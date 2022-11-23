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Американцы повеселились во время просмотра советской комедии

Американцы повеселились во время просмотра советской комедии

Автор:
23 ноября 2022 09:09
Сообщество : Кино
Метки: Пес Барбос и необычный кросс   Реакция   американцы   видео   забавно   кино   фильм   фото   
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Шедевры Л. Гайдая давно стали классикой, но любили их не только в СССР, киноленты были популярны и в других странах.

Герои видео решили посмотреть «Пес Барбос и необычный кросс». Между прочим, эта лента даже представляла СССР на фестивале в Каннах и номинировалась на премию.

Этот короткий десятиминутный фильм вышел в 1961 году и стал первой историей о полюбившихся многим горе-авантюристах. Трус, Балбес и Бывалый позже будут появляться в других советских комедиях. Эти персонажи станут известны каждому жителю, который хоть как-то связан с Советским Союзом. Герои видеоролика задаются вопросом, где снимался фильм, а мы в Travelask это выяснили: съемки велись на берегу реки Истры в Подмосковье рядом с поселком Снегири.

В общем, предлагаем вам посмотреть на реакцию и узнать впечатления американцев от приключений советских жуликов, которые решили заняться браконьерством и оглушить рыбу, но в итоге оглохли сами.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пес Барбос и необычный кросс   Реакция   американцы   видео   забавно   кино   фильм   фото   
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7  комментариев
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12k
Мистер Фикс Час назад
Не тот ли этот Тони, который изучает Россию?
У меня тут связь плохая, и видос не грузится.
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−4
x_y_z_2 16 минут назад
так хорошо шпарят по руски, что кажется это студенты с воронежа балуются, набирают подписку
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65
Sata33 Полчаса назад
Ну юмор у нас похожий , почему бы и нет ? )))
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4k
Vlamir 54 минуты назад
Вот такой юмор им понятен! Почти про пердеж!
Люди выросли на "Южном парке" и "Бивис и Баттхед"!
А то Кин дза дза или Итальянцы в России - это для "них" триллеры и трагедии!
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65
Sata33 Vlamir 24 минуты назад
Да ерунду не говори , никогда не смеялся над их комедиями чтоль ?
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