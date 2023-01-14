10 лучших итальянских комедий 50-х годов

Владелец магазина тканей Торкато убежден, что налоги слишком большие, а потому он поддается соблазну утаить часть доходов. Чтобы это сделать, нужно каким-то образом отвлечь инспектора по финансовым делам. А тем временем дочь сборщика налогов влюбляется в сына торговца.

В главной роли сыграл Тото. Также в фильме можно увидеть Луи де Фюнеса.

Прекрасная мельничиха, 1959