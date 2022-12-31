25 коротких фактов о советских фильмах 60-х годов. Часть 3

1. В фильме "На войне как на войне" встречаются анахронизмы. Например, самоходка СУ-100. Также можно увидеть танки Т-54. У немцев можно разглядеть автоматы АК.





2. Изначально фильм "Три тополя на Плющихе" назывался "Три тополя на Шаболовке", в конце 60-х годов Шаболовка уже ассоциировалась с телевидением, а потому решили поменять.