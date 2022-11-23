Американцы повеселились во время просмотра советской комедии

Этот короткий десятиминутный фильм вышел в 1961 году и стал первой историей о полюбившихся многим горе-авантюристах. Трус, Балбес и Бывалый позже будут появляться в других советских комедиях. Эти персонажи станут известны каждому жителю, который хоть как-то связан с Советским Союзом. Герои видеоролика задаются вопросом, где снимался фильм, а мы в Travelask это выяснили: съемки велись на берегу реки Истры в Подмосковье рядом с поселком Снегири.