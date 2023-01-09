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«Лиловый шар»: как продолжение «Гостьи из будущего» разочаровало зрителей

«Лиловый шар»: как продолжение «Гостьи из будущего» разочаровало зрителей

Автор:
09 января 2023 10:07
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   лиловый шар   съемка   фильм   фото   
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Наташа Гусева в роли Алисы Селезневой и это не «Гостья из будущего». 9 января 1988 года в советских кинотеатрах начался показ детского художественного фильма «Лиловый шар».

Но продолжение любимой «Гостью из будущего» вызывало у зрителей лишь чувства разочарования, обиды и даже злости. Подростки конца 80-х просто не понимали, зачем им нужно это смотреть…

После триумфа «Гостьи из будущего» на телеэкранах, режиссер Павел Арсенов решил продолжить приключения Алисы. А чтобы наверняка получился еще один шедевр, кроме исполнительницы главной роли Наташи Гусевой, привлек и всю команду с предыдущей картины.

Снова сценарий написал Кир Булычев. За камерой стоял все тот же оператор Сергей Ткаченко. А заглавную композицию к «Лиловому шару» написал тот же тандем композитора Евгения Крылатова и поэта-песенника Юрия Энтина. Песню под вдохновляющим названием «Хоть глазочком заглянуть бы…» в новом фильме исполнила все та же Татьяна Дасковская, которая спела и «Прекрасное далеко».

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Кроме Наташи Гусевой, режиссер пригласил, правда, уже на совершенно другие роли, и других актеров из «Гостьи из будущего»: Борис Щербаков, Вячеслав Невинный, Вячеслав Баранов, Игорь Ясулович, Владимир Носик и Светлана Харитонова.

К ним добавились Виктор Павлов, Сергей Никоненко и просто волшебная, но совершенно ненужная в фильме Марина Левтова.

Надо заметить, что многих артистов загримировали под персонажей славянского (и не только) фольклора, и так сразу их не узнать.

Казалось, успех картине обеспечен. Но вместо нового триумфа – полный провал в кинотеатрах. А также разочарование и недовольство зрителей, особенно тех самых «алисоманов».


Почему так произошло?

Сегодня «Лиловый шар» называют халтурой и ругают за отвратительные «спецэффекты», если, конечно, то, что было на экране, вообще можно назвать этим термином.

Куклы на экране вызывали даже не ухмылку, а злость за неуважение к зрителю – таких нелепых и убогих сказочных существ в советском кино не видели со времен фильмов Александра Роу.

Ко всему прочему, совсем недавно, в 1986 году, миллионы детей и подростков посмотрели в советских кинотеатрах западногерманский фильм «Бесконечная история». Настоящее фэнтези, где живые актеры и кукольные драконы смотрелись органично.

Большие претензии к сюжету – попытка скрестить научную фантастику и сказку завела авторов в тупик. Звездолет и Царевна-Лягушка на его борту, бластеры и Кащей Бессмертный, оружие массового поражение в виде лилового шара и Волшебник на ковре-самолете, все эти несовместимые в одной истории вещи и герои вызывали разве что удивление.

Желание опереться на узнаваемых по «Гостье из будущего» актеров, сыграла с режиссером злую шутку. И если Игоря Ясуловича - Электрона Ивановича из предыдущего фильма в Кащее в «Лиловом шаре» еще нужно было разглядеть, то Вячеслав Баранов (физрук по прозвищу «Илья Муромец») и Вячеслав Невинный (пират Вечельчак У) в новых образах оказались не к месту. Они сыграли, соответственно, капитана Зеленого и Громозеку.

Во-первых, в «Гостье из будущего» у них были настолько яркие и запоминающиеся персонажи, что в «Лиловом шаре», в новых образах они смотрелись просто странно. А во-вторых, еще в 1982 году показали мультфильм «Тайна третьей планеты», где Громозека выглядел как настоящий инопланетный археолог. Разве он может быть другим?

Во что Громозеку превратили в фильме? В косматого генетического уродца? В созданный на коленке клон Чубакки из «Звездных войн», как считают некоторые зрители?

Но самая главная проблема фильма – Алиса. Когда снимали «Гостью из будущего» Наташе Гусевой было 11, потом исполнилось 12 лет. В «Лиловом шаре» ей больше 15 лет и от той девочки, в которую влюблялись все мальчишки Советского Союза, не осталась и следа.

Алиса стала взрослой и растеряла все свое детское обаяние и непосредственность. И надо сказать честно, актриса из Натальи Гусевой довольно слабая. Если в «Гостье из будущего» она, как и многие дети-актеры, не играла, а оставалась такой как есть в жизни, то в «Лиловом шаре» попытка молодой девушки снова изобразить ту самую девочку Алису провалилась.

Не надо также забывать, что в это время в Советском Союзе появляются видеосалоны и поколение, на которое ориентировались создатели фильма, очаровано совсем другим кино, ранее запретным. «Лиловый шар» для детей и подростков того времени - жуткое старье…

Единственное, что радует и запоминается в фильме – это песня:

Нам выпал счастливый, но трудный билет

Мы века двадцатого дети.

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Метки: актеры   кино   лиловый шар   съемка   фильм   фото   
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9  комментариев
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17k
Вася Час назад
ну я с пацанами соседями три раза подряд на него сходил, правда показывали в самом дальнем детском кинотеатре, в основных не крутили. Потом в пионерлагере пересказывали по вечерам, фильм классный. Цитаты опять же, "бабуля-ягуля"..
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15k
Голос Вселенной Полчаса назад
Ходил на него всего один раз. Осталось после фильма очень тяжелые нехорошие эмоции, преимущественно потому, что весь фильм не покидало чувство какой-то безысходности, уничтожение мира и прочее... Для ребенка такое представлять и переживать - отнюдь нелегко.
Года два назад вспомнил вдруг, что был такой фильм. Решил пересмотреть, вспомнить. Короче, осилил около 20 минут... Больше не выдержал. Декорации не убедительны, Грамозека какой-то... какой-то странный. Щербаков какой-то очень молодой для папы такой взрослой девочки...
Дочери своей этот фильм не сватал и не буду, смысла не вижу.
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23k
СергейПименов Полчаса назад
А мне нравится
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3k
5010_BIRD Полчаса назад
Похоже что пробник шара где-то все-таки бахнул.
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5k
Наталья 49 минут назад
даже и не слышала про такой
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1k
Мария Коненкова 51 минуту назад
Ну, не знаю, мне "Гостья" никогда не нравилась, вообще, я ни разу её от начала до конца не посмотрела, даже толком не знаю сюжет, мне никогда не нравились фильмы с толпами пионеров. А "Лиловый шар", помню, когда вышел, в наш клуб привезли, так я на все сеансы, помню, "музыку" прогуливала, чтоб на сеанс попасть, потом дома огребала. И всем детям в моей компании ужасно нравилась эта картина, обсуждали, цитировали, изображали... Так что не надо гнать, отличный фильм, ну, куклы немного подкачали, но это легко прощалось.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Чего пля?

**таких нелепых и убогих сказочных существ в советском кино не видели со времен фильмов Александра Роу**.

Нормальный фильмец..не надо гнать..это же детский фильм, а не для «алисоманов»))
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12k
Kostick Час назад
скорей всего по причине того, что сия экранизация к "лиловому шару" не имеет никакого отношения.
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