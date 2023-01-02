Роковой советский мюзикл, который показали в новогоднюю ночь и отправили на полку

31 декабря 1978-го года зрители могли увидеть на своих телеэкранах красивую сказку под названием «31 июня». Несмотря на целую россыпь звездных актеров и жанр, не подразумевающий ничего провокационного, картина пропала с экранов на многие годы, параллельно поломав несколько судеб...
Трогательная история любви, основанная на пьесе Джеймса Пристли, приглянулась режиссеру Леониду Квинихидзе, известного по фильмам: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки» и «Мэри Поппинс, до свидания». На главные роли предполагалось пригласить именитых актеров, однако режиссер решил иначе.
Квинихидзе был помешан на балете, который окружал его всюду. Постановщик решил пойти на рискованный шаг и позвал играть центральных персонажей танцоров балета. Нина Фомина, написавшая сценарий к мюзиклу, вспоминала:
- «В то время «балетные» считались неблагонадежными. Эмигрировали Рудольф Нуреев и Михаил Барышников. По моим сценариям запретили уже пять картин, потому что герои удрали на Запад. Я опасалась, что с лентой «31 июня» случится то же самое».
Режиссер настоял на своем и на ключевую роль пригласил лишь одного не танцующего - Николая Еременко, да и то исключительно за внешность.
- «Я прекрасно понимал, что роль будет держаться на моих внешних данных», — вспоминал Еременко. - «Я думал отказаться от съемок, но когда услышал мелодии к фильму... Они были великолепными! Я не смог отказать».
Идея Квинихидзе сработала, герой Еременко действительно приковывал внимание. Более того, он смог показать любовь без единого поцелуя. Однако, это скорее заслуга Натальи Трубниковой, отказавшейся даже прикасаться к Еременко. Однако куда более жаркие страсти были кипели в соседней паре.
Знаменитый танцор Александр Годунов играл Лемисона. Его супруге, приме Большого театра Людмиле Власовой, досталась роль леди Нинет. Удивительно, но отчасти они повторили судьбу своих персонажей.
Через полгода после премьеры «31 июня», во время очередных гастролей, Годунов попросил политического убежища в США. Власова прождала его в самолете несколько дней, после чего вернулась в СССР, одна... - «Мила, не улетай, я без тебя умру!», — кричал в небо Годунов.
«Эти люди умерли. Умерли не своей смертью», — сказал персонаж Владимира Этуша и кивнул в сторону скульптуры Лемисона. Годунов больше никогда не виделся с Милой, а в мае 1995-го был найден мертвым. Ему было всего 45 лет.
К сожалению, это было лишь началом злоключений. Наталья Трубникова после «31 июня» не сыграла ни одной значимой роли. Актриса активно ходила на пробы, на нее смотрели, но не утверждали. Боялись, что она может уехать за границу, как и Годунов. Впрочем, подобная участь постигла практически всех балетных артистов.
Опасения сценаристки Нины Фоминой воплотились в реальность - после единственного показа лента отправилась на полку. Этот факт рассорил Квинихидзе и композитора Александра Зацепина. Последний был обижен на то, что вместе с фильмом была похоронена и его музыка.
Многие из тех, кто работал над этим красивым фильмом, назвали его роковым. И действительно, прекрасная музыкальная сказка закончилась счастливо только на экране.
Источник:
Татьяна Анциферова - Ищу тебя. 1978
Музыка А.Зацепин,стихи Л.Дербенёв
Источник:
- Как удалось снять «Усатый нянь»: самая уютная советская комедия
- Джо Пеши рассказал о неудачном трюке во время съемок «Один дома»
- О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов
- 9 интересных фактов о франшизе "Мумия"
- 25 фактов о советских фильмах 60-х годов
не люблю мюзиклы) не знаю ни одного человека который бы говорил "ох как я обожаю мюзиклы, если в фильме не поют не могу его смотреть!"
До этого времени только один раз.