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«Золушка»: за кадром послевоенной советской сказки

«Золушка»: за кадром послевоенной советской сказки

Автор:
02 января 2023 09:52
Сообщество : Кино
Метки: актеры   золушка   кино   сказка   съемка   факты   фильм   фото   
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Знаменитая отечественная экранизация сказки «Золушка» вышла на экраны в 1947 году — кинематографисты поняли, что в этот период зрителям, которые еще могли наблюдать вокруг себя последствия войны и разрушений, хотелось отвлечься и получить хоть немного теплых эмоций, а еще лучше — волшебства.

Евгений Шварц написал сценарий мгновенно, а в роли скромной Золушки он видел исключительно Янину Жеймо.

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Актриса настолько соответствовала его представлениям о героине, что его не смущал даже возраст Янины — ей тогда исполнилось 37 лет. Режиссером выступила Надежда Кошевелова, и она всецело поддержала сценариста: ну а где еще найти настолько миниатюрную блондинку ростом 147 см, которая носила бы туфли 31 размера. Против артистки выступали студийные боссы по понятным причинам и даже предлагали заменить ее на балерину Марию Мазун, но творческая команда осталась непреклонна.

Съемки стартовали, однако всем пришлось идти на ухищрения.

Многие предметы декора приносили из домов, массовку одевали в костюмы, конфискованные в берлинском театре, а те, что приходилось шить, создавали прямо из занавесок, ведь большинство павильонов и костюмерных Ленфильма сгорели во время войны. Кроме того, снимать приходилось преимущественно вечером — Жеймо считала, что лучше выглядит в кадре после того, как выспится и избавится от утренней отечности.

Выбирая взрослую актрису на роль Золушки, пришлось искать и принца ей под стать.

Поиски увенчались успехом: прекрасного принца сыграл 35-летний Алексей Консовский. После выхода фильма на экраны он столкнулся с огромным потоком писем от влюбленных поклонниц.

Мачеху пришлось искать особенно долго. Первой претенденткой была Фаина Раневская, однако на пробах она показала гротескную версию злой мачехи и сама осталась недовольна.

Затем свои силы испытала Надежда Мурм — на нее Шварц рассчитывал больше всего, но артистке не удалось уловить характер. В итоге все же остановились на Раневской, но кинозвезде пришлось полностью переосмыслить образ.

Кроме того, нельзя представить Золушку без ее хрустальных туфель.

Их создавали в двух вариантах. Одни туфли — из оргстекла. Надеть их было невозможно, зато они превосходно смотрелись в кадре крупным планом. Другие были куда удобнее, их тоже пришлось изготавливать под 31 размер ноги.

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Метки: актеры   золушка   кино   сказка   съемка   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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Колька Валеркин сын Час назад
"Я не волшебник, я только учусь!" (с) Красивый фильм.
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