25 коротких фактов о советских фильмах 60-х годов. Часть 3

Далее вы можете прочитать интересные факты про фильмы СССР, снятые в 60-е годы. Это третья часть, можете прочитать и предыдущие, если данная тема вам интересна. Часть 1 и 2
1. В фильме "На войне как на войне" встречаются анахронизмы. Например, самоходка СУ-100. Также можно увидеть танки Т-54. У немцев можно разглядеть автоматы АК.
2. Изначально фильм "Три тополя на Плющихе" назывался "Три тополя на Шаболовке", в конце 60-х годов Шаболовка уже ассоциировалась с телевидением, а потому решили поменять.
3. Автор сценария фильма "Отец солдата" Сулико Жгенти сам ушел на войну добровольцем. Прототип главного героя служил вместе с Сулико.
4. Первоначально фильм "За двумя зайцами" был снят на yкpaинском языке. Но он оказался очень успешным в прокате в УССР, а потому его дублировали с этими же актерами на русский язык.
5. Роль таксиста Сашу в фильме "Три тополя на Плющихе мог сыграть Николай Рыбников.
6. Сценарий фильма "Приходите завтра" написан режиссером Евгением Ташковым вместе с супругой Екатериной Савиновой, которая сыграла главную роль. Фильм отражает некоторые факты из жизни актрисы.
7. Когда Юрий Озеров решил снимать киноэпопею "Освобождение", то в ЦК КПСС ему сразу сказали снимать с Курской битвы. Руководили съемками фильма непосредственно из ЦК КПСС.
8. В фильме "Ко мне, Мухтар!" снималось три собаки. Но сложные эпизоды снимались с овчаркой по имени Дейк.
9. Главную роль в фильме "Живет такой парень" мог сыграть Владимир Высоцкий. Но в итоге роль Пашки Колокольникова сыграл Леонид Куравлев.
10. Чтобы снять вечеринку молодежи в фильме "Мне двадцать лет" более "документально", Марлен Хуциев позвал на съемки своих знакомых - Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, сценаристов Павла Финна и Наталью Рязанцеву.
11. Когда Лев Кулиджанов пригласил Юрия Никулина на главную роль в фильме "Когда деревья были большими", он не смотрел ни одной комедии с участием Юрия Никулина. Он даже не подозревал, что это комедийный актер.
12. Юрий Никулин долго не мог подобрать правильный образ Кузьмы в фильме "Когда деревья были большими". Он перебрал сотню головных уборов, но все они не нравились. В углу он случайно заметил кепку со сломанным козырьком. Именно она завершила образ Кузьмы.
13. Первое название фильма "Мне двадцать лет" было "Застава Ильича".
14. На роль Жени Колышкина для фильма "Женя, Женечка и Катюша" первоначально рассматривалась кандидатура Борислава Брондукова.
15. На роль Офелии в фильм "Гамлет" Козинцев сначала пригласил Аллу Демидову, но та отказалась, так как посчитала, что роль ей не подходит. После этого пригласили Анастасию Вертинскую. Роль Гамлета досталась Иннокентию Смоктуновскому без проб. Козинцев увидел его еще в учебном фильме "До будущей весны" и сразу понял, что это и есть Гамлет.
16. Песню "Добрый вечер" в фильме "Дайте жалобную книгу" исполняет Лариса Мондрус.
17. Фраза «Дядя Петя, ты дуpaк» из фильма "Сережа" стала очень известной в Интернете (даже превратилась в мем). Но далеко не все из молодежи знают, из какого она фильма.
18. Ради небольшого эпизода - прохода по канату, актер Алексей Баталов научился ходить по канату и исполнил этот эпизод сам. Играл он Тибула в "Трех толстяках".
19. В качестве немецкого автомобиля-амфибии в фильме "Крепкий орешек" выступает советский автомобиль-амфибия «НАМИ-055В».
20. Роль Евдокимова в фильме "Еще раз про любовь" сначала начал играть Владимир Высоцкий. Но после нескольких дней съемок его заменили, так как уж очень он не подходил Татьяне Дорониной по темпераменту, хотя Высоцкий нравился и режиссеру, и сценаристу.
21. Благодаря фильму 1964 года "Легкая жизнь" в обиход вошла фраза «Здравствуйте, я ваша тетя».
22. Фильм "Тридцать три" не задержался в прокате и на две недели. Его срочно потребовали убрать, так как якобы увидели пародию на советских космонавтов.
23. Первоначальное название фильма "Семь стариков и одна девушка" было "Группа №13".
24. В фильме "Разведчики" Алексей Смирнов играет разведчика. В годы Великой Отечественной войны он сам был разведчиком.
25. Юрий Никулин назвал троицу "Никулин, Вицин, Моргунов" в фильме "Семь стариков и одна девушка" инородным телом, так как она была совершенно не в тему.
Источник:
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