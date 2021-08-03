"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма

Автор текста — поэт Соломон Фогельсон. Здесь создатель многих песен на военную и морскую тематику позволил себе немного похулиганить:

"Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно!

Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино!

Там, под океаном, трезвый или пьяный —

Не видно всё равно!"

С этой песенки молодой ленинградский композитор Андрей Петров начал блестящую карьеру в кино. Его музыку зрители услышат (и полюбят!) в фильмах "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Я шагаю по Москве", "Служебный роман" и десятках других.

А "Песенка о морском дьяволе" ушла в народ. Фраза "Эй, моряк, ты слишком долго плавал" употребляется в отношении человека, который медлил — да и прозевал своё счастье. Песенка жива до сих пор, хоть и считалась когда-то официально декадентской и развратной!