Американцы повеселились во время просмотра советской комедии

Шедевры Л. Гайдая давно стали классикой, но любили их не только в СССР, киноленты были популярны и в других странах.
Герои видео решили посмотреть «Пес Барбос и необычный кросс». Между прочим, эта лента даже представляла СССР на фестивале в Каннах и номинировалась на премию.
Этот короткий десятиминутный фильм вышел в 1961 году и стал первой историей о полюбившихся многим горе-авантюристах. Трус, Балбес и Бывалый позже будут появляться в других советских комедиях. Эти персонажи станут известны каждому жителю, который хоть как-то связан с Советским Союзом. Герои видеоролика задаются вопросом, где снимался фильм, а мы в Travelask это выяснили: съемки велись на берегу реки Истры в Подмосковье рядом с поселком Снегири.
В общем, предлагаем вам посмотреть на реакцию и узнать впечатления американцев от приключений советских жуликов, которые решили заняться браконьерством и оглушить рыбу, но в итоге оглохли сами.
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АНТИФИШКИ
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У меня тут связь плохая, и видос не грузится.
Люди выросли на "Южном парке" и "Бивис и Баттхед"!
А то Кин дза дза или Итальянцы в России - это для "них" триллеры и трагедии!
Суть фельетона же в том что они вместо рыбалки сначала набухались, потом начали динамитом рыбу глушить.