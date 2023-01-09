10 причин пересмотреть "Убойную силу"

Мне бы хотелось поделиться некоторыми «причинами», почему этот сериал можно смотреть и сегодня, хотя «сериальный рынок» сегодня переполнен.

1. Пусть это и типичный сериал про милиционеров, но он не совсем типичный. Здесь уже присутствуют «приключения», а в сезонах есть взаимосвязанные серии, которые, фактически, демонстрируют нам полноценный фильм.