги.

В начале 2010-х годов он работал на программе "Прожекторперисхилтон", где переводил зарубежных гостей.

Вартан Дохалов