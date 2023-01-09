10 причин пересмотреть "Убойную силу"

Это тот сериал, который пользовался реальной любовью зрителей в начале нулевых.
Мне бы хотелось поделиться некоторыми «причинами», почему этот сериал можно смотреть и сегодня, хотя «сериальный рынок» сегодня переполнен.
1. Пусть это и типичный сериал про милиционеров, но он не совсем типичный. Здесь уже присутствуют «приключения», а в сезонах есть взаимосвязанные серии, которые, фактически, демонстрируют нам полноценный фильм.
2. Молодые известные сегодня актеры. Это всегда интересно. Мы знаем, какие они стали, но нам хочется смотреть, какие они были.
3. Интересный сюжет. Данный сериал имеет большое преимущество перед современными сериалами, где стараются выдать максимальное количество серий с минимальным качеством.
4. События развиваются во множестве локаций. Но самое главное – натурные съемки.
5. Это наша жизнь. Без всяких приукрашиваний. Где-то есть крутые полицейские, а где-то были простые милиционеры, которые просто выполняли свою рутинную работу.
6. В сериале показано многое то, что сегодня бы наверняка не показали по центральным каналам.
7. Героям хочется сопереживать. Такое ощущение, что они жили рядом с нами где-то в нулевых. Там в нулевых и остались.
8. Юмор. Он там есть. Его даже больше, чем в обычной комедии.
9. Как ни странно, но это один из немногих сериалов, который цитируют. А некоторые фрагменты используют в качестве отсылок в других фильмах – «как Жора на мине стоял».
10. Есть моменты, которые просто хочется пересматривать. Помните, когда майор Шишкин выходит на свободу, а его встречают коллеги и жена.
Источник:
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Остальные - от лукавого.
"«Направляется труп гражданина Яковлева для дальнейшего вскрытия и установления причин смерти». Замечательно. Ты что, его уже вскрывать начал?"