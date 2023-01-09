«Лиловый шар»: как продолжение «Гостьи из будущего» разочаровало зрителей

Наташа Гусева в роли Алисы Селезневой и это не «Гостья из будущего». 9 января 1988 года в советских кинотеатрах начался показ детского художественного фильма «Лиловый шар».
Но продолжение любимой «Гостью из будущего» вызывало у зрителей лишь чувства разочарования, обиды и даже злости. Подростки конца 80-х просто не понимали, зачем им нужно это смотреть…
После триумфа «Гостьи из будущего» на телеэкранах, режиссер Павел Арсенов решил продолжить приключения Алисы. А чтобы наверняка получился еще один шедевр, кроме исполнительницы главной роли Наташи Гусевой, привлек и всю команду с предыдущей картины.
Снова сценарий написал Кир Булычев. За камерой стоял все тот же оператор Сергей Ткаченко. А заглавную композицию к «Лиловому шару» написал тот же тандем композитора Евгения Крылатова и поэта-песенника Юрия Энтина. Песню под вдохновляющим названием «Хоть глазочком заглянуть бы…» в новом фильме исполнила все та же Татьяна Дасковская, которая спела и «Прекрасное далеко».
Кроме Наташи Гусевой, режиссер пригласил, правда, уже на совершенно другие роли, и других актеров из «Гостьи из будущего»: Борис Щербаков, Вячеслав Невинный, Вячеслав Баранов, Игорь Ясулович, Владимир Носик и Светлана Харитонова.
К ним добавились Виктор Павлов, Сергей Никоненко и просто волшебная, но совершенно ненужная в фильме Марина Левтова.
Надо заметить, что многих артистов загримировали под персонажей славянского (и не только) фольклора, и так сразу их не узнать.
Казалось, успех картине обеспечен. Но вместо нового триумфа – полный провал в кинотеатрах. А также разочарование и недовольство зрителей, особенно тех самых «алисоманов».
Почему так произошло?
Сегодня «Лиловый шар» называют халтурой и ругают за отвратительные «спецэффекты», если, конечно, то, что было на экране, вообще можно назвать этим термином.
Куклы на экране вызывали даже не ухмылку, а злость за неуважение к зрителю – таких нелепых и убогих сказочных существ в советском кино не видели со времен фильмов Александра Роу.
Ко всему прочему, совсем недавно, в 1986 году, миллионы детей и подростков посмотрели в советских кинотеатрах западногерманский фильм «Бесконечная история». Настоящее фэнтези, где живые актеры и кукольные драконы смотрелись органично.
Большие претензии к сюжету – попытка скрестить научную фантастику и сказку завела авторов в тупик. Звездолет и Царевна-Лягушка на его борту, бластеры и Кащей Бессмертный, оружие массового поражение в виде лилового шара и Волшебник на ковре-самолете, все эти несовместимые в одной истории вещи и герои вызывали разве что удивление.
Желание опереться на узнаваемых по «Гостье из будущего» актеров, сыграла с режиссером злую шутку. И если Игоря Ясуловича - Электрона Ивановича из предыдущего фильма в Кащее в «Лиловом шаре» еще нужно было разглядеть, то Вячеслав Баранов (физрук по прозвищу «Илья Муромец») и Вячеслав Невинный (пират Вечельчак У) в новых образах оказались не к месту. Они сыграли, соответственно, капитана Зеленого и Громозеку.
Во-первых, в «Гостье из будущего» у них были настолько яркие и запоминающиеся персонажи, что в «Лиловом шаре», в новых образах они смотрелись просто странно. А во-вторых, еще в 1982 году показали мультфильм «Тайна третьей планеты», где Громозека выглядел как настоящий инопланетный археолог. Разве он может быть другим?
Во что Громозеку превратили в фильме? В косматого генетического уродца? В созданный на коленке клон Чубакки из «Звездных войн», как считают некоторые зрители?
Но самая главная проблема фильма – Алиса. Когда снимали «Гостью из будущего» Наташе Гусевой было 11, потом исполнилось 12 лет. В «Лиловом шаре» ей больше 15 лет и от той девочки, в которую влюблялись все мальчишки Советского Союза, не осталась и следа.
Алиса стала взрослой и растеряла все свое детское обаяние и непосредственность. И надо сказать честно, актриса из Натальи Гусевой довольно слабая. Если в «Гостье из будущего» она, как и многие дети-актеры, не играла, а оставалась такой как есть в жизни, то в «Лиловом шаре» попытка молодой девушки снова изобразить ту самую девочку Алису провалилась.
Не надо также забывать, что в это время в Советском Союзе появляются видеосалоны и поколение, на которое ориентировались создатели фильма, очаровано совсем другим кино, ранее запретным. «Лиловый шар» для детей и подростков того времени - жуткое старье…
Единственное, что радует и запоминается в фильме – это песня:
Нам выпал счастливый, но трудный билет
Мы века двадцатого дети.
Источник:
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Года два назад вспомнил вдруг, что был такой фильм. Решил пересмотреть, вспомнить. Короче, осилил около 20 минут... Больше не выдержал. Декорации не убедительны, Грамозека какой-то... какой-то странный. Щербаков какой-то очень молодой для папы такой взрослой девочки...
Дочери своей этот фильм не сватал и не буду, смысла не вижу.
**таких нелепых и убогих сказочных существ в советском кино не видели со времен фильмов Александра Роу**.
Нормальный фильмец..не надо гнать..это же детский фильм, а не для «алисоманов»))