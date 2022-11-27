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Появилось видео с аварией, из-за которой ушёл из жизни советский актёр Евгений Урбанский

Появилось видео с аварией, из-за которой ушёл из жизни советский актёр Евгений Урбанский

Автор:
27 ноября 2022 10:07
Сообщество : Кино
Метки: Евгений Урбанский   актер   видео   кино   факты   фильм   фото   
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Несчастные случаи на съёмочной площадке — не редкость. Сотрудники "Мосфильма" где-то у себя на задворках нашли и опубликовали кадры дубля съёмок фильма «Директор» (1965).

По сюжету автомобиль персонажа Евгения Яковлевича должен был во что бы то ни стало обогнать автоколонну, следующую по песчаным дюнам Узбекистана.

Съёмки проходили в 40 километрах от Бухары. Урбанский отказался от дублёра, ведь во всех прошлых картинах все трюки исполнял сам. После трех дублей для лучшего результата начали снимать четвёртый.

Машина прыгнув с бархана, как с трамплина, неловко приземляется передними колёсами в песок, те завязли, и автомобиль перевернуло прямо на актёров. Судя по реакции участников съёмочной группы, картина им предстала будоражащая.

Автомобиль раритетный, ни про какую пассивную безопасность, про ремни безопасности речи и не шло. По моменту приземления Евгения Урбанского "сломало" об сиденье: перелом позвоночника, перелом свода черепа. Помощь врачей не помогла, актёр ушёл из жизни в больнице. Ему было всего 32 года.


Конечно, страшно. Но на что рассчитывали киношники? Почему не рассчитали трюк, почему всё же, вопреки Урбанскому, не привлекли каскадёров (лиц не разобрать, какая разница, кто сидит в машине)? Где страховка?

В общем, очень жаль, что так рано и так глупо ушёл талантливый актёр.

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Метки: Евгений Урбанский   актер   видео   кино   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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20k
Will2006 2 часа назад
Блин, еще недели не прошло...
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30k
АнтонПолднев Час назад
В машину два человека. Почему о втором ни слова?
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89k
parallax Час назад
Хренасе, сколько людЁв набежало. Неужели все они участники съёмок?
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Anarasius

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