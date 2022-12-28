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25 коротких фактов про советские фильмы 60-х годов. Часть 2

25 коротких фактов про советские фильмы 60-х годов. Часть 2

Автор:
28 декабря 2022 10:32
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   съемка   факты   фильм   фото   
690
18

Эти фильмы вы отлично знаете, а кое-то про их создание могли и не знать. Хотя, в Интернете и на телевидении уже все тайное давно является явным. Первая часть тут

1. Пес Дружок, который сыграл в сказке "Морозко", до этого снялся в другом фильме - "Сказка о потерянном времени".

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2. В фильме "Полосатый рейс" снялся тигр по имени Пурш. Это были его пятые съемки в кино.


3. Георгий Милляр спас фильм "Морозко" от гибели. Все дело в том, что в помещении, где хранился отснятый материал фильма, произошел прорыв трубы. В это время в помещении был только Георгий Милляр. Он кинулся выносить кинопленки под струей холодной воды.


4. Фильм полосатый рейс был снят по личной просьбе Никиты Хрущева, который был восхищен Маргаритой Назаровой.

5. Из фильма "Золотой теленок" был вырезан большой эпизод в "Вороньей слободке", где снялся Анатолий Папанов.

6. Фильм "Свадьба в Малиновке" действительно снимался в деревне Малиновка.

7. Не все заметили, что буфетчицу в фильме "Полосатый рейс" играет начинающая актриса Алиса Фрейндлих.

8. Для съемок в фильме "Пес Барбос и необычный кросс" Леонид Гайдай попросил наклеить Юрию Никулину большие ресницы, чтобы "лицо казалось глупее".

9. В фильме "Золотой теленок" самой первой сценой, которую сняли, была сцена, когда Бендер говорит «Это конец. Конец первой серии».


10. Первоначально на роль Хомы Брута в фильме "Вий" планировался Михаил Кокшенов.


11. Фильм "Три плюс два" снимался в двух вариантах - в широкоэкранном и обычном. По этой причине актеры, как минимум, два раза проигрывали одну и ту же сцену. Разница хорошо видна при просмотре обеих версий фильма.

12. Фильм "Вий" начали снимать начинающие режиссеры Кропачев и Ершов. Но комиссия забраковала материал, так как все получилось слишком реалистично. Режиссеров убрали, а вместо них поставили Александра Птушко. В результате фильм сталь больше напоминать сказку.

13. Отснятого материала для фильма "Пес Барбос и необычный кросс" хватило бы для полнометражного фильма. Но Леонид Гайдай сократил хронометраж до 10 минут, сохранив некоторые трюки для "Самогонщиков".


14. В новелле "Наваждение", когда Шурик и Лида идут лицом на камеру, съемки проходили в Москве. А когда их снимали со спины, то съемки были в Одессе.

15. Анатолий Солоницын молчал четыре месяца, чтобы съемки эпизода снятия обета молчания в фильме "Андрей Рублев" выглядели более достоверно.

16. В фильме "Я шагаю по Москве" герой Ролана Быкова насвистывает песню "О друге", которая прозвучала в предыдущем фильме Георгия Данелии.

17. Ролан Быков сам написал частушки скомороха для фильма "Андрей Рублев", так как настоящие оригинальные частушки состоят из ненормативной лексики.

18. Роль Шурочки Азаровой в фильме "Гусарская баллада" могли сыграть Алиса Фрейндлих и Людмила Гурченко.


19. В фильме "Королева бензоколонки" Надежда Румянцева сыграла роль 17-летней девушки, хотя ей самой было 32 года.

20. В фильме "Доживем до понедельника" Станислав Ростоцкий единственный раз снял свою жену Нину Меньшикову.

21. Фильм "Иваново детство" вышел в советский прокат лишь через четыре года после съемок.

22. Худсовет был против Игоря Ильинского в роли Кутузова в фильме "Гусарская баллада". Но Эльдар Рязанов пошел на хитрость - он снял проезд Кутузова ранней весной, когда еще был снег. Переснять этот эпизод с другим актером позднее было бы невозможно.

23. В фильме "Сказка о потерянном времени" действие происходит летом, но в оригинале - зимой.


24. Идею экранизации произведения Александра Беляева вынашивали в Голливуде. Но так и не взялись из-за трудностей с организацией подводных съемок. А Владимир Чеботарев взялся и снял фильм "Человек-амфибия".

25. Костюм Ихтиандра для съемок фильма "Человек-амфибия" был изготовлен из материи, из которой шили плотные женские колготки. А чешую сделали из старой белой кинопленки. Были вырезаны 10 тысяч чешуек и сшиты 4 костюма.


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Метки: актеры   интересно   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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22k
hebpat Час назад
Роль Шурочки Азаровой в фильме "Гусарская баллада" НЕ могли сыграть Алиса Фрейндлих и Людмила Гурченко. Они пробовались на эту роль, но не прошли из за своей женственности, Азарова в костюме гусара должна была напоминать паренька, а не переодетую бабу.
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3k
Nigilist 10 минут назад
Откуда взяли текст "настоящих оригинальных частушек, которые состояли из ненормативной лексики"?
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
7. Не все заметили, что буфетчицу в фильме "Полосатый рейс" играет начинающая актриса Алиса Фрейндлих.
------------------
Автор! Не надо лукавить. Прям таки НЕ ВСЕ?
******************
11. Фильм "Три плюс два" снимался в двух вариантах - в широкоэкранном и обычном. По этой причине актеры, как минимум, два раза проигрывали одну и ту же сцену. Разница хорошо видна при просмотре обеих версий фильма.
-----------------
Особенно, где герой Андрея Миронова на десерт предлагает "секрет изобретателя" - желе. В варианте 4:3 желе выглядит весьма аппетитно, а в широкоформатном варианте желе представляет из себя некую полурасплавленную субстанцию.
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18k
сергей костюнин 46 минут назад
Я бы сейчас посмотрел полнометражную версию Самогонщиков ))
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9k
GROMOZEKA Час назад
Раньше просто обожал фильм «Три плюс два»
Сейчас везде показывают т.н. Режиссерскую версию, которая мне не нравится вовсе.
Помимо добавленного хронометража, изменены некоторые диалоги и вообще фильм потерял свой блеск.
Опять же ИМХО


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