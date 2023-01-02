«Золушка»: за кадром послевоенной советской сказки

Актриса настолько соответствовала его представлениям о героине, что его не смущал даже возраст Янины — ей тогда исполнилось 37 лет. Режиссером выступила Надежда Кошевелова, и она всецело поддержала сценариста: ну а где еще найти настолько миниатюрную блондинку ростом 147 см, которая носила бы туфли 31 размера. Против артистки выступали студийные боссы по понятным причинам и даже предлагали заменить ее на балерину Марию Мазун, но творческая команда осталась непреклонна.

Съемки стартовали, однако всем пришлось идти на ухищрения.