25 коротких фактов про советские фильмы 60-х годов. Часть 2

2. В фильме "Полосатый рейс" снялся тигр по имени Пурш. Это были его пятые съемки в кино.

3. Георгий Милляр спас фильм "Морозко" от гибели. Все дело в том, что в помещении, где хранился отснятый материал фильма, произошел прорыв трубы. В это время в помещении был только Георгий Милляр. Он кинулся выносить кинопленки под струей холодной воды.

4. Фильм полосатый рейс был снят по личной просьбе Никиты Хрущева, который был восхищен Маргаритой Назаровой.