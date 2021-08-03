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"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма

"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 10:05
Метки: видео   интересно   история   кино   музыка   факты   фильм   фото   
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Экранизация фантастического романа Александра Беляева "Человек-амфибия" с Владимиром Кореневым и Анастасией Вертинской в главных ролях стала сенсацией 1961 года.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: видео   интересно   история   кино   музыка   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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23k
Батончик с маком 46 минут назад
Если бы по книге сняли, то вообще шедевр получился
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35k
jonnyD Полчаса назад
Дьявола морского Ихтиандром звать,
С берега крутого он умел нырять,
А дурак Зурита, на своем корыте,
Хотел его догна-а-ать!
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7k
vitenok 39 минут назад
Так кого расстреляли за эту песню?
За.е.бали уже. Заметили, сейчас такой новый тренд, методички подкорректировали. Уже не пи.з.дят, что все было хреново и ужасно, нет, просто все хорошее делалось вопреки плохим коммунистам, плохой советской власти, плохому государству.
Все эти современные псевдо - патриотические фильмы про войну, советский спорт, космос - все герои делали вопреки. Власти , государство препятствовали, не давали, а герои ( которых обязательно еврей должен играть), просто вопреки всему вот добивались, и всё.
И статьи вот такие выходят. Да, фильм хороший, да, песня хорошая, но это все вопреки, не подумайте чего такого.
Что же сейчас то снимается, сочиняется, поется говно одно? Исчезло то, вопреки чему всё делалось?
Так может, наоборот, благодаря советской власти, благодаря цензуре, благодаря идеологии снимались хорошие фильмы, сочинялись хорошие песни, ставились хорошие театральные постановки?
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20k
Виталий Касандров 50 минут назад
Ну песня действительно декадентская - но как бы кино про разлагающийся морально запад так что все согласно линии партии .
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35k
Франц Лефорт 51 минуту назад
Лишний раз доказывет, насколько они(критики) далеки от народа.
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