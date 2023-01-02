Роковой советский мюзикл, который показали в новогоднюю ночь и отправили на полку

Трогательная история любви, основанная на пьесе Джеймса Пристли, приглянулась режиссеру Леониду Квинихидзе, известного по фильмам: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки» и «Мэри Поппинс, до свидания». На главные роли предполагалось пригласить именитых актеров, однако режиссер решил иначе.

Квинихидзе был помешан на балете, который окружал его всюду. Постановщик решил пойти на рискованный шаг и позвал играть центральных персонажей танцоров балета. Нина Фомина, написавшая сценарий к мюзиклу, вспоминала:

- «В то время «балетные» считались неблагонадежными. Эмигрировали Рудольф Нуреев и Михаил Барышников. По моим сценариям запретили уже пять картин, потому что герои удрали на Запад. Я опасалась, что с лентой «31 июня» случится то же самое».