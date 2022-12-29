Как снимали магическую сказку «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Съемки пришлось отложить на март, а снежный антураж отправились искать на Кольский полуостров. Хаты снимали в Мурманской области, там же искали массовку. Каждый желающий мог попробовать свои силы на прослушивании

На роль главной красавицы оксаны искали идеальную актрису и долгое время Роу планировал отдать эту работу певице Юлии Пашковской.