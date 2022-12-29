Как снимали магическую сказку «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Рассказываю, как в 60-х создавалась знаменитая постановка.
В преддверии новогодних праздников можно бесконечно пересматривать «Иронию судьбы» или «Девчат», но почему бы не вспомнить и менее заезженную, но все таки классику советского кино — к примеру, экранизацию сборника волшебных и жутковатых рассказов Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»?
В режиссерском кресле проекта оказался мастер советской киносказки — Александр Роу. Изначально постановщик задумывался об экранизации «Ночи перед Рождеством», но студийные боссы ответили решительным отказом в фильме с таким названием. Тогда Роу расширил свой проект — и взялся за постановку всего цикла «Вечеров на хуторе…».
Съемки пришлось отложить на март, а снежный антураж отправились искать на Кольский полуостров. Хаты снимали в Мурманской области, там же искали массовку. Каждый желающий мог попробовать свои силы на прослушивании
На роль главной красавицы оксаны искали идеальную актрису и долгое время Роу планировал отдать эту работу певице Юлии Пашковской.
В дело вмешался случай: в одном из коридоров студии режиссер столкнулся с 19-летней Людмилой Мызниковой и понял, что она именно та, кого он искал. Позднее артистка вспоминала, как режиссер подбежал к ней со словами «Вот моя Оксана!».
Кузнеца Вакулу сыграл Юрий Тавров — это была первая крупная роль выпускника актерских курсов.
По воспоминаниям Мызниковой, у нее так и не сложилось теплых отношений с артистом, он был замкнутым. В итоге эта роль была единственной крупной работой Таврова.
На роль Солохи пригласили Людмилу Хитяеву — артистка получила предложение без всяких проб, хотя она не вполне соответствовала образу ведьмы.
Артистку одевали и снимали так, чтобы она казалась полнее, а однажды она сломала нос — тогда ее снимали в профиль во время сцены жутковатого полета на метле. Причем режиссер пришел в восторг от образовавшейся изящной горбинки на ее носу.
В итоге фильм оказался наполнен мистическими событиями, яркими героями и настоящим духом предновогоднего волшебства. Для этого съемочной команде пришлось проявить чудеса изобретательности, ведь то, что в сценарии занимает два слова, может потребовать огромных киномощностей.
Так, самым сложным эпизодом стал пролет черта по небу.
Для этой сцены пригласили не просто дублера, но акробата, который должен был заменить Георгия Милляра. Однако во время съемок произошел несчастный случай — дублер упал с внушительной высоты и получил травму. Оставшись без замены, Милляр сам отправился исполнять трюк и настолько проникся атмосферой, что с удовольствием делал пируэты перед съемочной командой.
Источник:
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"Черт – человек, занимающий одну из самых нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных (ниже – только чушки и опущенные). Черт отличается невыдержанностью своих моральных принципов, безответственностью в поведении и неопрятным внешним видом."