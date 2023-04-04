Самые популярные переводчики фильмов 80-х и 90-х

В 90-е фильмы на видеокассетах имели по большей степени одноголосый перевод. Наверняка, каждый из вас помнит все эти голоса, а вот кому они принадлежат, знают немногие. Давайте посмотрим, кого надо благодарить за то, что мы могли смотреть культовые зарубежные фильмы.
Андрей Гаврилов
Андрей Гаврилов - это, безусловно, один из самых популярных переводчиков 90-х. Нынешнее поколение может знать его голос по фильму "Кровь и бетон", фрагмент из которого не так давно завирусился в интернете, несмотря на то, что фильм уже довольно старый.
Но наше поколение знает его голос далеко не по одному фильму. Лично у меня были видеокассеты с такими фильмами как "Кошмар на улице Вязов", "Лепрекон 3 и 4", "Мой двоюродный брат Винни", "Назад в будущее 1,2,3" и др.
Андрей Гаврилов родился в 1952 году. Свою карьеру переводчика фильмов он начал еще в 80-х годах, и за это время озвучил сотни фильмов.
Но на самом деле перевод и озвучка не были его основной деятельностью. Помимо этого, он является журналистом, радиоведущим, музыкальным издателем и др. Кстати, его лейбл "SoLyd Records" существует уже 20 лет.
Источник:
Мне особенно запомнилось, как Гаврило переводил фразу "F*ck you". В его фильмах данная фраза переводилась как "Пошел ты к такой-то матери".
Алексей Михалев
Не менее известным переводчиком является и Алексей Михалев, родившийся в 1944 году. Лично у меня он больше всего ассоциируется с мультфильмом "Tiny Toon: Как я провел лето" и "Самолетом, поездом, автомобилем", сцена из которого стала настоящим хитом. Я имею ввиду тот момент, когда герой Стива Мартина грозно, с матом и оскорблениями общается со служащей.
В свое время он работал в посольстве СССР и даже был личным переводчиком Л.И. Брежнева. К сожалению. Алексей Михалев ушел из жизни в конце 1994 года. в возрасте 49 лет, не дожив до юбилея каких-то пару недель.
Леонид Володарский
Конечно же, трудно забыть тот самый "голос с прищепкой" от Леонида Володарского. Леонид Володарский (родился в 1950 году) является одним из самых известных переводчиков, но мало кто знает, что он еще и переводил книги. Более того, он был одним из первых, кто перевел книги Стивена Кинга на русский язык.
Ходили слухи, что Володарский специально искажал свой голос, надевая на нос прищепку, дабы на него не вышли КГБ. Но сам Володарский сказал, что это все байки. Свой специфический голос он получил после того, как дважды сломал нос еще в молодости.
Володарский очень сильно увлекался историей разведки и даже написал сценарий к 10-серийному фильму "Разведка, о которой знают немногие". Он же, кстати, был и ведущим в данном фильме.
И даже в нынешнем тысячелетии Леонид Володарский не отошел от своей деятельности. Он озвучивал закадровый текст в отечественных фильмах, а также до сих пор продолжает делать свои авторские переводы современных фильмов таких как "Неудержимые" и "Джанго освобожденный".
Источник:
Нынешнее поколение может знать его голос по старой заставке мультсериала 1992 года "Люди Икс", который в его переводе звучал как "Радиоактивные люди". Помимо этого, название фильма "Терминатор" он перевел как "Киборг-убийца", что тоже стало своеобразным мемом.
Василий Горчаков
За свою жизнь Василий Горчаков (родился в 1951 году) озвучил колоссальное количество фильмов. Поколение 90-х, безусловно сможет узнать его голос и вспомнить хотя бы 2 фильма, которые он озвучивал.
Источник:
Помимо озвучивания фильмов Василий является журналистом и актером. С 1963 по 2021 год Горчаков снялся в 15 проектах, причем на экране он впервые появился еще будучи 12-летним мальчишкой.
Помимо этого, Горчаков длительное время работал каскадером и постановщиком трюков.
Свой первый фильм Василий Горчаков озвучил еще в 1973 году, причем по просьбе Леонида Володарского. Тот попросил подменить его, и в результате Горчаков втянулся.
По словам Василия Горчакова, во времена СССР он зарабатывал в среднем по 25 рублей за каждый озвученный фильм. Причем, иногда он озвучивал по 2-3 фильма за день. То есть, за один день он мог запросто заработать половину средней месячной зарплаты обычного работяги.
В начале 2010-х годов он работал на программе "Прожекторперисхилтон", где переводил зарубежных гостей.
Вартан Дохалов
Также, многие из вас наверняка вспомнят голос Вартана Дохалова, который также озвучил немало фильмов. Лично у меня были кассеты с двумя частями фильма "Один дома" и двумя частями фильма "Уик-Энд у Берни" с переводом от Вартана Дохалова. К сожалению, Дохалова не стало в 2022 году.
Источник:
Естественно, это далеко не все переводчики 90-х, и в следующей статье я расскажу о других культовых личностях закадрового перевода.
Источник:
- 10 случаев, когда в озвучке иностранных фильмов участвовали российские звёзды
- "Танцoра дискo" засматривали дo дыр во всех кинoтеатрах СССР: фильму 40 лет
- Как с помощью крышки унитаза и нейросети снять собственный фильм
- 14 актёров, которые разговаривают не своими голосами
- 15 закадровых снимков актёров в процессе работы над мультфильмами