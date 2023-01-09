«Лиловый шар»: как продолжение «Гостьи из будущего» разочаровало зрителей

Наташа Гусева в роли Алисы Селезневой и это не «Гостья из будущего». 9 января 1988 года в советских кинотеатрах начался показ детского художественного фильма «Лиловый шар».

Но продолжение любимой «Гостью из будущего» вызывало у зрителей лишь чувства разочарования, обиды и даже злости. Подростки конца 80-х просто не понимали, зачем им нужно это смотреть…