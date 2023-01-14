10 лучших итальянских комедий 50-х годов

В свое время в нашей стране особой любовью пользовались итальянские кинокомедии. Наши граждане любили итальянских актеров и актрис. Но давайте вспомним итальянские комедии, которые были сняты в 50-х годах.
Среди них очень много хороших фильмов. Я выбрал самые лучшие итальянские комедии 50-х годов.
Обратите внимание, что часть фильмов снята в сотрудничестве с французами.
Злоумышленники как всегда остались неизвестны, 1958
Одного автомобильного вора по имени Козимо ловят прямо на месте преступления. Козимо попадает в тюрьму, но у него есть наводка на очень крупную кражу. И что же делать Козимо? Остается только найти человека, который бы за него отсидел.
Главную роль сыграл Витторио Гассман. В фильме впервые в кино появилась Клаудиа Кардинале.
Пройдоха, 1959
Владелец магазина тканей Торкато убежден, что налоги слишком большие, а потому он поддается соблазну утаить часть доходов. Чтобы это сделать, нужно каким-то образом отвлечь инспектора по финансовым делам. А тем временем дочь сборщика налогов влюбляется в сына торговца.
В главной роли сыграл Тото. Также в фильме можно увидеть Луи де Фюнеса.
Прекрасная мельничиха, 1959
Очаровательная Кармела, дочь мельника, привлекла внимание губернатора Неаполя. Коварный губернатор арестовал мельника, чтобы воспользоваться его женой. Кармела отправилась к мужу. А тем временем мельник сбежал из тюрьмы и дома застал губернатора. Увидев неладное, он побежал в дом губернатора, чтобы отомстить ему с его женой.
В главных ролях сыграли Софи Лорен, Витторио де Сика, Марчелло Мастроянни.
Злоумышленники снова остались неизвестными, 1959
Злоумышленники решили рвануть в Милан, чтобы перехватить машину Народного банка, в которой находится крупная сумма денег от футбольной лотереи. Но дело осложнилось в самом начале. Уже на железнодорожном вокзале злоумышленники остались без своего предводителя.
Маленький мир Дона Камилло, 1952
В этой комедии показаны непростые отношения пастора с коммунистами. А еще в драматургии участвует мэр Пеппоне.
Главную роль сыграл известный комедийный актер Фернандель.
Две ночи с Клеопатрой, 1954
Альберто Сорди является обладателем кольца со скарабеем. Он проникает во дворец к Клеопатре, которая имеет увлечение избавляться от мужчин, с которыми она провела время. Но Клеопатра со дня на день ожидала покушения, а потому отправила вместо себя очень похожую по внешности блондинку.
В главной роли сыграла Софи Лорен.
Вдовец, 1959
Альберто - молодой человек, который полон энтузиазма к большим делам, на которые у него не хватает средств. Из-за своих желаний он часто попадает в трудные ситуации, а потому вынужден прибегать к помощи своей жены Эльвиры - довольно богатой женщины. Но однажды Эльвире надоедает помогать своему мужу.
Врач и знахарь, 1957
Антонио живет по простому принципу - обмани ближнего своего, пока он не обманул тебя. Антонио был знахарем, а потому осуществлял свой принцип очень легко. Но однажды в деревне, в которой жил Антонио, появляется настоящий врач. Мошенник понял, что сейчас все его дела оказались под угрозой срыва. Но он не так просто, он сделает все, чтобы врач пожалел, что приехал в эту деревню.
В главных ролях сыграли Витторио де Сика и Марчелло Мастроянни.
Украли трамвай, 1956
Водитель Чезаре очень любит свою профессию. Но однажды его уволили. Тогда Чезаре ночью пробрался в депо и угнал трамвай. Водителя ловят и отправляют под суд. Но суд оправдывает Чезаре, и он снова возвращается на работу.
Тото в Мадриде, 1959
Мошенник Рауль вышел из тюрьмы, но сразу же придумал новую аферу. Художник Тото должен написать копию с картины Гойя, а Рауль собирается выдать эту картину за оригинал, чтобы продать американке. Для пущей достоверности всё подстраивается так, что картину находят в доме художника. А находит ее специалист по испанской живописи.
В главной роли сыграл Тото. Также в фильме можно увидеть Луи де Фюнеса.
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