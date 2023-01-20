FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11401 пост • 1210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 самых кассовых российских фильмов

10 самых кассовых российских фильмов

Автор:
20 января 2023 10:24
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   прокат   русский фильм   съемка   фильм   фото   
669
11

Предлагаю список из 10 российских фильмов, которые заработали больше всего денег в прокате.

10 место - "Викинг", 2016

×
×

1 миллиард 511 миллионов рублей.

Фильм про некоторые исторические события, которые происходили в нашей стране. Далеко не все были в восторге.


9 место - "Сталинград", 2013

1 миллиард 620 миллионов рублей.

Фильм рассказывает об одном событии из Сталинградской битвы. Опять же у зрителей были вопросы к сюжету.


8 место - "Последний богатырь", 2017

1 миллиард 673 миллиона рублей.

Отличный фильм-фэнтези для всей семьи. Успех был предсказуем.


7 место - "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", 2018

1 миллиард 688 миллионов рублей.

На волне популярности сериала был снят и фильм. Кому-то фильм понравился, а кто-то разочаровался.


6 место - "Последний богатырь. Корень зла", 2020

2 миллиарда 50 миллионов рублей.

Продолжение фильма. Было понятно, что успех подтолкнет создателей сделать продолжение.


5 место - "Последний богатырь: Посланник тьмы", 2021

2 миллиарда 205 миллионов рублей.

Вроде как последняя часть. Этим фильмом был завершен "Богатырь". Продолжение лучше не делать, чтобы не испортить (как мне кажется).


4 место - "Т-34", 2018

2 миллиарда 283 миллиона рублей.

Фильм был очень разрекламирован. О нем говорили все. По факту, получился "невероятный боевик".


3 место - "Движение вверх", 2017

2 миллиарда 970 миллионов рублей.

Фильм про события одной очень важной спортивной победы. Но были некоторые скандалы, касающиеся сюжета и достоверности сюжетной линии.


2 место - "Холоп", 2019

3 миллиарда 73 миллиона рублей.

Комедийный фильм, который всех удивил своими сборами. За основу сценария была взята уже несколько раз испробованная модель. Благодаря хорошей реализации фильм привлек внимание многих зрителей.


1 место - "Чебурашка", 2023

4 миллиарда 533 миллиона рублей (на момент публикации).

Этакий феномен российского кино. Кто бы мог подумать, что зрителю уже надоели все эти "супергерои" и прочие боевики. Зрителю хочется простое детское кино

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   прокат   русский фильм   съемка   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
625
Uganda 51 минуту назад
Я ничего из списка не видел. А стоит? Что-то после разочарований от нашего кино уже на новое не встает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
720
Villary 12 минут назад
На днях наткнулся на Побег из Шоушенка и не смог переключить. А с этими фильмами так работает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ProstoBoBka 14 минут назад
Из перечисленного:
Холоп понравился, прикольной фильмец.
Последний богатырь первые 2 части норм, посмеялся даже. № часть не смотрел.
Чебурашка... Просто выжали из пальца что-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 14 минут назад
"Чебуратор" выстрелил потому, что в новогодние каникулы тупо больше смотреть в кино было нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 45 минут назад
А..сюда..слабо бабло перевести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roman 46 минут назад
"зрителю уже надоели": на безрыбье и чебурашка - рыба.
Интересно, автор действительно верит в это "надоели"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

368534



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 января
Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ
Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ
Набирающие популярность в сообществах
Россия, которую мы потеряли
Россия, которую мы потеряли
Нейронные сети в искусстве - хорошо это или плохо?
Нейронные сети в искусстве - хорошо это или плохо?
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный выбор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#интересное#аварии#авто аварии#автомобили#Приколы#автомир#роль
#Юмор#история#факты#забавно#кино#в мире#знаменитости#Прошлое#Ynews#новости
#Прикол#животные#подборка#позитив#люди#сво#картинки#Фотографии#фильм#США
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще 10 причин пересмотреть "Убойную силу" 10 причин пересмотреть "Убойную силу" «Лиловый шар»: как продолжение «Гостьи из будущего» разочаровало зрителей «Лиловый шар»: как продолжение «Гостьи из будущего» разочаровало зрителей «…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы «…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы 10 случаев, когда роли в фильмах писались не под тех, кто в итоге их сыграл 10 случаев, когда роли в фильмах писались не под тех, кто в итоге их сыграл Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм

На что жалуетесь?

Вернуться