Появилось видео с аварией, из-за которой ушёл из жизни советский актёр Евгений Урбанский

По сюжету автомобиль персонажа Евгения Яковлевича должен был во что бы то ни стало обогнать автоколонну, следующую по песчаным дюнам Узбекистана.

Съёмки проходили в 40 километрах от Бухары. Урбанский отказался от дублёра, ведь во всех прошлых картинах все трюки исполнял сам. После трех дублей для лучшего результата начали снимать четвёртый.