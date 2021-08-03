"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма

Экранизация фантастического романа Александра Беляева "Человек-амфибия" с Владимиром Кореневым и Анастасией Вертинской в главных ролях стала сенсацией 1961 года.
Пока зрители ломились в кинотеатры (за три года картину посмотрели 100 миллионов человек!), критики негодовали, называя "Человека-амфибию" третьесортным, безвкусным, крикливым фильмом. И вообще, приключенческое кино чуждо советскому человеку!
Под стать визуальному ряду была и музыка. Фильм поразил воображение зрителей не только пронзительной историей в романтичных, условно заграничных декорациях и потрясающими подводными съёмками. Но и задорной мелодией в джазовом стиле. Довольно смелой и легкомысленной по тем временам!
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"Песенку о морском дьяволе" в кино исполняет певица из кафе-шантана, в роли которой выступила манекенщица Нина Большакова. При этом звучит вокал джазовой певицы Нонны Сухановой, которая записала буржуазный мотивчик всего за 20 минут и получила за это 9 рублей:
Автор текста — поэт Соломон Фогельсон. Здесь создатель многих песен на военную и морскую тематику позволил себе немного похулиганить:
"Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно!
Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино!
Там, под океаном, трезвый или пьяный —
Не видно всё равно!"
С этой песенки молодой ленинградский композитор Андрей Петров начал блестящую карьеру в кино. Его музыку зрители услышат (и полюбят!) в фильмах "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Я шагаю по Москве", "Служебный роман" и десятках других.
А "Песенка о морском дьяволе" ушла в народ. Фраза "Эй, моряк, ты слишком долго плавал" употребляется в отношении человека, который медлил — да и прозевал своё счастье. Песенка жива до сих пор, хоть и считалась когда-то официально декадентской и развратной!
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С берега крутого он умел нырять,
А дурак Зурита, на своем корыте,
Хотел его догна-а-ать!
За.е.бали уже. Заметили, сейчас такой новый тренд, методички подкорректировали. Уже не пи.з.дят, что все было хреново и ужасно, нет, просто все хорошее делалось вопреки плохим коммунистам, плохой советской власти, плохому государству.
Все эти современные псевдо - патриотические фильмы про войну, советский спорт, космос - все герои делали вопреки. Власти , государство препятствовали, не давали, а герои ( которых обязательно еврей должен играть), просто вопреки всему вот добивались, и всё.
И статьи вот такие выходят. Да, фильм хороший, да, песня хорошая, но это все вопреки, не подумайте чего такого.
Что же сейчас то снимается, сочиняется, поется говно одно? Исчезло то, вопреки чему всё делалось?
Так может, наоборот, благодаря советской власти, благодаря цензуре, благодаря идеологии снимались хорошие фильмы, сочинялись хорошие песни, ставились хорошие театральные постановки?