10 самых кассовых российских фильмов

Предлагаю список из 10 российских фильмов, которые заработали больше всего денег в прокате.
10 место - "Викинг", 2016
1 миллиард 511 миллионов рублей.
Фильм про некоторые исторические события, которые происходили в нашей стране. Далеко не все были в восторге.
9 место - "Сталинград", 2013
1 миллиард 620 миллионов рублей.
Фильм рассказывает об одном событии из Сталинградской битвы. Опять же у зрителей были вопросы к сюжету.
8 место - "Последний богатырь", 2017
1 миллиард 673 миллиона рублей.
Отличный фильм-фэнтези для всей семьи. Успех был предсказуем.
7 место - "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", 2018
1 миллиард 688 миллионов рублей.
На волне популярности сериала был снят и фильм. Кому-то фильм понравился, а кто-то разочаровался.
6 место - "Последний богатырь. Корень зла", 2020
2 миллиарда 50 миллионов рублей.
Продолжение фильма. Было понятно, что успех подтолкнет создателей сделать продолжение.
5 место - "Последний богатырь: Посланник тьмы", 2021
2 миллиарда 205 миллионов рублей.
Вроде как последняя часть. Этим фильмом был завершен "Богатырь". Продолжение лучше не делать, чтобы не испортить (как мне кажется).
4 место - "Т-34", 2018
2 миллиарда 283 миллиона рублей.
Фильм был очень разрекламирован. О нем говорили все. По факту, получился "невероятный боевик".
3 место - "Движение вверх", 2017
2 миллиарда 970 миллионов рублей.
Фильм про события одной очень важной спортивной победы. Но были некоторые скандалы, касающиеся сюжета и достоверности сюжетной линии.
2 место - "Холоп", 2019
3 миллиарда 73 миллиона рублей.
Комедийный фильм, который всех удивил своими сборами. За основу сценария была взята уже несколько раз испробованная модель. Благодаря хорошей реализации фильм привлек внимание многих зрителей.
1 место - "Чебурашка", 2023
4 миллиарда 533 миллиона рублей (на момент публикации).
Этакий феномен российского кино. Кто бы мог подумать, что зрителю уже надоели все эти "супергерои" и прочие боевики. Зрителю хочется простое детское кино
Источник:
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Холоп понравился, прикольной фильмец.
Последний богатырь первые 2 части норм, посмеялся даже. № часть не смотрел.
Чебурашка... Просто выжали из пальца что-то...
Интересно, автор действительно верит в это "надоели"?